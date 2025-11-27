 Skip to content

Super League 2026 fixtures: Full regular season fixture list, plus play-off and Grand Final dates

The 2026 season kicks off on February 12 as newly-promoted York Knights host treble-winning champions Hull KR; the play-offs commence in September, with the Grand Final at Old Trafford on October 3; Sky Sports is the only place to watch every Super League game live in 2026

Thursday 27 November 2025 08:02, UK

Hull KR
Image: Hull KR will open their Super League campaign against newly-promoted York Knights in February

The full fixture list for the 2026 Betfred Super League regular season has been confirmed, with every match shown live on Sky Sports as the league celebrates its 30th and most action-packed year yet as it returns to a 14-team competition.

The 2026 season kicks off with newly-promoted York Knights hosting treble-winning champions Hull KR on Thursday, February 12, while Sky Sports' second pick from Round One sees Warrington Wolves host St Helens as Paul Rowley looks to hit the ground running as he takes the reigns at the Saints.

Super League will make a long-awaited return to two of the league's former members in Round Two, with Bradford Bulls hosting 2023 Grand Finalists Catalans Dragons on February 19, and Castleford Tigers travelling to France to face Toulouse Olympique on February 20.

Hull KR host reigning NRL Champions Brisbane Broncos in the Betfred World Club Challenge on February 19, while Leeds Rhinos face Willie Peters side in Las Vegas during Round Three - both live on Sky Sports.

Super League will celebrate its 30th birthday in Round Six where two foundation fixtures will be played from the first round of games back in 1996 - Castleford Tigers facing Bradford Bulls on March 26 and Leeds Rhinos up against Warrington Wolves on March 29.

Rivals Round will again be staged across the Easter weekend from April 3-5, kicking off with the traditional Good Friday clash between St Helens and Wigan Warriors, before Bradford Bulls and Leeds Rhinos renew their famous rivalry under the lights of Odsal Stadium - a truly unmissable clash between two former Super League champions.

Round 13 will feature a Parisian twist when Catalans Dragons and the Wigan Warriors square off at Stade Jean Bouin to celebrate the 20th anniversary of the Dragons being in Super League, and 30 years since Super League first kicked off at Stade Charlety.

Thursday night fixtures have also been confirmed through until the penultimate round in September, including the Hull derby at the MKM Stadium on July 23, when Rivals Returns during Round 20 and the final charge towards the Super League Grand Final at Old Trafford on October 3 begins to take shape.

Betfred Super League 2026 fixtures*

(Sky Sports) denotes exclusive matches

Round 1

  • Thur 12 Feb: York Knights v Hull KR, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 13 Feb: Warrington Wolves v St Helens, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 13 Feb: Leigh Leopards v Leeds Rhinos, 8pm

  • Fri 13 Feb: Catalans Dragons v Huddersfield Giants, 6pm UK

  • Sat 14 Feb: Hull FC v Bradford Bulls, 5:30pm

  • Sat 14 Feb: Wakefield Trinity v Toulouse Olympique, 8pm

  • Sun 15 Feb: Castleford Tigers v Wigan Warriors, 3pm

Round 2

  • Thur 19 Feb: Hull KR v Brisbane Broncos, 7:30pm (Sky Sports)

  • TBC: Hull KR v Warrington Wolves

  • Fri 20 Feb: Bradford Bulls v Catalans Dragons, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 20 Feb: Leeds Rhinos v York Knights, 8pm

  • Fri 20 Feb: St Helens v Leigh Leopards, 8pm

  • Sat 21 Feb: Wigan Warriors v Hull FC, 8pm

  • Sat 21 Feb: Toulouse Olympique v Castleford Tigers, 6pm UK (Sky Sports)

  • Sun 22 Feb: Huddersfield Giants v Wakefield Trinity, 3pm

Round 3

  • Thur 26 Feb: Wigan Warriors v Leigh Leopards, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 27 Feb: Castleford Tigers v Huddersfield Giants, 8pm

  • Fri 27 Feb: Hull FC v York Knights, 8pm

  • Sat 28 Feb: Hull KR v Leeds Rhinos (Las Vegas), TBC (Sky Sports)

  • Sat 28 Feb: Catalans Dragons v St Helens, 6pm UK

  • Sat 28 Feb: Warrington Wolves v Wakefield Trinity, 5:30pm

  • Sun 1 Mar: Bradford Bulls v Toulouse Olympique, 3pm

Round 4

  • Thur 5 Mar: Wakefield Trinity v Hull FC, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 6 Mar: York Knights v Warrington Wolves, 8pm

  • Fri 6 Mar: Leigh Leopards v Catalans Dragons, 8pm (Sky Sports)

  • Sat 7 Mar: Toulouse Olympique v Wigan Warriors, 5pm UK (Sky Sports)

  • Sat 7 Mar: St Helens v Bradford Bulls, 5:30pm

  • Sun 8 Mar: Leeds Rhinos v Castleford Tigers, 3pm

  • Sun 8 Mar: Huddersfield Giants v Hull KR, 3pm

Round 5

  • Thur 19 Mar: Wigan Warriors v York Knights, 8pm

  • Fri 20 Mar: Wakefield Trinity v Leigh Leopards, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 20 Mar: Bradford Bulls v Huddersfield Giants, 8pm

  • Fri 20 Mar: Toulouse Olympique v St Helens, 6pm UK

  • Sat 21 Mar: Catalans Dragons v Hull KR, 5:30pm UK

  • Sat 21 Mar: Warrington Wolves v Castleford Tigers, 3pm

  • Sun 22 Mar: Hull FC v Leeds Rhinos, 3pm

Round 6

  • Thur 26 Mar: Castleford Tigers v Bradford Bulls, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 27 Mar: Hull KR v St Helens, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 27 Mar: York Knights v Wakefield Trinity, 8pm

  • Sat 28 Mar: Wigan Warriors v Huddersfield Giants, 3pm

  • Sat 28 Mar: Leigh Leopards v Toulouse Olympique, 5:30pm

  • Sun 29 Mar: Leeds Rhinos v Warrington Wolves, 5:30pm (Sky Sports)

  • Sun 29 Mar: Hull FC v Catalans Dragons, 3pm

Round 7 (Rivals Round)

  • Fri 3 Apr: St Helens v Wigan Warriors, TBC (Sky Sports)

  • Fri 3 Apr: Hull KR v Hull FC, TBC (Sky Sports)

  • Fri 3 Apr: Bradford Bulls v Leeds Rhinos, 8pm

  • Sat 4 Apr: Catalans Dragons v Toulouse Olympique, 6pm UK

  • Sat 4 Apr: Huddersfield Giants v York Knights, 3pm

  • Sat 4 Apr: Warrington Wolves v Leigh Leopards, 3pm

  • Sun 5 Apr: Castleford Tigers v Wakefield Trinity, 3pm

Round 8

  • Thur 16 Apr: Hull FC v St Helens, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 17 Apr: Toulouse Olympique v Hull KR, 6pm UK

  • Fri 17 Apr: Huddersfield Giants v Leeds Rhinos, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 17 Apr: York Knights v Leigh Leopards, 8pm

  • Sat 18 Apr: Wakefield Trinity v Bradford Bulls, 3pm

  • Sat 18 Apr: Catalans Dragons v Warrington Wolves, 6pm UK

  • Sun 19 Apr: Wigan Warriors v Castleford Tigers, 3pm

Round 9

  • Thur 23 Apr: York Knights v Toulouse Olympique, 8pm (Sky Sports)

  • Thur 23 Apr: Leigh Leopards v Huddersfield Giants, 8pm

  • Fri 24 Apr: Leeds Rhinos v Catalans Dragons, 8pm

  • Fri 24 Apr: Warrington Wolves v Wigan Warriors, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 24 Apr: Castleford Tigers v Hull FC, 8pm

  • Sat 25 Apr: Bradford Bulls v Hull KR, 3pm

  • Sat 25 Apr: St Helens v Wakefield Trinity, 5:30pm

Round 10

  • Thur 30 Apr: Hull KR v Castleford Tigers, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 1 May: Leeds Rhinos v Wakefield Trinity, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 1 May: St Helens v York Knights, 8pm

  • Sat 2 May: Catalans Dragons v Leigh Leopards, 6pm UK

  • Sat 2 May: Wigan Warriors v Bradford Bulls, 3pm

  • Sat 2 May: Huddersfield Giants v Warrington Wolves, 8pm

  • Sun 3 May: Hull FC v Toulouse Olympique, 3pm

Round 11

  • Thur 14 May: Huddersfield Giants v St Helens, 8pm

  • Fri 15 May: Wigan Warriors v Leeds Rhinos, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 15 May: Wakefield Trinity v Catalans Dragons, 8pm

  • Sat 16 May: York Knights v Castleford Tigers, 3pm

  • Sat 16 May: Leigh Leopards v Hull KR, 5:30pm (Sky Sports)

  • Sat 16 May: Toulouse Olympique v Warrington Wolves, 6pm UK

  • Sun 17 May: Bradford Bulls v Hull FC, 3pm

Round 12

  • Thur 21 May: Hull KR v Wigan Warriors, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 22 May: Leigh Leopards v Hull FC, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 22 May: Leeds Rhinos v Huddersfield Giants, 8pm

  • Sat 23 May: Castleford Tigers v St Helens, 3pm

  • Sat 23 May: Toulouse Olympique v Wakefield Trinity, 6pm UK

  • Sat 23 May: York Knights v Catalans Dragons, 8pm

  • Sun 24 May: Warrington Wolves v Bradford Bulls, 3pm

Round 13

  • Thur 4 Jun: Leeds Rhinos v St Helens, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 5 Jun: Warrington Wolves v Hull FC, 8pm

  • Fri 5 Jun: Bradford Bulls v York Knights, 8pm

  • Fri 5 Jun: Castleford Tigers v Leigh Leopards, 8pm

  • Sat 6 Jun: Wakefield Trinity v Hull KR, 5:30pm

  • Sat 6 Jun: Huddersfield Giants v Toulouse Olympique, 3pm

  • Sat 6 Jun: Catalans Dragons v Wigan Warriors (Paris), 6:30 UK (Sky Sports)

Round 14

  • Thur 11 Jun: St Helens v Warrington Wolves, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 12 Jun: Wakefield Trinity v Wigan Warriors, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 12 Jun: Toulouse Olympique v Leeds Rhinos, 6pm UK

  • Fri 12 Jun: Hull KR v York Knights, 8pm

  • Sat 13 Jun: Hull FC v Huddersfield Giants, 3pm

  • Sat 13 Jun: Catalans Dragons v Castleford Tigers, 6pm UK

  • Sun 14 Jun: Bradford Bulls v Leigh Leopards, 3pm

Round 15

  • Thur 18 Jun: Warrington Wolves v Leeds Rhinos, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 19 Jun: Hull KR v Leigh Leopards, 8pm (Sky Sports)

  • Fri 19 Jun: Hull FC v Wakefield Trinity, 8pm

  • Sat 20 Jun: York Knights v Wigan Warriors, 3pm

  • Sat 20 Jun: Castleford Tigers v Toulouse Olympique, 8pm

  • Sat 20 Jun: Catalans Dragons v Bradford Bulls, 6pm UK

  • Sun 21 Jun: St Helens v Huddersfield Giants, 3pm

Round 16

  • Thur 25 Jun: Warrington Wolves v Catalans Dragons, 8pm

  • Fri 26 Jun: Leeds Rhinos v Hull KR, 8pm

  • Fri 26 Jun: Castleford Tigers v York Knights, 8pm

  • Sat 27 Jun: Hull FC v Wigan Warriors, 3pm

  • Sat 27 Jun: Bradford Bulls v St Helens, 8pm

  • Sat 27 Jun: Toulouse Olympique v Leigh Leopards, 6pm UK

  • Sun 28 Jun: Wakefield Trinity v Huddersfield Giants, 3pm

Round 17 (Magic Weekend at Hill Dickinson Stadium)

  • TBC: Catalans Dragons v Toulouse Olympique

  • Sat 4 Jul: Huddersfield Giants v York Knights, TBC

  • Sat 4 Jul: Hull KR v Hull FC, TBC

  • Sat 4 Jul: Leigh Leopards v Warrington Wolves, TBC

  • Sun 5 Jul: Wakefield Trinity v Castleford Tigers, TBC

  • Sun 5 Jul: Leeds Rhinos v Bradford Bulls, TBC

  • Sun 5 Jul: Wigan Warriors v St Helens, TBC

Round 18

  • Thur 9 Jul: York Knights v Hull FC, 8pm

  • Fri 10 Jul: Wigan Warriors v Warrington Wolves, 8pm

  • Fri 10 Jul: Huddersfield Giants v Bradford Bulls, 8pm

  • Sat 11 Jul: Catalans Dragons v Leeds Rhinos, 8pm UK

  • Sat 11 Jul: Hull KR v Wakefield Trinity, 5:30pm

  • Sat 11 Jul: Leigh Leopards v Castleford Tigers, 3pm

  • Sun 12 Jul: St Helens v Toulouse Olympique, 3pm

Round 19

  • Thur 16 Jul: Bradford Bulls v Wakefield Trinity, 8pm

  • Fri 17 Jul: St Helens v Catalans Dragons, 8pm

  • Fri 17 Jul: Huddersfield Giants v Wigan Warriors, 8pm

  • Sat 18 Jul: Hull FC v Leigh Leopards, 5:30pm

  • Sat 18 Jul: Warrington Wolves v Hull KR, 3pm

  • Sat 18 Jul: Toulouse Olympique v York Knights, 8pm UK

  • Sun 19 Jul: Castleford Tigers v Leeds Rhinos, 3pm

Round 20

  • Thur 23 Jul: Hull FC v Hull KR, 8pm

  • Fri 24 Jul: Wigan Warriors v St Helens, 8pm

  • Fri 24 Jul: Wakefield Trinity v Castleford Tigers, 8pm

  • Sat 25 Jul: York Knights v Huddersfield Giants, 3pm

  • Sat 25 Jul: Leigh Leopards v Warrington Wolves, 5:30pm

  • Sat 25 Jul: Toulouse Olympique v Catalans Dragons, 8pm UK

  • Sun 26 Jul: Leeds Rhinos v Bradford Bulls, 3pm

Round 21

  • Thur 30 Jul: Huddersfield Giants v Hull FC, 8pm

  • Fri 31 Jul: Leigh Leopards v Wigan Warriors, 8pm

  • Fri 31 Jul: Hull KR v Bradford Bulls, 8pm

  • Fri 31 Jul: Leeds Rhinos v Toulouse Olympique, 8pm

  • Sat 1 Aug: York Knights v St Helens, 5:30pm

  • Sat 1 Aug: Castleford Tigers v Warrington Wolves, 3pm

  • Sat 1 Aug: Catalans Dragons v Wakefield Trinity, 8pm UK

Round 22

  • Thurs 8 Aug: St Helens v Hull FC, 8pm

  • Fri 7 Aug: Wakefield Trinity v Leeds Rhinos, 8pm

  • Fri 7 Aug: Castleford Tigers v Hull KR, 8pm

  • Fri 7 Aug: Leigh Leopards v York Knights, 8pm

  • Sat 8 Aug: Bradford Bulls v Warrington Wolves, 3pm

  • Sat 8 Aug: Wigan Warriors v Toulouse Olympique, 5:30pm

  • Sun 9 Aug: Huddersfield Giants v Catalans Dragons, 3pm

Round 23

  • Thur 13 Aug: Leeds Rhinos v Leigh Leopards, 8pm

  • Fri 14 Aug: Hull FC v Castleford Tigers, 8pm

  • Fri 14 Aug: Hull KR v Catalans Dragons, 8pm

  • Fri 14 Aug: Warrington Wolves v York Knights, 8pm

  • Sat 15 Aug: Toulouse Olympique v Huddersfield Giants, 8pm UK

  • Sat 15 Aug: Bradford Bulls v Wigan Warriors, 3pm

  • Sat 15 Aug: Wakefield Trinity v St Helens, 5:30pm

Round 24

  • Thur 20 Aug: Hull KR v Toulouse Olympique, 8pm

  • Fri 21 Aug: Wigan Warriors v Wakefield Trinity, 8pm

  • Fri 21 Aug: Leigh Leopards v Bradford Bulls, 8pm

  • Sat 22 Aug: St Helens v Castleford Tigers, 3pm

  • Sat 22 Aug: Catalans Dragons v Hull FC, 8pm UK

  • Sun 23 Aug: Warrington Wolves v Huddersfield Giants, 3pm

  • Sun 23 Aug: York Knights v Leeds Rhinos, 3pm

Round 25

  • Thur 27 Aug: Wigan Warriors v Hull KR, 8pm

  • Fri 28 Aug: Castleford Tigers v Catalans Dragons, 8pm

  • Fri 28 Aug: St Helens v Leeds Rhinos, 8pm

  • Fri 28 Aug: Huddersfield Giants v Leigh Leopards, 8pm

  • Sat 29 Aug: Toulouse Olympique v Bradford Bulls, 8pm UK

  • Sat 29 Aug: Hull FC v Warrington Wolves, 5:30pm

  • Sat 29 Aug: Wakefield Trinity v York Knights, 3pm

Round 26

  • Thur 3 Sep: Bradford Bulls v Castleford Tigers, 8pm

  • Fri 4 Sep: Hull KR v Huddersfield Giants, 8pm

  • Fri 4 Sep: Leigh Leopards v St Helens, 8pm

  • Fri 4 Sep: Toulouse Olympique v Hull FC, 6pm UK

  • Sat 5 Sep: Leeds Rhinos v Wigan Warriors, 8pm

  • Sat 5 Sep: Catalans Dragons v York Knights, 5pm UK

  • Sat 5 Sep: Wakefield Trinity v Warrington Wolves, 3pm

Round 27

  • Fri 11 Sep: Huddersfield Giants v Castleford Tigers, 8pm

  • Fri 11 Sep: Leeds Rhinos v Hull FC, 8pm

  • Fri 11 Sep: Leigh Leopards v Wakefield Trinity, 8pm

  • Fri 11 Sep: Warrington Wolves v Toulouse Olympique, 8pm

  • Fri 11 Sep: York Knights v Bradford Bulls, 8pm

  • Fri 11 Sep: St Helens v Hull KR, 8pm

  • Fri 11 Sep: Wigan Warriors v Catalans Dragons, 8pm

Elimination Play-offs

September 19-20: Third vs sixth, fourth versus fifth.

Play-off semi-finals

September 26-27: First vs lowest-placed eliminator winner, second vs highest-placed eliminator winner.

Grand Final

October 3: Old Trafford.

*All fixtures subject to change

Watch every match of the 2026 Betfred Super League season, including Magic Weekend, the play-offs and Grand Final, live on Sky Sports. Also stream with NOW.

