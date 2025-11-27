Metro Bank One Day Cup: Men's fixtures, dates and schedule for 2026 competition
The 2026 Metro Bank One Day Cup begins on July 21, with nine weeks of white-ball action concluding with the September 20 final at Trent Bridge; defending champions Worcestershire Rapids start defence at home to Derbyshire Falcons on July 24
Thursday 27 November 2025 12:06, UK
Check out the fixtures for the men's Metro Bank One Day Cup in 2026, which begins on July 21 and concludes with the final on September 20 at Trent Bridge.
Group A: Gloucestershire, Kent Spitfires, Lancashire, Leicestershire Foxes, Northamptonshire Steelbacks, Notts Outlaws, Somerset, Surrey, Warwickshire.
Group B: Derbyshire Falcons, Durham, Essex, Glamorgan, Hampshire, Middlesex, Sussex Sharks, Worcestershire Rapids, Yorkshire.
- County cricket ins and outs ahead of 2026 season
- Get the Sky Sports push notifications you want
- Get Sky Sports or stream contract-free with NOW
July 21
Middlesex vs Essex (TBC)
Yorkshire vs Hampshire (Scarborough)
Lancashire vs Surrey (Sedbergh)
Derbyshire Falcons vs Durham (Central Co-op County Ground, Derby)
Northamptonshire Steelbacks vs Warwickshire (County Ground, Northampton)
Notts Outlaws vs Somerset (John Fretwell Centre, Sookholme)
July 22
Leicestershire Foxes vs Gloucestershire (Kibworth CC)
Glamorgan vs Sussex Sharks (Neath)
July 23
Notts Outlaws vs Warwickshire (John Fretwell Centre, Sookholme)
July 24
Durham vs Sussex Sharks (Banks Homes Riverside)
Surrey vs Leicestershire Foxes (TBC)
Glamorgan vs Yorkshire (Neath)
Somerset vs Gloucestershire (Cooper Associates County Ground)
Kent Spitfires vs Northamptonshire Steelbacks (St Lawrence Ground, Canterbury)
Hampshire vs Middlesex (Utilita Bowl)
Worcestershire Rapids vs Derbyshire Falcons (Visit Worcestershire New Road)
July 26
Essex vs Derbyshire Falcons (Ambassador Cruise Line Ground, Chelmsford)
Surrey vs Northamptonshire Steelbacks (TBC)
Middlesex vs Glamorgan (TBC)
Sussex Sharks vs Yorkshire (The 1st Central County Ground, Hove)
Somerset vs Warwickshire (Cooper Associates County Ground)
Gloucestershire vs Kent Spitfires (Seat Unique Stadium, Bristol)
Leicestershire Foxes vs Lancashire (Uptonsteel Grace Road)
Worcestershire Rapids vs Hampshire (Visit Worcestershire New Road)
July 28
Lancashire vs Kent Spitfires (TBC)
Notts Outlaws vs Leicestershire Foxes (Trent Bridge)
July 29
Durham vs Glamorgan (Banks Homes Riverside)
Warwickshire vs Surrey (Edgbaston)
Sussex Sharks vs Essex (Arundel)
Yorkshire vs Worcestershire Rapids (York)
July 30
Lancashire vs Notts Outlaws (TBC)
July 31
Essex vs Hampshire (Ambassador Cruise Line Ground, Chelmsford)
Derbyshire Falcons vs Glamorgan (Repton)
Northamptonshire Steelbacks vs Leicestershire Foxes (County Ground, Northampton)
Gloucestershire vs Surrey (Seat Unique Stadium, Bristol)
Kent Spitfires vs Somerset (St Lawrence Ground, Canterbury)
Worcestershire Rapids vs Middlesex (Visit Worcestershire New Road)
Yorkshire vs Durham (York)
August 2
Essex vs Worcestershire Rapids (Ambassador Cruise Line Ground, Chelmsford)
Middlesex vs Yorkshire (Lord's)
Warwickshire vs Gloucestershire (Rugby School)
Derbyshire Falcons vs Sussex Sharks (Central Co-op County Ground, Derby)
Northamptonshire Steelbacks vs Lancashire (County Ground, Northampton)
Kent Spitfires vs Notts Outlaws (County Ground, Beckenham)
Leicestershire Foxes vs Somerset (Uptonsteel Grace Road)
Hampshire vs Durham (Utilita Bowl)
August 5
Surrey vs Kent Spitfires (TBC)
Hampshire vs Glamorgan (Utilita Bowl)
August 7
Notts Outlaws vs Northamptonshire Steelbacks (Chesterfield)
Lancashire vs Gloucestershire (Emirates Old Trafford)
Yorkshire vs Derbyshire Falcons (Scarborough)
Glamorgan vs Essex (Sophia Gardens)
Durham vs Middlesex (South Northumberland)
Sussex Sharks vs Worcestershire Rapids (The 1st Central County Ground, Hove)
Somerset vs Surrey (Cooper Associates County Ground)
Leicestershire Foxes vs Warwickshire (Uptonsteel Grace Road)
August 9
Durham vs Essex (Banks Homes Riverside)
Gloucestershire vs Notts Outlaws (Cheltenham College)
Warwickshire vs Lancashire (Rugby School)
Glamorgan vs Worcestershire Rapids (Sophia Gardens)
Sussex Sharks vs Hampshire (The 1st Central County Ground, Hove)
Derbyshire Falcons vs Middlesex (Central Co-op County Ground, Derby)
Northamptonshire Steelbacks vs Somerset (County Ground, Northampton)
Kent Spitfires vs Leicestershire Foxes (County Ground, Beckenham)
August 11
Essex vs Yorkshire (Ambassador Cruise Line Ground, Chelmsford)
Gloucestershire vs Northamptonshire Steelbacks (Cheltenham College)
Surrey vs Notts Outlaws (TBC)
Middlesex vs Sussex Sharks (Radlett)
Warwickshire vs Kent Spitfires (Rugby School)
Somerset vs Lancashire (Cooper Associates County Ground)
Hampshire vs Derbyshire Falcons (Utilita Bowl)
Worcestershire Rapids vs Durham (Visit Worcestershire New Road)
August 14
Metro Bank One Day Cup - Men's quarter-finals
TBC vs TBC (TBC)
TBC vs TBC (TBC)
TBC vs TBC (TBC)
TBC vs TBC (TBC)
August 16
Metro Bank One Day Cup - Men's semi-finals
TBC vs TBC (TBC)
TBC vs TBC (TBC)
September 20
Metro Bank One Day Cup - Men's final
TBC vs TBC (Trent Bridge)