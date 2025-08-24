US Open: Jack Draper and Cameron Norrie in action on Monday with Carlos Alcaraz, Venus Williams and Victoria Mboko also playing
The US Open continues on Monday with a bumper day of action including Britain's Jack Draper, Carlos Alcaraz, Venus Williams and teenage star Victoria Mboko; The US Open is live on Sky Sports Tennis and Sky Sports+, streaming service NOW and the Sky Sports app
Sunday 24 August 2025 22:50, UK
British No 1 Jack Draper, Carlos Alcaraz, Venus Williams and teenage sensation Victoria Mboko headline a bumper second day at the US Open.
Draper has not played a singles match since his disappointing second round exit at Wimbledon in early July and will take on Argentine qualifier Federico Gomez on Louis Armstrong Stadium at around 1pm local time (6pm UK time) - live on Sky Sports.
Before that, Britain's Cameron Norrie will face American Sebastian Korda from 4pm and teenage sensation Mboko, who shocked the tennis world earlier this month by winning the Canadian Open takes on two-time Grand Slam champion Barbora Krejcikova in one of the matches of the first round, also at 4pm.
Brit Watch at the US Open
Raducanu vs Tjen (R2)
Boulter vs Kostyuk
Jones vs Lys
Kartal vs Haddad-Maia
Draper vs Gomez
Fearnley vs Bautista-Agut
Harris vs Auger-Aliassime
Norrie vs Korda
Later on, at around 8pm Elena Rybakina plays Julieta Pareja while the night session in New York sees seven-time singles Grand Slam champion Venus Williams face Karolina Muchova from midnight UK time before Carlos Alcaraz begins his US Open campaign against big serving Reilly Opelka.
Order of Play (all times UK - British players in bold)
Arthur Ashe Stadium
5pm
(6) Madison Keys vs Renata Zarazua
(17) Frances Tiafoe vs Yoshihito Nishioka
12am
Venus Williams vs (11) Karolina Muchova
Reilly Opelka vs (2) Carlos Alcaraz
Louis Armstrong Stadium
4pm
(22) Barbora Krejcikova vs Victoria Mboko
Federico Gomez vs (5) Jack Draper
12am
Sebastian Ofner vs (12) Casper Ruud
Alycia Parks vs (5) Mirra Andreeva
Grandstand
4pm
Petra Kvitova vs Diane Parry
Joao Fonseca vs Miomir Kecmanovic
Not before 8pm
Botic van De Zandschulp vs (11) Holger Rune
Anna Bondar vs (12) Elina Svitolina
Stadium 17
4pm
Cameron Norrie vs Sebastian Korda
(9) Elena Rybakina vs Julieta Pareja
(15) Daria Kasatkina vs Elena-Gabriela Ruse
(9) Karen Khachanov vs Nishesh Basavareddy
Court 5
4pm
Leolia Jeanjean vs Priscilla Hon
(19) Elise Mertens vs Alyssa Ahn
Francesco Passaro vs (24) Flavio Cobolli
Dino Prizmic vs (15) Andrey Rublev
Court 6
4pm
(30) Anastasia Pavlyuchenkova vs Dayana Yastremska
Kamilla Rakhimova vs Caroline Garcia
James Duckworth vs Tristan Boyer
Katie Volynets vs Zeynep Sonmez
Court 7
4pm
Sebastian Baez vs Lloyd Harris
Francisco Comesana vs (28) Alex Michelsen
Maria Sakkari vs Tatjana Maria
(28) Magdalena Frech vs Talia Gibson
Court 9
4pm
Yulia Putintseva vs Elisabetta Cocciaretto
Aliaksandra Sasnovich vs Iva Jovic
Jaume Munar vs Jaime Faria
Court 10
4pm
(22) Ugo Humbert vs Adam Walton
Mattia Bellucci vs Juncheng Shang
Elsa Jacquemot vs Marie Bouzkova
Court 11
4pm
Martin Damm vs Darwin Blanch
Taylor Townsend vs Antonia Ruzic
Jenson Brooksby vs Aleksandar Vukic
Darja Semenistaja vs Peyton Stearns
Court 12
4pm
(17) Liudmila Samsonova vs Yue Yuan
(29) Anna Kalinskaya vs Clervie Ngounoue
Jan-Lennard Struff vs Mackenzie McDonald
(31) Gabriel Diallo vs Damir Dzumhur
Court 13
4pm
Aleksandar Kovacevic vs Coleman Wong
Cristina Bucsa vs Claire Liu (USA)
Hugo Dellien vs Kamil Majchrzak
Court 15
4pm
Zizou Bergs vs Chun-Hsin Tseng
Daniel Elahi Galan vs Raphael Collignon
Ann Li vs Rebecca Sramkova
