Wimbledon 2025: Women's draw, results and schedule, including Emma Raducanu, Aryna Sabalenka and Coco Gauff

The full draw for the women's singles tournament at Wimbledon.

Emma Raducanu's potential road to Wimbledon final Round one: Mimi Xu

Mimi Xu Round two: Marketa Vondrousova / McCartney Kessler

Marketa Vondrousova / McCartney Kessler Round three: Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka Round four: Elina Svitolina / Elise Mertens

Elina Svitolina / Elise Mertens Quarter-finals: Madison Keys / Paula Badosa / Donna Vekic

Madison Keys / Paula Badosa / Donna Vekic Semi-Final: Qinwen Zheng / Jasmine Paolini / Amanda Anisimova

Qinwen Zheng / Jasmine Paolini / Amanda Anisimova Final: Coco Gauff / Iga Swiatek / Elena Rybakina / Jessica Pegula

First round

Top Half

(1) Aryna Sabalenka bt Carson Branstine 6-1 7-5

Marie Bouzkova bt Lulu Sun 6-4 6-4

Emma Raducanu bt Mimi Xu 6-3 6-3

Marketa Vondrousova bt (32) McCartney Kessler 6-1 7-6 (7-3)

(24) Elise Mertens vs Linda Fruhvirtova

Ann Li bt Viktorija Golubic 6-3 4-6 6-1

Aliaksandra Sasnovich bt Varvara Gracheva 6-4 6-7 (5-7) 7-6 (10-8)

Elina Svitolina (14) bt Anna Bondar 6-3 6-1

Katie Boulter bt Paula Badosa (9) 6-2 3-6 6-4

Solana Sierra bt Olivia Gadecki 6-2 7-6 (10-8)

Cristina Bucsa bt Anca Todoni 6-4 6-4

(22) Donna Vekic bt Kimberly Birrell 6-0 6-4

(29) Leylah Fernandez bt Hannah Klugman 6-1 6-3

Laura Siegmund bt Pearton Stearns 6-4 6-2

Olga Danilovic bt Zhang Shuai 6-2 6-4

(6) Madison Keys (6) bt Elena-Gabriela Ruse 6-7 (4-7) 7-5 7-5

(4) Jasmine Paolini bt Anastasija Sevastova 2-6 6-3 6-2

Kamilla Rakhimova bt Aoi Ito 5-7 6-3 6-2

Eva Lys bt Yue Yuan 6-4 5-7 6-2

(30) Linda Noskova bt Bernarda Pera 6-2 6-4

(21) Beatriz Haddad Maia bt Rebecca Sramkova 7-6 (9-7) 6-4

Dalma Galfi bt Harriet Dart 3-6 6-3 7-5

Renata Zarazua bt Yanina Wickmayer 6-0 6-3

Amanda Anisimova (13) bt Yulia Putintseva 6-0 6-0

(12) Diana Shnaider bt Moyuka Uchijima 7-6 (7-5) 6-3

Diane Parry bt Petra Martic 4-6 6-3 6-2

Viktoriya Tomova bt Ons Jabeur 7-6 (7-5) 2-0 retired

Sonay Kartal bt (20) Jelena Ostapenko 7-5 2-6 6-2

(31) Ashlyn Krueger bt Mika Stojsavljevic 6-3 6-2

Naomi Osaka bt Talia Gibson 6-4 7-6 (7-4)

Katerina Siniakova vs Qinwen Zheng (5)

(7) Mirra Andreeva vs Mayar Sherif

Bottom Half

Jil Teichmann vs Lucia Bronzetti

Hailey Baptiste vs Sorana Cirstea

Anastasia Potapova vs Magdalena Frech (25)

(17) Barbora Krejcikova vs Alexandra Eala

Caroline Dolehide vs Arantxa Rus

Veronika Kudermetova vs Lin Zhu

Petra Kvitova vs Emma Navarro (10)

(15) Karolina Muchova vs Xinyu Wang

Zeynep Sonmez vs Jaqueline Cristian

Suzan Lamens vs Iva Jovic

Priscilla Hon vs Ekaterina Alexandrova (18)

(27) Magda Linette vs Elsa Jacquemot

Alycia Parks vs Belinda Bencic

Katie Volynets vs Tatjana Maria

Elisabetta Cocciaretto vs Jessica Pegula (3)

(8) Iga Swiatek vs Polina Kudermetova

Caty McNally vs Jodie Burrage

Camila Osorio vs Danielle Collins

Veronika Erjavec vs Marta Kostyuk (26)

(23) Clara Tauson vs Heather Watson

Anna Kalinskaya vs Nina Stojanovic

Maria Sakkari vs Anna Blinkova

Elina Avanesyan vs Elena Rybakina (11)

(16) Daria Kasatkina vs Emiliana Arango

Irina-Camelia Begu vs Kaja Juvan

Yuliia Starodubtseva vs Fran Jones

Maya Joint vs Liudmila Samsonova (19)

(28) Sofia Kenin vs Taylor Townsend

Jessica Bouzas Maneiro vs Ella Seidel

Viktoria Azarenka vs Anastasia Zakharova

Dayana Yastremska vs Coco Gauff (2)

