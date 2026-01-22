Match summary
England in Sri Lanka
1st ODI / Colombo (RPS)
Sri Lanka 39 for 0, from 8 overs. England
Sri Lanka are 39 for 0 with 42.0 overs remaining.
Sri Lanka 1st innings
Total
39 for 0, from 8 overs.
Batting
- Nissanka not out; 13 runs, 21 balls, 1 fours, 0 sixes, and a strike rate of 61.90
- Mishara not out; 22 runs, 27 balls, 2 fours, 1 sixes, and a strike rate of 81.48
Extras
4 from 4 legbyes.
Yet to bat
- Kusal Mendis
- de Silva
- Asalanka
- Liyanage
- P Rathnayake
- Wellalage
- Madushan
- Vandersay
- Fernando
Fall of Wickets
Bowling
- Overton: 4overs, 0 maidens, 20 runs, 0 wickets, and an economy of 5.00.
- Curran: 2overs, 0 maidens, 10 runs, 0 wickets, and an economy of 5.00.
- Dawson: 2overs, 0 maidens, 5 runs, 0 wickets, and an economy of 2.50.
Match details
- Toss: Sri Lanka won the toss and elected to bat
- Venue: R Premadasa Stadium, Colombo
- Umpire: Ravindra Wimalasiri
- Umpire: Rod Tucker
- TV umpire: Adrian Holdstock
- Match referee: Ranjan Madugalle
- Reserve umpire: Ravindra Kottahachchi