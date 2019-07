Wimbledon 2019: Women's Draw

Angelique Kerber won her third Grand Slam title with victory in last year's Ladies final

The full draw for the 2019 Women's Singles tournament at All England Lawn Tennis Championships, Wimbledon.

(Seedings in brackets)

Second Round

Ashleigh Barty (Aus) (1) v Alison Van Uytvanck (Bel)

Harriet Dart (Gbr) v Beatriz Haddad Maia (Bra)

Alison Riske (USA) v Ivana Jorovic (Ser)

Kaia Kanepi (Est) v Belinda Bencic (Swi) (13)

Serena Williams (USA) (11) v Kaja Juvan (Slo)

Varvara Flink (Rus) v Julia Goerges (Ger) (18)

Carla Suarez Navarro (Spa) (30) v Pauline Parmentier (Fra)

Lauren Davis (USA) v Angelique Kerber (Ger) (5)

Kiki Bertens (Ned) (4) v Taylor Townsend (USA)

Laura Siegemund (Ger) v Lesia Tsurenko (Ukr) (32)

Elise Mertens (Bel) (21) v Monica Niculescu (Rom)

Tamara Zidansek (Slo) v Qiang Wang (Chn) (15)

Sloane Stephens (USA) (9) v Yafan Wang (Chn)

Katerina Siniakova (Cze) v Johanna Konta (Gbr) (19)

Amanda Anisimova (USA) (25) v Magda Linette (Pol)

Kristina Mladenovic (Fra) v Petra Kvitova (Cze) (6)

Elina Svitolina (Ukr) (8) bt Margarita Gasparyan (Rus) 5-7 6-5 (retired)

Maria Sakkari (Gre) (31) bt Marie Bouzkova (Cze) 6-4 6-1

Petra Martic (Cro) (24) bt Anastasia Potapova (Rus) 3-6 6-3 6-4

Danielle Collins (USA) v Anastasija Sevastova (Lat) (12)

Karolina Muchova (Cze) bt Madison Brengle (USA) 6-3 6-4

Anett Kontaveit (Est) (20) bt Heather Watson (Gbr) 7-5 6-1

Su-Wei Hsieh (Tpe) (28) bt Kirsten Flipkens (Bel) 7-6 (7-3) 6-3

Karolina Pliskova (Cze) (3) bt Monica Puig (Pur) 6-0 6-4

Simona Halep (Rom) (7) bt Mihaela Buzarnescu (Rom) 6-3 4-6 6-2

Victoria Azarenka (Blr) bt Ajla Tomljanovic (Aus) 6-2 6-0

Madison Keys (USA) (17) v Polona Hercog (Slo)

Cori Gauff (USA) v Magdalena Rybarikova (Svk)

Caroline Wozniacki (Den) (14) bt Veronika Kudermetova (Rus) 7-6 (7-3) 6-3

Shuai Zhang (Chn) bt Yanina Wickmayer (Bel) 6-3 6-2

Dayana Yastremska (Ukr) bt Sofia Kenin (USA) (27) 7-5 4-6 6-3

Viktorija Golubic (Swi) bt Yulia Putintseva (Kaz) 6-4 7-6 (7-3)

First Round

Ashleigh Barty (Aus) (1) bt Saisai Zheng (Chn) 6-4 6-2

Alison Van Uytvanck (Bel) bt Svetlana Kuznetsova (Rus) 6-4 4-6 6-2

Harriet Dart (Gbr) bt Christina McHale (USA) 4-6 6-4 6-4

Beatriz Haddad Maia (Bra) bt Garbine Muguruza (Spa) (26) 6-4 6-4

Alison Riske (USA) bt Donna Vekic (Cro) (22) 3-6 6-3 7-5

Ivana Jorovic (Ser) bt Lesley Kerkhove (Ned) 7-6 (7-5) 6-4

Kaia Kanepi (Est) bt Stefanie Voegele (Swi) 5-7 7-5 6-4

Belinda Bencic (Swi) (13) bt Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 6-2 6-3

Serena Williams (USA) (11) bt Giulia Gatto-Monticone (Ita) 6-2 7-5

Kaja Juvan (Slo) bt Kristyna Pliskova (Cze) 6-4 2-6 6-4

Varvara Flink (Rus) bt Paula Badosa Gibert (Spa) 6-4 6-2

Julia Goerges (Ger) (18) bt Elena Gabriela Ruse (Rom) 7-5 6-1

Carla Suarez Navarro (Spa) (30) bt Samantha Stosur (Aus) 6-2 7-5

Pauline Parmentier (Fra) bt Maria Sharapova (Rus) 4-6 7-6 (7-4) 5-0 (retired)

Lauren Davis (USA) bt Kateryna Kozlova (Ukr) 6-3 6-2

Angelique Kerber (Ger) (5) bt Tatjana Maria (Ger) 6-4 6-3

Kiki Bertens (Ned) (4) bt Mandy Minella (Lux) 6-3 6-2

Taylor Townsend (USA) bt Anastasia Rodionova (Aus) 6-2 6-3

Laura Siegemund (Ger) bt Katie Swan (Gbr) 6-2 6-4

Lesia Tsurenko (Ukr) (32) bt Barbora Zahlavova Strycova (Cze) 6-3 6-2

Elise Mertens (Bel) (21) bt Fiona Ferro (Fra) 6-2 6-0

Monica Niculescu (Rom) bt Andrea Petkovic (Ger) 2-6 6-2 7-5

Tamara Zidansek (Slo) bt Eugenie Bouchard (Can) 3-6 5-7 8-6

Qiang Wang (Chn) (15) bt Vera Lapko (Blr) 6-2 6-2

Sloane Stephens (USA) (9) bt Timea Bacsinszky (Swi) 6-2 6-4

Yafan Wang (Chn) bt Tereza Martincova (Cze) 6-2 7-5

Katerina Siniakova (Cze) bt Ekaterina Alexandrova (Rus) 2-6 6-1 6-1

Johanna Konta (Gbr) (19) bt Ana Bogdan (Rom) 7-5 6-2

Amanda Anisimova (USA) (25) bt Sorana Cirstea (Rom) 6-3 6-3

Magda Linette (Pol) bt Anna Kalinskaya (Rus) 6-0 7-6 (11-9)

Kristina Mladenovic (Fra) bt Vitalia Diatchenko (Rus) 7-5 6-7 (4-7) 6-2

Petra Kvitova (Cze) (6) bt Ons Jabeur (Tun) 6-4 6-2

Elina Svitolina (Ukr) (8) bt Daria Gavrilova (Aus) 7-5 6-0

Margarita Gasparyan (Rus) bt Anna-Lena Friedsam (Ger) 6-4 6-4

Marie Bouzkova (Cze) bt Mona Barthel (Ger) 6-3 6-3

Maria Sakkari (Gre) (31) bt Bernarda Pera (USA) 7-6 (7-4) 6-3

Petra Martic (Cro) (24) bt Jennifer Brady (USA) 3-6 6-3 6-4

Anastasia Potapova (Rus) bt Jil Belen Teichmann (Swi) 2-6 6-4 6-1

Danielle Collins (USA) bt Zarina Diyas (Kaz) 6-3 7-5

Anastasija Sevastova (Lat) (12) bt Kristie Ahn (USA) 6-3 6-4

Madison Brengle (USA) bt Marketa Vondrousova (Cze) (16) 6-4 6-4

Karolina Muchova (Cze) bt Aleksandra Krunic (Ser) 7-5 6-2

Heather Watson (Gbr) by Catherine McNally (USA) 7-6 (7-3) 6-2

Anett Kontaveit (Est) (20) bt Shelby Rogers (USA) 6-0 3-6 6-4

Su-Wei Hsieh (Tpe) (28) bt Jelena Ostapenko (Lat) 6-2 6-2

Kirsten Flipkens (Bel) bt Dalila Jakupovic (Slo) 6-1 6-3

Monica Puig (Pur) bt Anna Karolina Schmiedlova (Svk) 5-7 6-4 7-5

Karolina Pliskova (Cze) (3) bt Lin Zhu (Chn) 6-2 7-6 (7-4)

Simona Halep (Rom) (7) bt Aliaksandra Sasnovich (Blr) 6-4 7-5

Mihaela Buzarnescu (Rom) bt Jessica Pegula (USA) 6-4 6-4

Victoria Azarenka (Blr) bt Alize Cornet (Fra) 6-4 6-4

Ajla Tomljanovic (Aus) bt Daria Kasatkina (Rus) (29) 6-3 6-1

Madison Keys (USA) (17) bt Luksika Kumkhum (Tha) 6-3 6-2

Polona Hercog (Slo) bt Viktoria Kuzmova (Svk) 4-6 7-6 (7-5) 7-5

Cori Gauff (USA) bt Venus Williams (USA) 6-4 6-4

Magdalena Rybarikova (Svk) bt Aryna Sabalenka (Blr) (10) 6-2 6-4

Caroline Wozniacki (Den) (14) bt Sara Sorribes Tormo (Spa) 5-4 (retired)

Veronika Kudermetova (Rus) bt Ysaline Bonaventure (Bel) 6-2 6-4

Yanina Wickmayer (Bel) bt Rebecca Peterson (Swe) 6-4 6-3

Shuai Zhang (Chn) bt Caroline Garcia (Fra) (23) 6-4 6-0

Sofia Kenin (USA) (27) bt Astra Sharma (Aus) 6-4 6-2

Dayana Yastremska (Ukr) bt Camila Giorgi (Ita) 6-3 6-3

Viktorija Golubic (Swi) bt Iga Swiatek (Pol) 6-2 7-6 (7-3)

Yulia Putintseva (Kaz) bt Naomi Osaka (Jpn) (2) 7-6 (7-4) 6-2

