US Open: Jacob Fearnley faces third seed Alexander Zverev and Jannik Sinner, Coco Gauff feature on Thursday

Britain's Jacob Fearnles faces third seed Alexander Zverev on Thursday, while men's world No 1 Jannik Sinner is back in action, as are former winners Iga Swiatek and Coco Gauff in the women's draw.

Fearnley faces former US Open finalist Zverev from midnight UK time on Louis Armstrong Stadium, helping kick off the night session at Flushing Meadows.

Gauff is also playing in the evening, first up on Arthur Ashe Stadium against Croatia's Donna Vekic for their second-round clash.

Swiatek and Sinner headline Arthur Ashe during the day session for their matches against Suzan Lamens and Alexei Popyrin, respectively, the action under way from 4.30pm UK.

Elsewhere, four-time Grand Slam champion Naomi Osaka - a two-time winner in New York - goes up against American Hailey Baptiste, second on Louis Armstrong, and the women's doubles tournament gets up and running on the outer courts, including Venus Williams' first-round match partnered with Leylah Fernandez.

Order of Play (all times UK - British players in bold)

Arthur Ashe Stadium

4.30pm

Suzan Lamens (Ned) vs (2) Iga Swiatek (Pol)

(1) Jannik Sinner (Ita) vs Alexei Popyrin (Aus)

12am

Donna Vekic (Cro) vs (3) Coco Gauff (USA)

Nuno Borges (Por) vs (14) Tommy Paul (USA)

Louis Armstrong Stadium

4pm

(10) Lorenzo Musetti (Ita) vs David Goffin (Bel)

Hailey Baptiste (USA) vs (23) Naomi Osaka (Jpn)

12am

(3) Alexander Zverev (Ger) vs Jacob Fearnley (Gbr)

(8) Amanda Anisimova (USA) vs Maya Joint (Aus)

Grandstand

4pm

Tristan Boyer (USA) vs (15) Andrey Rublev

Sorana Cirstea (Rou) vs (11) Karolina Muchova (Cze)

Leylah Fernandez (Can) & Venus Williams (USA) vs (6) Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Ellen Perez (Aus)

(26) Stefanos Tsitsipas (Gre) vs Daniel Altmaier (Ger)

Stadium 17

4pm

(18) Beatriz Haddad Maia (Bra) vs Viktorija Golubic (Sui)

Jenson Brooksby (USA) vs (24) Flavio Cobolli (Ita)

(15) Daria Kasatkina (Aus) vs Kamilla Rakhimova

Shintaro Mochizuki (Jpn) vs (8) Alex de Minaur (Aus)

Court 5

4pm

(21) Linda Noskova (Cze) vs Eva Lys (Ger)

Leandro Riedi (Sui) vs (19) Francisco Cerundolo (Arg)

Renata Zarazua (Mex) vs Diane Parry (Fra)

Roman Safiullin vs (25) Felix Auger-Aliassime (Can)

Court 6

4pm

Reese Brantmeier (USA) & Alanis Hamilton (USA) vs Thea Frodin (USA & Kristina Penickova (USA)

(26) Magdalena Frech (Pol) vs Peyton Stearns (USA)

(4) Veronika Kudermetova & Elise Mertens (Bel) vs Suzan Lamens (Ned) & Eva Lys (Ger)

Anna Blinkova & Magdalena Frech (Pol) vs Polina Kudermetov & Anastasia Potapova

Court 7

4pm

Maria Sakkari (Gre) vs Anna Bondar (Hun)

Valentin Royer (Fra) vs (27) Denis Shapovalov (Can)

(31) Gabriel Diallo (Can) vs Jaume Munar (Esp)

Yifan Xu (Chn) vs Zhaoxuan Yang (Chn) vs Julieta Pareja (USA) & Akasha Urhobo (USA)

Court 10

4pm

Adam Walton (Aus) vs Coleman Wong (Hkg)

Anastasia Zakharova vs Laura Siegemund (Ger)

Miriam Skoch (Cze) & Marketa Vondrousova (Cze) vs (3) Gabriela Dabrowski (Can) & Erin Routliffe (Nzl)

Magali Kempen (Bel) & Mayar Sherif (Egy) vs Iva Jovic (USA) & Clervie Ngounoue (USA)

Court 11

4pm

(13) Ekaterina Alexandrova vs Xinyu Wang (Chn)

(9) Karen Khachanov vs Kamil Majchrzak (Pol)

Jaqueline Cristian (Rou) vs Ashlyn Krueger (USA)

(23) Alexander Bublik (Kaz) vs Tristan Schoolkate (Aus)

Court 12

4pm

(29) Ana Kalinskaya vs Yulia Putintseva (Kaz)

Zeynep Sonmez (Tun) vs (27) Marta Kostyuk (Ukr)

Harriet Dart (Gbr) & Yulia Putintseva (Kaz) vs (5) Mirra Andreeva & Diana Schnaider

Court 13

4pm

Maia Lumsden (Gbr) & Makoto Ninomiya (Jpn) vs Quinn Gleason (USA) & Ingrid Martins (Bra)

Alycia Parks (USA) & Dayana Yastremska (Ukr) vs Kimberly Birrell (Aus) & Olivia Gadecki (Aus)

(1) Katerina Siniakova (Cze) & Taylor Townsend (USA) vs Nadiia Kichenok (Ukr) & Aldila Sutjiadi (Ina)

Lois Boisson (Fra) & Tatjana Maria (Ger) vs (2) Sara Errani (Ita) & Jasmine Paolini (Ita)

Court 15

4pm

Ulrikke Eikeri (Nor) & Eri Hozumi (Jpn) vs Oksana Kalashnikova (Geo) & Yuliia Starodubtseva (Ukr)

(8) Hanyu Guo (Chn) & Alexandra Panova vs Anastasia Detiuc (Cze) & Elena Pridankina

Barbora Krejcikova (Cze) & Jelena Ostapenko (Lat) vs (11) Timea Babos (Hun) & Luisa Stefani (Bra)

Viktorija Golubic (Sui) & Ann Li (USA) vs Lucia Bronzetti (Ita) & Katarzyna Piter (Pol)

