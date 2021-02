Australian Open: Women's Draw as Sofia Kenin defends her title in Melbourne

Sofia Kenin will be defending the Australian Open women's title

The full draw for the 2021 Australian Open women's singles tournament in Melbourne.

Women's Singles Draw (Seedings in brackets):

Second round

Top Half

Ashleigh Barty (Aus) (1) v Daria Gavrilova (Aus)

Barbora Krejcikova (Cze) v Ekaterina Alexandrova (Rus) (29)

Anett Kontaveit (Est) (21) v Heather Watson (Gbr)

Shelby Rogers (USA) v Olga Danilovic (Ser)

Belinda Bencic (Swi) (11) v Svetlana Kuznetsova (Rus)

Lin Zhu (Chn) v Elise Mertens (Bel) (18)

Karolina Muchova (Cze) (25) v Mona Barthel (Ger)

Danielle Collins (USA) v Karolina Pliskova (Cze) (6)

Sofia Kenin (USA) (4) v Kaia Kanepi (Est)

Nadia Podoroska (Arg) v Donna Vekic (Cro) (28)

Jennifer Brady (USA) (22) v Madison Brengle (USA)

Mayar Sherif (Egy) v Kaja Juvan (Slo)

Jessica Pegula (USA) v Sam Stosur (Aus)

Nao Hibino (Jpn) v Kristina Mladenovic (Fra)

Yulia Putintseva (Kaz) (26) v Alison Van Uytvanck (Bel)

Cori Gauff (USA) v Elina Svitolina (Ukr) (5)

Bottom Half

Bianca Andreescu (Can) (8) v Su-Wei Hsieh (Tpe)

Venus Williams (USA) v Sara Errani (Ita)

Marketa Vondrousova (Cze) (19) v Rebecca Marino (Can)

Sorana Cirstea (Rom) v Petra Kvitova (Cze) (9)

Garbine Muguruza (Spa) (14) v Ludmilla Samsonova (Rus)

Zarina Diyas (Kaz) v Bernarda Pera (USA)

Ons Jabeur (Tun) (27) v Anna Karolina Schmiedlova (Svk)

Caroline Garcia (Fra) v Naomi Osaka (Jpn) (3)

Aryna Sabalenka (Blr) (7) v Daria Kasatkina (Rus)

Alize Cornet (Fra) v Ann Li (USA)

Anastasia Potapova (Rus) v Timea Babos (Hun)

Nina Stojanovic (Ser) v Serena Williams (USA) (10)

Iga Swiatek (Pol) (15) v Camila Giorgi (Ita)

Fiona Ferro (Fra) v Elena Rybakina (Kaz) (17)

Veronika Kudermetova (Rus) (32) Varvara Gracheva (Rus)

Ajla Tomljanovic (Aus) v Simona Halep (Rom) (2)

First Round

Top Half

Ashleigh Barty (Aus) (1) bt Danka Kovinic (Mne) 6-0 6-0

Daria Gavrilova (Aus) bt Sara Sorribes Tormo (Spa) 6-1 7-5

Barbora Krejcikova (Cze) bt Saisai Zheng (Chn) 6-3 2-6 6-2

Ekaterina Alexandrova (Rus) (29) bt Martina Trevisan (Ita) 6-3 6-4

Anett Kontaveit (Est) (21) bt Aliaksandra Sasnovich (Blr) 7-5 6-2

Heather Watson (Gbr) bt Kristyna Pliskova (Cze) 7-6 (7-4) 7-6 (7-3)

Shelby Rogers (USA) bt Francesca Jones (Gbr) 6-4 6-1

Olga Danilovic (Ser) bt Petra Martic (Cro) (16) 7-5 3-6 6-4

Belinda Bencic (Swi) (11) bt Lauren Davis (USA) 6-3 4-6 6-1

Svetlana Kuznetsova (Rus) bt Barbora Zahlavova Strycova (Cze) 6-2 6-2

Lin Zhu (Chn) bt Whitney Osuigwe (USA) 6-1 6-1

Elise Mertens (Bel) (18) bt Leylah Annie Fernandez (Can) 6-1 6-3

Karolina Muchova (Cze) (25) bt Jelena Ostapenko (Lat) 7-5 6-2

Mona Barthel (Ger) bt Elisabetta Cocciaretto (Ita) 3-6 6-4 6-4

Danielle Collins (USA) bt Ana Bogdan (Rom) 6-3 6-1

Karolina Pliskova (Cze) (6) bt Jasmine Paolini (Ita) 6-0 6-2

Sofia Kenin (USA) (4) bt Maddison Inglis (Aus) 7-5 6-4

Kaia Kanepi (Est) bt Anastasija Sevastova (Lat) 6-3 6-1

Nadia Podoroska (Arg) bt Christina McHale (USA) 6-4 6-4

Donna Vekic (Cro) (28) bt Yafan Wang (Chn) 4-6 6-3 6-4

Jennifer Brady (USA) (22) bt Aliona Bolsova (Spa) 6-1 6-3

Madison Brengle (USA) bt Anastasia Rodionova (Aus) 6-1 6-2

Mayar Sherif (Egy) bt Chloe Paquet (Fra) 7-5 7-5

Kaja Juvan (Slo) bt Johanna Konta (Gbr) (13) 4-6 2-0 [retired]

Jessica Pegula (USA) bt Victoria Azarenka (Blr) (12) 7-5 6-4

Sam Stosur (Aus) bt Destanee Aiava (Aus) 6-4 6-4

Nao Hibino (Jpn) bt Astra Sharma (Aus) 2-6 6-3 7-5

Kristina Mladenovic (Fra) bt Maria Sakkari (Gre) (20) 6-2 0-6 6-3

Yulia Putintseva (Kaz) (26) bt Sloane Stephens (USA) 4-6 6-2 6-3

Alison Van Uytvanck (Bel) bt Clara Burel (Fra) 4-6 6-3 6-4

Cori Gauff (USA) bt Jil Belen Teichmann (Swi) 6-3 6-2

Elina Svitolina (Ukr) (5) bt Marie Bouzkova (Cze) 6-3 7-6 (7-5)

Bottom Half

Bianca Andreescu (Can) (8) bt Mihaela Buzarnescu (Rom) 6-2 4-6 6-3

Su-Wei Hsieh (Tpe) bt Tsvetana Pironkova (Bul) 7-5 6-2

Venus Williams (USA) bt Kirsten Flipkens (Bel) 7-5 6-2

Sara Errani (Ita) bt Qiang Wang (Chn) (30) 2-6 6-4 6-4

Marketa Vondrousova (Cze) (19) bt Rebecca Peterson (Swe) 2-6 7-5 7-5

Rebecca Marino (Can) bt Kimberly Birrell (Aus) 6-0 7-6 (11-9)

Sorana Cirstea (Rom) bt Patricia Maria Tig (Rom) 6-2 6-1

Petra Kvitova (Cze) (9) bt Greet Minnen (Bel) 6-3 6-4

Garbine Muguruza (Spa) (14) bt Margarita Gasparyan (Rus) 6-4 6-0

Ludmilla Samsonova (Rus) bt Paula Badosa Gibert (Spa) 6-7 (4-7) 7-6 (7-4) 7-5

Zarina Diyas (Kaz) bt Tamara Zidansek (Slo) 6-2 7-5

Bernarda Pera (USA) bt Angelique Kerber (Ger) (23) 6-0 6-4

Ons Jabeur (Tun) (27) bt Andrea Petkovic (Ger) 6-3 3-6 6-4

Anna Karolina Schmiedlova (Svk) bt Mayo Hibi (Jpn) 7-6 (7-2) 6-4

Caroline Garcia (Fra) bt Polona Hercog (Slo) 7-6 (8-6) 6-3

Naomi Osaka (Jpn) (3) bt Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 6-1 6-2

Aryna Sabalenka (Blr) (7) bt Viktoria Kuzmova (Svk) 6-0 6-4

Daria Kasatkina (Rus) bt Katie Boulter (Gbr) 6-1 6-4

Alize Cornet (Fra) bt Valeria Savinykh (Rus) 6-2 4-6 7-6 (10-7)

Ann Li (USA) bt Shuai Zhang (Chn) (31) 6-2 6-0

Anastasia Potapova (Rus) bt Alison Riske (USA) (24) 6-2 6-1

Timea Babos (Hun) bt Ysaline Bonaventure (Bel) 7-6 (7-0) 6-4

Nina Stojanovic (Ser) bt Irina-Camelia Begu (Rom) 6-3 6-4

Serena Williams (USA) (10) bt Laura Siegemund (Ger) 6-1 6-1

Iga Swiatek (Pol) (15) bt Arantxa Rus (Ned) 6-1 6-3

Camila Giorgi (Ita) bt Yaroslava Shvedova (Kaz) 6-3 6-3

Fiona Ferro (Fra) bt Katerina Siniakova (Cze) 6-7 (5-7) 6-2 6-4

Elena Rybakina (Kaz) (17) bt Vera Zvonareva (Rus) 4-6 6-4 6-4

Veronika Kudermetova (Rus) (32) bt Marta Kostyuk (Ukr) 6-2 7-6 (7-5)

Varvara Gracheva (Rus) bt Anna Blinkova (Rus) 6-1 3-6 7-6 (10-7)

Ajla Tomljanovic (Aus) bt Misaki Doi (Jpn) 6-2 6-1

Simona Halep (Rom) (2) bt Lizette Cabrera (Aus) 6-2 6-1

Don't forget to follow us on skysports.com/tennis, our Twitter account @skysportstennis & Sky Sports - on the go! Available to download now on - iPhone & iPad and Android