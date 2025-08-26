US Open: Emma Raducanu, Cameron Norrie in action as well as Carlos Alcaraz and Aryna Sabalenka on Wednesday

Emma Raducanu is back in action on Wednesday, as well as fellow Brit Cameron Norrie, plus men's No 2 seed Carlos Alcaraz and defending women's champion Aryna Sabalenka play overnight.

Raducanu opens things up on Louis Armstrong Stadium at 4pm UK time for her second-round match against Janice Tjen, while Norrie takes on Francisco Comesana, second on Court 5 from approximately 6pm UK.

On top of that, 24-time Grand Slam champion Novak Djokovic is in action against Zachary Svajda to kick off proceedings on Arthur Ashe Stadium from 4.30pm.

In the evening session, from midnight, Alcaraz faces Mattia Bellucci before the top seed in the women's draw Sabalenka goes up against Polina Kudermetova.

Elsewhere, top teenage prospects in the men's and women's draws respectively, Joao Fonseca and Mirra Andreeva, are both in action on Grandstand, while seeds Taylor Fritz, Ben Shelton, Frances Tiafoe, Jessica Pegula, Emma Navarro and McCartney Kessler are among the home hopes flying the flag for the USA on Wednesday.

Order of Play (all times UK - British players in bold)

Arthur Ashe Stadium

4.30pm

(7) Novak Djokovic (Srb) vs Zachary Svajda (USA)

(4) Jessica Pegula (USA) vs Anna Blinkova

12am

Mattia Bellucci (Ita) vs (2) Carlos Alcaraz (Esp)

(1) Aryna Sabalenka vs Polina Kudermetova

Louis Armstrong Stadium

4pm

Emma Raducanu (Gbr) vs Janice Tjen (Ina)

Lloyd Harris (Rsa) vs (4) Taylor Fritz (USA)

12am

Iva Jovic (USA) vs (7) Jasmine Paolini (Ita)

(6) Ben Shelton (USA) vs Pablo Carreno Busta (Esp)

Grandstand

4pm

(10) Emma Navarro (USA) vs Caty McNally (USA)

Joao Fonseca (Bra) vs (21) Tomas Machac (Cze)

(17) Frances Tiafoe (USA) vs Martin Damm (USA)

Anastasia Potapova vs (5) Mirra Andreeva

Stadium 17

4pm

Victoria Azarenka vs Anastasia Pavlyuchenkova

Raphael Collignon (Bel) vs (12) Casper Ruud (Nor)

(9) Elena Rybakina (Kaz) vs Tereza Valentova (Cze)

Jan-Lennard Struff (Ger) vs (11) Holger Rune (Den)

Court 5

4pm

(20) Jiri Lehecka (Cze) vs Tomas Martin Etcheverry (Arg)

Cameron Norrie (Gbr) vs Francisco Comesana (Arg)

(19) Elise Mertens (Bel) vs Lulu Sun (Nzl)

Elsa Jacquemot (Fra) vs (31) Leylah Fernandez (Can)

Court 7

6pm

Cristina Busca (Esp) vs Alexandra Eala (Phi)

(16) Jakub Mensik (USA) vs Ugo Blanchet (Fra)

(32) McCartney Kessler (USA) vs Marketa Vondrousova (Cze)

Court 10

7pm

Arthur Riderknech (Fra) vs (18) Alejandro Davidovich Fokina (Esp)

(17) Liudmila Samsonova vs Priscilla Hon (Aus)

Court 11

6pm

Benjamin Bonzi (Fra) vs Marcos Giron (USA)

(25) Jelena Ostapenko (Lat) vs Taylor Townsend (USA)

Jordan Thompson (Aus) vs Adrian Mannarino (Fra)

Court 12

4pm

(30) Brandon Nakashima (USA) vs Jerome Kym (Sui)

Moyuka Uchikima (Jpn) vs Barbora Krejcikova (Cze)

(32) Luciano Darderi (Ita) vs Eliot Spizziri (USA)

Ann Li (USA) vs (16) Belinda Bencic (Sui)

