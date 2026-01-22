 Skip to content

Match summary

England in Sri Lanka

1st ODI / Colombo (RPS)

Sri Lanka are batting, 39 for 0, from 8 overs. England

Sri Lanka 1st innings

Batting

  1. Nissanka not out; 13 runs, 21 balls, 1 fours, 0 sixes, and a strike rate of 61.90
  2. Mishara not out; 22 runs, 27 balls, 2 fours, 1 sixes, and a strike rate of 81.48

Extras

4 from 4 legbyes.

Yet to bat

  • Kusal Mendis
  • de Silva
  • Asalanka
  • Liyanage
  • P Rathnayake
  • Wellalage
  • Madushan
  • Vandersay
  • Fernando

Fall of Wickets

Bowling

  1. Overton: 4overs, 0 maidens, 20 runs, 0 wickets, and an economy of 5.00.
  2. Curran: 2overs, 0 maidens, 10 runs, 0 wickets, and an economy of 5.00.
  3. Dawson: 2overs, 0 maidens, 5 runs, 0 wickets, and an economy of 2.50.

Match details

  • Toss: Sri Lanka won the toss and elected to bat
  • Venue: R Premadasa Stadium, Colombo
  • Umpire: Ravindra Wimalasiri
  • Umpire: Rod Tucker
  • TV umpire: Adrian Holdstock
  • Match referee: Ranjan Madugalle
  • Reserve umpire: Ravindra Kottahachchi