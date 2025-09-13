Match summary
Vitality Blast Men
Semi-Final / Birmingham
Northamptonshire Steelbacks are 41 for 3 with 15.3 overs remaining.
Summary
Over 5: 5 runs. Bowler: Sonny Baker. Northamptonshire Steelbacks: 41/3 (rr 9.11)
OUT! Sonny Baker to Ravi Bopara. No movement length ball, outside off on the front foot driving to first slip for no run, caught by Chris Wood. Ravi Bopara Caught for 9.
Sonny Baker to Tim Robinson. No movement length ball, middle stump on the front foot flick for 1 run
FOUR! Sonny Baker to Tim Robinson. No movement length ball, outside off on the front foot driving well timed for 4 runs
Summary
Over 4: 10 runs. Bowler: Scott Currie. Northamptonshire Steelbacks: 36/2 (rr 9.0)
Scott Currie to Tim Robinson. No movement length ball, outside off on the back foot worked well timed to deep square leg for 1 run, fielded by Ben Mayes
OUT! Scott Currie to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, off stump on the front foot scoopped mis-timed to fine leg for no run, caught by Chris Wood. Ricardo Vasconcelos Caught for 19.
FOUR! Scott Currie to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the front foot slogged for 4 runs
Scott Currie to Ricardo Vasconcelos. Slower ball short, outside off no foot movement scoopped for no run
FOUR! Scott Currie to Ricardo Vasconcelos. No movement full toss, outside off no foot movement scoopped well timed for 4 runs
Scott Currie to Ravi Bopara. No movement length ball, outside off on the front foot driving well timed to deep extra cover for 1 run, run out attempt: missed stumps by Benny Howell
Summary
Over 3: 8 runs. Bowler: Chris Wood. Northamptonshire Steelbacks: 26/1 (rr 8.67)
FOUR! Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement back of a length, outside off down the pitch pulled well timed for 4 runs
Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off down the pitch driving for no run
Chris Wood to Ravi Bopara. No movement length ball, outside off on the back foot steered well timed to cover for 1 run, fielded by Sonny Baker
Chris Wood to Ravi Bopara. No movement back of a length, outside off on the front foot slogged well timed to deep square leg for 2 runs, fielded by Ali Orr
Chris Wood to Ravi Bopara. Seam away length ball, outside off on the back foot cut for no run
Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the front foot driving well timed to third man for 1 run, fielded by Sonny Baker
Summary
Over 2: 9 runs. Bowler: Sonny Baker. Northamptonshire Steelbacks: 18/1 (rr 9.0)
Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, off stump on the back foot pushed well timed to mid wicket for 1 run, fielded by Benny Howell
Wide. Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, down leg on the front foot scoopped for 1 wides
Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement back of a length, leg stump on the back foot pulled for no run
Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, off stump on the back foot pushed mis-timed to bowler for no run, fielded by Sonny Baker
FOUR! Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the front foot driving well timed for 4 runs
Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the front foot driving well timed to extra cover for no run, fielded by Bjorn Fortuin
Wide. Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, wide down leg no foot movement leaving left alone through for 1 wides
Wide. Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, down leg on the front foot flick for 1 wides
Sonny Baker to Ravi Bopara. Seam in length ball, outside off on the back foot playing a backward defensive shot to third man for 1 leg byes, fielded by Ali Orr
Summary
Over 1: 9 runs. Bowler: Chris Wood. Northamptonshire Steelbacks: 9/1 (rr 9.0)
Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the back foot cut for no run
Chris Wood to Ravi Bopara. No movement length ball, outside off on the back foot steered well timed to gully for 1 run, fielded by Sonny Baker
Wide. Chris Wood to Ravi Bopara. No movement back of a length, wide outside off on the back foot cut for 1 wides
FOUR! Chris Wood to Ravi Bopara. No movement length ball, leg stump on the back foot glancing well timed for 4 runs
OUT! Chris Wood to David Willey. Away swinger length ball, outside off on the front foot driving for no run. David Willey Caught for 0.
Wide. Chris Wood to David Willey. Away swinger length ball, wide outside off no foot movement leaving left alone through for 1 wides
Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the back foot steered well timed to third man for 1 run, fielded by Sonny Baker
Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the back foot cut for no run
Wide. Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. Away swinger length ball, wide outside off no foot movement leaving left alone through for 1 wides