US Open 2023: Order of play with Novak Djokovic, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Andy Murray and Coco Gauff all playing

Take a look at the Order of Play for Day Three of the US Open on all courts at Flushing Meadows in New York.

(All times are 4pm BST unless stated. Seeds in brackets. British players in bold)

Arthur Ashe Stadium

5pm: Mirra Andreeva (Russia) v 6-Coco Gauff (USA), Bernabe Zapata Miralles (Spain) v 2-Novak Djokovic (Serbia), Sebastian Ofner (Austria) v 10-Frances Tiafoe (USA), 11-Petra Kvitova (Czech Republic) v Caroline Wozniacki (Denmark)

Louis Armstrong Stadium

31-Elise Mertens (Belgium) v Danielle Collins (USA), 1-Iga Swiatek (Poland) v Daria Saville (Australia), Dominic Thiem (Austria) v Ben Shelton (USA), 14-Elena Rybakina (Kazakhstan) v Ajla Tomljanovic (Australia), Juan Pablo Varillas (Peru) v 9-Taylor Fritz (USA)

Grandstand

Court 17

Taylor Townsend (USA) v 19-Beatriz Haddad Maia (Brazil), Benjamin Bonzi (France) v 28-Christopher Eubanks (USA), 14-Tommy Paul (USA) v Roman Safiullin (Russia), Jennifer Brady (USA) v 24-Magda Linette (Poland)

Court 5

Lily Miyazaki (GBR) v 15-Belinda Bencic (Switzerland), 32-Laslo Djere (Serbia) v Hugo Gaston (France), Anna Kalinskaya (Russia) v 30-Sorana Cirstea (Romania)