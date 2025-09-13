 Skip to content

Match summary

Vitality Blast Men

Semi-Final / Birmingham

Northamptonshire Steelbacks are batting, 41 for 3, from 4.3 overs. Hampshire Hawks

Northamptonshire Steelbacks are 41 for 3 with 15.3 overs remaining.

Summary

Over 5: 5 runs. Bowler: Sonny Baker. Northamptonshire Steelbacks: 41/3 (rr 9.11)
wicket icon

OUT! Sonny Baker to Ravi Bopara. No movement length ball, outside off on the front foot driving to first slip for no run, caught by Chris Wood. Ravi Bopara Caught for 9.
one icon

Sonny Baker to Tim Robinson. No movement length ball, middle stump on the front foot flick for 1 run
four icon

FOUR! Sonny Baker to Tim Robinson. No movement length ball, outside off on the front foot driving well timed for 4 runs

Summary

Over 4: 10 runs. Bowler: Scott Currie. Northamptonshire Steelbacks: 36/2 (rr 9.0)
one icon

Scott Currie to Tim Robinson. No movement length ball, outside off on the back foot worked well timed to deep square leg for 1 run, fielded by Ben Mayes
wicket icon

OUT! Scott Currie to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, off stump on the front foot scoopped mis-timed to fine leg for no run, caught by Chris Wood. Ricardo Vasconcelos Caught for 19.
four icon

FOUR! Scott Currie to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the front foot slogged for 4 runs
icon

Scott Currie to Ricardo Vasconcelos. Slower ball short, outside off no foot movement scoopped for no run
four icon

FOUR! Scott Currie to Ricardo Vasconcelos. No movement full toss, outside off no foot movement scoopped well timed for 4 runs
one icon

Scott Currie to Ravi Bopara. No movement length ball, outside off on the front foot driving well timed to deep extra cover for 1 run, run out attempt: missed stumps by Benny Howell

Summary

Over 3: 8 runs. Bowler: Chris Wood. Northamptonshire Steelbacks: 26/1 (rr 8.67)
four icon

FOUR! Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement back of a length, outside off down the pitch pulled well timed for 4 runs
icon

Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off down the pitch driving for no run
one icon

Chris Wood to Ravi Bopara. No movement length ball, outside off on the back foot steered well timed to cover for 1 run, fielded by Sonny Baker
two icon

Chris Wood to Ravi Bopara. No movement back of a length, outside off on the front foot slogged well timed to deep square leg for 2 runs, fielded by Ali Orr
icon

Chris Wood to Ravi Bopara. Seam away length ball, outside off on the back foot cut for no run
one icon

Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the front foot driving well timed to third man for 1 run, fielded by Sonny Baker

Summary

Over 2: 9 runs. Bowler: Sonny Baker. Northamptonshire Steelbacks: 18/1 (rr 9.0)
one icon

Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, off stump on the back foot pushed well timed to mid wicket for 1 run, fielded by Benny Howell
wide icon

Wide. Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, down leg on the front foot scoopped for 1 wides
icon

Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement back of a length, leg stump on the back foot pulled for no run
icon

Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, off stump on the back foot pushed mis-timed to bowler for no run, fielded by Sonny Baker
four icon

FOUR! Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the front foot driving well timed for 4 runs
icon

Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the front foot driving well timed to extra cover for no run, fielded by Bjorn Fortuin
wide icon

Wide. Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, wide down leg no foot movement leaving left alone through for 1 wides
wide icon

Wide. Sonny Baker to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, down leg on the front foot flick for 1 wides
leg_bye icon

Sonny Baker to Ravi Bopara. Seam in length ball, outside off on the back foot playing a backward defensive shot to third man for 1 leg byes, fielded by Ali Orr

Summary

Over 1: 9 runs. Bowler: Chris Wood. Northamptonshire Steelbacks: 9/1 (rr 9.0)
icon

Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the back foot cut for no run
one icon

Chris Wood to Ravi Bopara. No movement length ball, outside off on the back foot steered well timed to gully for 1 run, fielded by Sonny Baker
wide icon

Wide. Chris Wood to Ravi Bopara. No movement back of a length, wide outside off on the back foot cut for 1 wides
four icon

FOUR! Chris Wood to Ravi Bopara. No movement length ball, leg stump on the back foot glancing well timed for 4 runs
wicket icon

OUT! Chris Wood to David Willey. Away swinger length ball, outside off on the front foot driving for no run. David Willey Caught for 0.
wide icon

Wide. Chris Wood to David Willey. Away swinger length ball, wide outside off no foot movement leaving left alone through for 1 wides
one icon

Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the back foot steered well timed to third man for 1 run, fielded by Sonny Baker
icon

Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. No movement length ball, outside off on the back foot cut for no run
wide icon

Wide. Chris Wood to Ricardo Vasconcelos. Away swinger length ball, wide outside off no foot movement leaving left alone through for 1 wides