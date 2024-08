US Open 2024: Men's draw, schedule, results with Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in action

The full draw, and results, from the men's singles event at the 2024 US Open at Flushing Meadows in New York.

Men's Singles Draw (Seedings in brackets) - British players in bold

First Round

Top Half

Jannik Sinner (Ita) (1) v MacKenzie McDonald (USA)

QUALIFIER v Alex Michelsen (USA)

QUALIFIER v Stan Wawrinka (Swi)

Christopher O'Connell (Aus) v Nicolas Jarry (Chi) (26)

Arthur Fils (Fra) (24) v Learner Tien (USA)

Jaume Munar (Spa) v QUALIFIER

Max Purcell (Aus) v Aleksandar Vukic (Aus)

Lorenzo Sonego (Ita) v Tommy Paul (USA) (14)

Stefanos Tsitsipas (Gre) (11) v Thanasi Kokkinakis (Aus)

Nuno Borges (Por) v Federico Coria (Arg)

Tristan Schoolkate (Aus) v Taro Daniel (Jpn)

Jakub Mensik (Cze) v Felix Auger-Aliassime (Can) (19)

Flavio Cobolli (Ita) (31) v James Duckworth (Aus)

Zizou Bergs (Bel) v Pavel Kotov (Rus)

Fabian Marozsan (Hun) v QUALIFIER

Dusan Lajovic (Ser) v Daniil Medvedev (Rus) (5)

Carlos Alcaraz (Spa) (3) v QUALIFIER

Denis Shapovalov (Can) v Botic Van de Zandschulp (Ned)

Facundo Diaz Acosta (Arg) v Hugo Gaston (Fra)

Zhizhen Zhang (Chn) v Jack Draper (Gbr) (25)

Alejandro Tabilo (Chi) (22) v David Goffin (Bel)

Borna Coric (Cro) v Adrian Mannarino (Fra)

Fabio Fognini (Ita) v Tomas Machac (Cze)

Corentin Moutet (Fra) v Sebastian Korda (USA) (16)

Alex De Minaur (Aus) (10) v Marcos Giron (USA)

QUALIFIER v QUALIFIER

Mariano Navone (Arg) v Daniel Altmaier (Ger)

Daniel Evans (Gbr) v Karen Khachanov (Rus) (23)

Matteo Arnaldi (Ita) (30) v Zachary Svajda (USA)

Matthew Forbes (USA) v Roman Safiullin (Rus)

Constant Lestienne (Fra) v Jordan Thompson (Aus)

QUALIFIER v Hubert Hurkacz (Pol) (7)

Bottom Half

Casper Ruud (Nor) (8) v QUALIFIER

Gael Monfils (Fra) v QUALIFIER

QUALIFIER v Roberto Carballes Baena (Spa)

Juncheng Shang (Chn) v Alexander Bublik (Kaz) (27)

Ugo Humbert (Fra) (17) v Thiago Monteiro (Bra)

Dominic Stricker (Swi) v Francisco Comesana (Arg)

Albert Ramos-Vinolas (Spa) v Matteo Berrettini (Ita)

Camilo Ugo Carabelli (Arg) v Taylor Fritz (USA) (12)

Holger Rune (Den) (15) v Brandon Nakashima (USA)

Arthur Cazaux (Fra) v Pablo Carreno-Busta (Spa)

Yoshihito Nishioka (Jpn) v Miomir Kecmanovic (Ser)

Reilly Opelka (USA) v Lorenzo Musetti (Ita) (18)

Francisco Cerundolo (Arg) (29) v Sebastian Ofner (Aut)

Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) v Tomas Martin Etcheverry (Arg)

Alexandre Muller (Fra) v Adam Walton (Aus)

Emil Ruusuvuori (Fin) v Alexander Zverev (Ger) (4)

Andrey Rublev (Rus) (6) v Thiago Seyboth Wild (Bra)

Christopher Eubanks (USA) v Arthur Rinderknech (Fra)

QUALIFIER v QUALIFIER

Marton Fucsovics (Hun) v Jiri Lehecka (Cze) (32)

Sebastian Baez (Arg) (21) v Luciano Darderi (Ita)

Sumit Nagal (Ind) v Tallon Griekspoor (Ned)

Rinky Hijikata (Aus) v Alejandro Davidovich Fokina (Spa)

QUALIFIER v Grigor Dimitrov (Bul) (9)

Ben Shelton (USA) (13) v Dominic Thiem (Aut)

Luca Nardi (Ita) v Roberto Bautista Agut (Spa)

Alexander Shevchenko (Kaz) v Dominik Koepfer (Ger)

Aleksandar Kovacevic (USA) v Frances Tiafoe (USA) (20)

Alexei Popyrin (Aus) (28) v Soon Woo Kwon (Kor)

Pedro Martinez (Spa) v QUALIFIER

Laslo Djere (Ser) v Jan-Lennard Struff (Ger)

QUALIFIER v Novak Djokovic (Ser) (2)

