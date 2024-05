French Open 2024: Men's Draw including Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner and Andy Murray playing

The full draw for the men's singles tournament at the 2024 French Open in Paris.

First Round (Seedings in brackets)

Top Half

Novak Djokovic (Ser) (1) vs Pierre-Hugues Herbert (Fra)

Roberto Carballes Baena (Spa) vs Constant Lestienne (Fra)

Gael Monfils (Fra) vs Thiago Seyboth Wild (Bra)

Daniel Elahi Galan (Col) vs Lorenzo Musetti (Ita) (30)

Francisco Cerundolo (Arg) (23) vs Yannick Hanfmann (Ger)

QUALIFIER vs Christopher O'Connell (Aus)

Fabio Fognini (Ita) vs Botic Van de Zandschulp (Ned)

Pedro Cachin (Arg) vs Tommy Paul (USA) (14)

Taylor Fritz (USA) (12) vs Federico Coria (Arg)

Dusan Lajovic (Ser) vs Roman Safiullin (Rus)

Alexei Popyrin (Aus) vs Thanasi Kokkinakis (Aus)

QUALIFIER vs Adrian Mannarino (Fra) (22)

Tomas Martin Etcheverry (Arg) (28) vs Arthur Cazaux (Fra)

Arthur Rinderknech (Fra) vs Adam Walton (Aus)

QUALIFIER vs Alejandro Davidovich Fokina (Spa)

Jakub Mensik (Cze) vs Casper Ruud (Nor) (7)

Alexander Zverev (Ger) (4) vs Rafael Nadal (Spa)

David Goffin (Bel) vs Giovanni Mpetshi Perricard (Fra)

Rinky Hijikata (Aus) vs Luciano Darderi (Ita)

MacKenzie McDonald (USA) vs Tallon Griekspoor (Ned) (26)

Karen Khachanov (Rus) (18) vs Sumit Nagal (Ind)

QUALIFIER vs Marcos Giron (USA)

Flavio Cobolli (Ita) vs QUALIFIER

Dan Evans (Gbr) vs Holger Rune (Den) (13)

Alex De Minaur (Aus) (10) vs Alex Michelsen (USA)

Jaume Munar (Spa) vs Roberto Bautista Agut (Spa)

QUALIFIER vs Jan-Lennard Struff (Ger)

QUALIFIER vs Alexander Bublik (Kaz) (19)

Mariano Navone (Arg) (31) vs Pablo Carreno-Busta (Spa)

Nuno Borges (Por) vs Tomas Machac (Cze)

QUALIFIER vs Miomir Kecmanovic (Ser)

Dominik Koepfer (Ger) vs Daniil Medvedev (Rus) (5)

Bottom Half

Andrey Rublev (Rus) (6) vs Taro Daniel (Jpn)

Pedro Martinez Portero (Spa) vs Thiago Agustin Tirante (Arg)

Luca Nardi (Ita) vs Alexandre Muller (Fra)

Matteo Arnaldi (Ita) vs Arthur Fils (Fra) (29)

Ugo Humbert (Fra) (17) vs Lorenzo Sonego (Ita)

Zhizhen Zhang (Chn) vs Aleksandar Vukic (Aus)

Laslo Djere (Ser) vs Daniel Altmaier (Ger)

Marton Fucsovics (Hun) vs Stefanos Tsitsipas (Gre) (9)

Ben Shelton (USA) (15) vs Hugo Gaston (Fra)

Kei Nishikori (Jpn) vs QUALIFIER

Max Purcell (Aus) vs QUALIFIER

Yoshihito Nishioka (Jpn) vs Felix Auger-Aliassime (Can) (21)

Sebastian Korda (USA) (27) vs Harold Mayot (Fra)

Emil Ruusuvuori (Fin) vs Soon Woo Kwon (Kor)

Jack Draper (Gbr) vs QUALIFIER

QUALIFIER vs Carlos Alcaraz (Spa) (3)

Hubert Hurkacz (Pol) (8) vs QUALIFIER

Nicolas Moreno De Alboran (USA) vs Brandon Nakashima (USA)

Luca Van Assche (Fra) vs Denis Shapovalov (Can)

QUALIFIER vs Frances Tiafoe (USA) (25)

Alejandro Tabilo (Chi) (24) vs QUALIFIER

Jordan Thompson (Aus) vs Maximilian Marterer (Ger)

Fabian Marozsan (Hun) vs QUALIFIER

Aleksandar Kovacevic (USA) vs Grigor Dimitrov (Bul) (10)

Nicolas Jarry (Chi) (16) vs Corentin Moutet (Fra)

Alexander Shevchenko (Rus) vs Aslan Karatsev (Rus)

Terence Atmane (Fra) vs Sebastian Ofner (Aut)

QUALIFIER vs Sebastian Baez (Arg) (20)

Cameron Norrie (Gbr) (32) vs Pavel Kotov (Rus)

Stan Wawrinka (Swi) vs Andy Murray (Gbr)

Richard Gasquet (Fra) vs Borna Coric (Cro)

Christopher Eubanks (USA) vs Jannik Sinner (Ita) (2)

