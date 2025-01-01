 Skip to content

Cricket Tables: ICC Women's Cricket World Cup

Last updated: 30 September, 6:20pm
Place Team Played Wins Losses Draws Tie No Result Batting Points Bowling Points Net Run Rate Points
1 India Women 1 1 0 0 0 0 0 0 1.255 2
2 Australia Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bangladesh Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 England Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 New Zealand Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pakistan Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 South Africa Women 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sri Lanka Women 1 0 1 0 0 0 0 0 -1.255 0