US Open: Order of Play

Order of Play for Day Three at the US Open in New York with Kyle Edmund meeting Novak Djokovic and Cameron Norrie also in second round action.

(All times local, -5 hours from BST)

Arthur Ashe Stadium

12:00: Kateryna Kozlova (Ukr) v (6) Petra Kvitova (Cze), (1) Novak Djokovic (Ser) v Kyle Edmund (Gbr), (4) Naomi Osaka (Jpn) v Camila Giorgi (Ita), (4) Stefanos Tsitsipas (Gre) v Maxime Cressy (USA)

Louis Armstrong Stadium

11:00: (17) Angelique Kerber (Ger) v Anna-Lena Friedsam (Ger), Brandon Nakashima (USA) v (5) Alexander Zverev (Ger), (1) Karolina Pliskova (Cze) v Caroline Garcia (Fra), (12) Denis Shapovalov (Can) v Soon Woo Kwon (Kor), Madison Brengle (USA) v (19) Dayana Yastremska (Ukr)

Court 4

11:00: Simone Bolelli (Ita) & Maximo Gonzalez (Arg) v Santiago Gonzalez (Mex) & Kenneth Skupski (Gbr), Sander Gille (Bel) & Joran Vliegen (Bel) v (2) Lukasz Kubot (Pol) & Marcelo Melo (Bra), (7) Victoria Azarenka (Blr) & Sofia Kenin (USA) v Ellen Perez (Aus) & Storm Sanders (Aus)

Court 5

11:00: (30) Kristina Mladenovic (Fra) v Varvara Gracheva (Rus), Lloyd George Harris (Rsa) v (7) David Goffin (Bel), Cameron Norrie (Gbr) v Federico Coria (Arg), Cori Gauff (USA) & Catherine McNally (USA) v Hailey Baptiste (USA) & Whitney Osuigwe (USA)

Court 6

11:00: (8) Wesley Koolhof (Ned) & Nikola Metkic (Cro) v Nikola Cacic (Ser) & Divij Sharan (Ind), Egor Gerasimov (Blr) v Jordan Thompson (Aus), (11) Elena Rybakina (Kaz) v Shelby Rogers (USA)

Court 7

11:00: Kaja Juvan (Slo) v (14) Anett Kontaveit (Est), Vera Lapko (Blr) v (23) Yulia Putintseva (Kaz), Michael Mmoh (USA) v (28) Jan-Lennard Struff (Ger)

Court 8

11:00: (24) Magda Linette (Pol) v Danka Kovinic (Mne), Alejandro Davidovich Fokina (Spa) v (24) Hubert Hurkacz (Pol), Juan Ignacio Londero (Arg) v (27) Borna Coric (Cro)

Court 9

11:00: (7) Raven Klaasen (Rsa) & Oliver Marach (Aut) v Marcus Daniell (Nzl) & Philipp Oswald (Aut), Luke Bambridge (Gbr) & Ben McLachlan (Jpn) v Christopher Eubanks (USA) & MacKenzie McDonald (USA), Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Nadiia Kichenok (Ukr) v Hayley Carter (USA) & Luisa Stefani (Bra), Nao Hibino (Jpn) & Makoto Ninomiya (Jpn) v Anna Blinkova (Rus) & Polina Kudermetova (Rus)

Court 11

11:00: (26) Filip Krajinovic (Ser) v Marcos Giron (USA), Kirsten Flipkens (Bel) v Jessica Pegula (USA), Ann Li (USA) v (13) Alison Riske (USA), Ricardas Berankis (Lit) v Steve Johnson (USA)

Court 12

11:00: (12) Marketa Vondrousova (Cze) v Aliaksandra Sasnovich (Blr), Mikhail Kukushkin (Kaz) v (13) Christian Garin (Chi), Marta Kostyuk (Ukr) v (31) Anastasija Sevastova (Lat), Pablo Carreno-Busta (Spa) Mitchell Krueger (USA)

Court 14

11:00: Raluca Olaru (Rom) & Sara Sorribes Tormo (Spa) v Lucie Hradecka (Cze) & Andreja Klepac (Slo), Jeremy Chardy (Fra) & Fabrice Martin (Fra) v Christian Harrison (USA) & Ryan Harrison (USA), Anastasia Rodionova (Aus) & Sabrin Santamaria (USA) v (2) Elise Mertens (Bel) & Aryna Sabalenka (Blr), Asia Muhammad (USA) & Taylor Townsend (USA) v (5) Bethanie Mattek-Sands (USA) & Shuai Zhang (Chn)

Court 15

11:00: Austin Krajicek (USA) & Franko Skugor (Cro) v (3) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), Mate Pavic (Cro) & Bruno Soares (Bra) v (5) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg), Alexa Guarachi (Chi) & Desirae Krawczyk (USA) v Laura Siegemund (Ger) & Vera Zvonareva (Rus)

Court 17

11:00: Kateryna Bondarenko (Ukr) v (8) Petra Martic (Cro), Catherine Cartan Bellis (USA) v (28) Jennifer Brady (USA), (32) Adrian Mannarino (Fra) v Jack Sock (USA), Gilles Simon (Fra) v (19) Taylor Harry Fritz (USA)

