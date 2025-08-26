US Open: Emma Raducanu, Cameron Norrie in action as well as Carlos Alcaraz and Aryna Sabalenka on Wednesday
The US Open continues on Wednesday with Emma Raducanu back in action for her second round match against Janice Tjen at 4pm UK time; The US Open is live on Sky Sports Tennis and Sky Sports+, streaming service NOW and the Sky Sports app until Sunday, September 7
Tuesday 26 August 2025 22:38, UK
Emma Raducanu is back in action on Wednesday, as well as fellow Brit Cameron Norrie, plus men's No 2 seed Carlos Alcaraz and defending women's champion Aryna Sabalenka play overnight.
Raducanu opens things up on Louis Armstrong Stadium at 4pm UK time for her second-round match against Janice Tjen, while Norrie takes on Francisco Comesana, second on Court 5 from approximately 6pm UK.
On top of that, 24-time Grand Slam champion Novak Djokovic is in action against Zachary Svajda to kick off proceedings on Arthur Ashe Stadium from 4.30pm.
- US Open Predictions: Emma Raducanu and Jack Draper's chances? 🔮
- Key questions ahead of the US Open in New York - live on Sky Sports ⁉ 🇺🇸
- Know your bagel from your moonball? An A-Z guide to tennis terminology 🎾
- US Open: Schedule and how to watch on Sky Sports 📝🖥️
- US Open news | Latest US Open scores, results and schedule 🎾
In the evening session, from midnight, Alcaraz faces Mattia Bellucci before the top seed in the women's draw Sabalenka goes up against Polina Kudermetova.
Elsewhere, top teenage prospects in the men's and women's draws respectively, Joao Fonseca and Mirra Andreeva, are both in action on Grandstand, while seeds Taylor Fritz, Ben Shelton, Frances Tiafoe, Jessica Pegula, Emma Navarro and McCartney Kessler are among the home hopes flying the flag for the USA on Wednesday.
Order of Play (all times UK - British players in bold)
Arthur Ashe Stadium
4.30pm
(7) Novak Djokovic (Srb) vs Zachary Svajda (USA)
(4) Jessica Pegula (USA) vs Anna Blinkova
12am
Mattia Bellucci (Ita) vs (2) Carlos Alcaraz (Esp)
(1) Aryna Sabalenka vs Polina Kudermetova
- What tennis is live on Sky Sports 🎾📺
- Download the Sky Sports app for expert analysis, best video & more
- Not got Sky? Get Sky Sports or stream with no contract on NOW📺
Louis Armstrong Stadium
4pm
Emma Raducanu (Gbr) vs Janice Tjen (Ina)
Lloyd Harris (Rsa) vs (4) Taylor Fritz (USA)
12am
Iva Jovic (USA) vs (7) Jasmine Paolini (Ita)
(6) Ben Shelton (USA) vs Pablo Carreno Busta (Esp)
Grandstand
4pm
(10) Emma Navarro (USA) vs Caty McNally (USA)
Joao Fonseca (Bra) vs (21) Tomas Machac (Cze)
(17) Frances Tiafoe (USA) vs Martin Damm (USA)
Anastasia Potapova vs (5) Mirra Andreeva
Stadium 17
4pm
Victoria Azarenka vs Anastasia Pavlyuchenkova
Raphael Collignon (Bel) vs (12) Casper Ruud (Nor)
(9) Elena Rybakina (Kaz) vs Tereza Valentova (Cze)
Jan-Lennard Struff (Ger) vs (11) Holger Rune (Den)
Court 5
4pm
(20) Jiri Lehecka (Cze) vs Tomas Martin Etcheverry (Arg)
Cameron Norrie (Gbr) vs Francisco Comesana (Arg)
(19) Elise Mertens (Bel) vs Lulu Sun (Nzl)
Elsa Jacquemot (Fra) vs (31) Leylah Fernandez (Can)
Court 7
6pm
Cristina Busca (Esp) vs Alexandra Eala (Phi)
(16) Jakub Mensik (USA) vs Ugo Blanchet (Fra)
(32) McCartney Kessler (USA) vs Marketa Vondrousova (Cze)
Court 10
7pm
Arthur Riderknech (Fra) vs (18) Alejandro Davidovich Fokina (Esp)
(17) Liudmila Samsonova vs Priscilla Hon (Aus)
Court 11
6pm
Benjamin Bonzi (Fra) vs Marcos Giron (USA)
(25) Jelena Ostapenko (Lat) vs Taylor Townsend (USA)
Jordan Thompson (Aus) vs Adrian Mannarino (Fra)
Court 12
4pm
(30) Brandon Nakashima (USA) vs Jerome Kym (Sui)
Moyuka Uchikima (Jpn) vs Barbora Krejcikova (Cze)
(32) Luciano Darderi (Ita) vs Eliot Spizziri (USA)
Ann Li (USA) vs (16) Belinda Bencic (Sui)
Watch the US Open in New York, live on Sky Sports or stream with NOW and the Sky Sports app, giving Sky Sports customers access to over 50 per cent more live sport this year at no extra cost. Find out more here.