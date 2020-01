Dubai Desert Classic: Tee times for opening round at Emirates GC

Sergio Garcia is a former winner of the Dubai Desert Classic

Tee times for the opening round of the Omega Dubai Desert Classic at Emirates Golf Club in the United Arab Emirates.

Gbr & Irl unless stated; all times GMT

(a) denotes amateurs

Starting at hole 1

0310 David Horsey, Graeme Storm, Fabrizio Zanotti (Pry)

0320 Thomas Detry (Bel), Masahiro Kawamura (Jpn), Joshua Hill

0330 Nino Bertasio (Ita), Maximilian Kieffer (Ger), Edoardo Molinari (Ita)

0340 Thomas Aiken (Rsa), Matthew Southgate, Othman Almulla (Sau)

0350 Mikko Korhonen (Fin), Paul Lawrie, Wade Ormsby (Aus)

0400 Joakim Lagergren (Swe), Haydn Porteous (Rsa), Callum Shinkwin

0410 Shubhankar Sharma (Ind), Ryan Fox (Nzl), Steven Brown

0420 Justin Walters (Rsa), James Morrison, Richie Ramsay

0430 Jeunghun Wang (Kor), Brandon Stone (Rsa), Tae Hee Lee (Kor)

0440 Robert Rock, Oliver Wilson, Mike Lorenzo-Vera (Fra)

0450 Mathiam Keyser (Rus), Benjamin Poke (Den), Adri Arnaus (Spa)

0730 Richard McEvoy, Adrian Otaegui (Spa), Aaron Rai

0740 Matthieu Pavon (Fra), Alvaro Quiros (Spa), Jordan Smith

0750 Guido Migliozzi (Ita), Stephen Gallacher, Shugo Imahira (Jpn)

0800 Benjamin Hebert (Fra), Christiaan Bezuidenhout (Rsa), Miguel Angel Jimenez (Spa)

0810 Jorge Campillo (Spa), Eddie Pepperell, Viktor Hovland (Nor)

080 Ian Poulter, Martin Kaymer (Ger), Rafael Cabrera-Bello (Spa)

Poulter missed the cut in Abu Dhabi last week

0830 Bernd Wiesberger (Aut), Victor Perez (Fra), Matthew Fitzpatrick

0840 Graeme McDowell, Paul Waring, Robert Macintyre

0850 Matthias Schwab (Aut), Thomas Bjorn (Den), Erik Van Rooyen (Rsa)

0900 Tapio Pulkkanen (Fin), David Howell, Dean Burmester (Rsa)

0910 Jayden Schaper (Rsa), Kalle Samooja (Fin), Harry Konig

Starting at hole 10

0310 Ahmed Marjan (Mor), Scott Hend (Aus), David Lipsky (USA)

0320 Oliver Fisher, Joachim B. Hansen (Den), Richard Sterne (Rsa)

0330 Joost Luiten (Ned), Nicolas Colsaerts (Bel), Marcus Kinhult (Swe)

0340 Rasmus Hojgaard (Den), Pablo Larrazabal (Spa), Jazz Janewattananond (Tha)

0350 Renato Paratore (Ita), Padraig Harrington, Tom Lewis

0400 Henrik Stenson (Swe), Lee Westwood, Bryson DeChambeau (USA)

0410 Tommy Fleetwood, Louis Oosthuizen (Rsa), Matt Wallace

Fleetwood finished runner-up last week in Abu Dhabi

0420 Danny Willett, Sergio Garcia (Spa), Shane Lowry

0430 Kurt Kitayama (USA), Shaun Norris (Rsa), Haotong Li (Chn)

0440 Soren Kjeldsen (Den), George Coetzee (Rsa), Lucas Herbert (Aus)

0450 Andy Sullivan, Victor Dubuisson (Fra), Ashley Chesters

0730 Alexander Bjork (Swe), Ashun Wu (Chn), Alexander Levy (Fra)

0740 Daniel Gaunt (Aus), Grant Forrest, Raphael Jacquelin (Fra)

0750 Jason Scrivener (Aus), David Drysdale, Zander Lombard (Rsa)

0800 Chris Wood, Justin Harding (Rsa), David Law

0810 Jeff Winther (Den), Sean Crocker (USA), Gaganjeet Bhullar (Ind)

0820 Andrea Pavan (Ita), Robert Karlsson (Swe), Sam Horsfield

0830 Sebastian Soderberg (Swe), Thomas Pieters (Bel), Romain Wattel (Fra)

0840 Gavin Green (Mal), Jack Singh Brar, Julien Guerrier (Fra)

0850 Ross Fisher, Lorenzo Gagli (Ita), Andrew Johnston

0900 Chris Paisley, Scott Jamieson, Nacho Elvira (Spa)

0910 Romain Langasque (Fra), Niklas Norgaard Moller (Den), Sebastian Heisele (Ger)

