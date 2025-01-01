ICC Women's Cricket World Cup
Last updated: 30 September, 6:20pm
|
Place
|
Team
Team
|
P
Played
|
W
Wins
|
L
Losses
|
D
Draws
|
T
Tie
|
N/R
No Result
|
Bat
Batting Points
|
Bowl
Bowling Points
|
NRR
Net Run Rate
|
Pts
Points
|
1
|
India Women
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.255
|
2
|
2
|
Australia Women
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Bangladesh Women
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
England Women
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
New Zealand Women
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
Pakistan Women
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
South Africa Women
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
Sri Lanka Women
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1.255
|
0