Super League 2026 fixtures: Full regular season fixture list, plus play-off and Grand Final dates
The 2026 season kicks off on February 12 as newly-promoted York Knights host treble-winning champions Hull KR; the play-offs commence in September, with the Grand Final at Old Trafford on October 3; Sky Sports is the only place to watch every Super League game live in 2026
Thursday 27 November 2025 08:02, UK
The full fixture list for the 2026 Betfred Super League regular season has been confirmed, with every match shown live on Sky Sports as the league celebrates its 30th and most action-packed year yet as it returns to a 14-team competition.
The 2026 season kicks off with newly-promoted York Knights hosting treble-winning champions Hull KR on Thursday, February 12, while Sky Sports' second pick from Round One sees Warrington Wolves host St Helens as Paul Rowley looks to hit the ground running as he takes the reigns at the Saints.
Super League will make a long-awaited return to two of the league's former members in Round Two, with Bradford Bulls hosting 2023 Grand Finalists Catalans Dragons on February 19, and Castleford Tigers travelling to France to face Toulouse Olympique on February 20.
- Promoted York host champions Hull KR on Super League opening night
- Magic Weekend heads to Everton's Hill Dickinson Stadium
Hull KR host reigning NRL Champions Brisbane Broncos in the Betfred World Club Challenge on February 19, while Leeds Rhinos face Willie Peters side in Las Vegas during Round Three - both live on Sky Sports.
Super League will celebrate its 30th birthday in Round Six where two foundation fixtures will be played from the first round of games back in 1996 - Castleford Tigers facing Bradford Bulls on March 26 and Leeds Rhinos up against Warrington Wolves on March 29.
Rivals Round will again be staged across the Easter weekend from April 3-5, kicking off with the traditional Good Friday clash between St Helens and Wigan Warriors, before Bradford Bulls and Leeds Rhinos renew their famous rivalry under the lights of Odsal Stadium - a truly unmissable clash between two former Super League champions.
Round 13 will feature a Parisian twist when Catalans Dragons and the Wigan Warriors square off at Stade Jean Bouin to celebrate the 20th anniversary of the Dragons being in Super League, and 30 years since Super League first kicked off at Stade Charlety.
Thursday night fixtures have also been confirmed through until the penultimate round in September, including the Hull derby at the MKM Stadium on July 23, when Rivals Returns during Round 20 and the final charge towards the Super League Grand Final at Old Trafford on October 3 begins to take shape.
Betfred Super League 2026 fixtures*
(Sky Sports) denotes exclusive matches
Round 1
- Thur 12 Feb: York Knights v Hull KR, 8pm (Sky Sports)
Fri 13 Feb: Warrington Wolves v St Helens, 8pm (Sky Sports)
Fri 13 Feb: Leigh Leopards v Leeds Rhinos, 8pm
Fri 13 Feb: Catalans Dragons v Huddersfield Giants, 6pm UK
Sat 14 Feb: Hull FC v Bradford Bulls, 5:30pm
Sat 14 Feb: Wakefield Trinity v Toulouse Olympique, 8pm
Sun 15 Feb: Castleford Tigers v Wigan Warriors, 3pm
Round 2
Thur 19 Feb: Hull KR v Brisbane Broncos, 7:30pm (Sky Sports)
TBC: Hull KR v Warrington Wolves
Fri 20 Feb: Bradford Bulls v Catalans Dragons, 8pm (Sky Sports)
Fri 20 Feb: Leeds Rhinos v York Knights, 8pm
Fri 20 Feb: St Helens v Leigh Leopards, 8pm
Sat 21 Feb: Wigan Warriors v Hull FC, 8pm
Sat 21 Feb: Toulouse Olympique v Castleford Tigers, 6pm UK (Sky Sports)
Sun 22 Feb: Huddersfield Giants v Wakefield Trinity, 3pm
Round 3
Thur 26 Feb: Wigan Warriors v Leigh Leopards, 8pm (Sky Sports)
Fri 27 Feb: Castleford Tigers v Huddersfield Giants, 8pm
Fri 27 Feb: Hull FC v York Knights, 8pm
Sat 28 Feb: Hull KR v Leeds Rhinos (Las Vegas), TBC (Sky Sports)
Sat 28 Feb: Catalans Dragons v St Helens, 6pm UK
Sat 28 Feb: Warrington Wolves v Wakefield Trinity, 5:30pm
Sun 1 Mar: Bradford Bulls v Toulouse Olympique, 3pm
Round 4
Thur 5 Mar: Wakefield Trinity v Hull FC, 8pm (Sky Sports)
Fri 6 Mar: York Knights v Warrington Wolves, 8pm
Fri 6 Mar: Leigh Leopards v Catalans Dragons, 8pm (Sky Sports)
Sat 7 Mar: Toulouse Olympique v Wigan Warriors, 5pm UK (Sky Sports)
Sat 7 Mar: St Helens v Bradford Bulls, 5:30pm
Sun 8 Mar: Leeds Rhinos v Castleford Tigers, 3pm
Sun 8 Mar: Huddersfield Giants v Hull KR, 3pm
Round 5
Thur 19 Mar: Wigan Warriors v York Knights, 8pm
Fri 20 Mar: Wakefield Trinity v Leigh Leopards, 8pm (Sky Sports)
Fri 20 Mar: Bradford Bulls v Huddersfield Giants, 8pm
Fri 20 Mar: Toulouse Olympique v St Helens, 6pm UK
Sat 21 Mar: Catalans Dragons v Hull KR, 5:30pm UK
Sat 21 Mar: Warrington Wolves v Castleford Tigers, 3pm
Sun 22 Mar: Hull FC v Leeds Rhinos, 3pm
Round 6
Thur 26 Mar: Castleford Tigers v Bradford Bulls, 8pm (Sky Sports)
Fri 27 Mar: Hull KR v St Helens, 8pm (Sky Sports)
Fri 27 Mar: York Knights v Wakefield Trinity, 8pm
Sat 28 Mar: Wigan Warriors v Huddersfield Giants, 3pm
Sat 28 Mar: Leigh Leopards v Toulouse Olympique, 5:30pm
Sun 29 Mar: Leeds Rhinos v Warrington Wolves, 5:30pm (Sky Sports)
Sun 29 Mar: Hull FC v Catalans Dragons, 3pm
Round 7 (Rivals Round)
Fri 3 Apr: St Helens v Wigan Warriors, TBC (Sky Sports)
Fri 3 Apr: Hull KR v Hull FC, TBC (Sky Sports)
Fri 3 Apr: Bradford Bulls v Leeds Rhinos, 8pm
Sat 4 Apr: Catalans Dragons v Toulouse Olympique, 6pm UK
Sat 4 Apr: Huddersfield Giants v York Knights, 3pm
Sat 4 Apr: Warrington Wolves v Leigh Leopards, 3pm
Sun 5 Apr: Castleford Tigers v Wakefield Trinity, 3pm
Round 8
Thur 16 Apr: Hull FC v St Helens, 8pm (Sky Sports)
Fri 17 Apr: Toulouse Olympique v Hull KR, 6pm UK
Fri 17 Apr: Huddersfield Giants v Leeds Rhinos, 8pm (Sky Sports)
Fri 17 Apr: York Knights v Leigh Leopards, 8pm
Sat 18 Apr: Wakefield Trinity v Bradford Bulls, 3pm
Sat 18 Apr: Catalans Dragons v Warrington Wolves, 6pm UK
Sun 19 Apr: Wigan Warriors v Castleford Tigers, 3pm
Round 9
Thur 23 Apr: York Knights v Toulouse Olympique, 8pm (Sky Sports)
Thur 23 Apr: Leigh Leopards v Huddersfield Giants, 8pm
Fri 24 Apr: Leeds Rhinos v Catalans Dragons, 8pm
Fri 24 Apr: Warrington Wolves v Wigan Warriors, 8pm (Sky Sports)
Fri 24 Apr: Castleford Tigers v Hull FC, 8pm
Sat 25 Apr: Bradford Bulls v Hull KR, 3pm
Sat 25 Apr: St Helens v Wakefield Trinity, 5:30pm
Round 10
Thur 30 Apr: Hull KR v Castleford Tigers, 8pm (Sky Sports)
Fri 1 May: Leeds Rhinos v Wakefield Trinity, 8pm (Sky Sports)
Fri 1 May: St Helens v York Knights, 8pm
Sat 2 May: Catalans Dragons v Leigh Leopards, 6pm UK
Sat 2 May: Wigan Warriors v Bradford Bulls, 3pm
Sat 2 May: Huddersfield Giants v Warrington Wolves, 8pm
Sun 3 May: Hull FC v Toulouse Olympique, 3pm
Round 11
Thur 14 May: Huddersfield Giants v St Helens, 8pm
Fri 15 May: Wigan Warriors v Leeds Rhinos, 8pm (Sky Sports)
Fri 15 May: Wakefield Trinity v Catalans Dragons, 8pm
Sat 16 May: York Knights v Castleford Tigers, 3pm
Sat 16 May: Leigh Leopards v Hull KR, 5:30pm (Sky Sports)
Sat 16 May: Toulouse Olympique v Warrington Wolves, 6pm UK
Sun 17 May: Bradford Bulls v Hull FC, 3pm
Round 12
Thur 21 May: Hull KR v Wigan Warriors, 8pm (Sky Sports)
Fri 22 May: Leigh Leopards v Hull FC, 8pm (Sky Sports)
Fri 22 May: Leeds Rhinos v Huddersfield Giants, 8pm
Sat 23 May: Castleford Tigers v St Helens, 3pm
Sat 23 May: Toulouse Olympique v Wakefield Trinity, 6pm UK
Sat 23 May: York Knights v Catalans Dragons, 8pm
Sun 24 May: Warrington Wolves v Bradford Bulls, 3pm
Round 13
Thur 4 Jun: Leeds Rhinos v St Helens, 8pm (Sky Sports)
Fri 5 Jun: Warrington Wolves v Hull FC, 8pm
Fri 5 Jun: Bradford Bulls v York Knights, 8pm
Fri 5 Jun: Castleford Tigers v Leigh Leopards, 8pm
Sat 6 Jun: Wakefield Trinity v Hull KR, 5:30pm
Sat 6 Jun: Huddersfield Giants v Toulouse Olympique, 3pm
Sat 6 Jun: Catalans Dragons v Wigan Warriors (Paris), 6:30 UK (Sky Sports)
Round 14
Thur 11 Jun: St Helens v Warrington Wolves, 8pm (Sky Sports)
Fri 12 Jun: Wakefield Trinity v Wigan Warriors, 8pm (Sky Sports)
Fri 12 Jun: Toulouse Olympique v Leeds Rhinos, 6pm UK
Fri 12 Jun: Hull KR v York Knights, 8pm
Sat 13 Jun: Hull FC v Huddersfield Giants, 3pm
Sat 13 Jun: Catalans Dragons v Castleford Tigers, 6pm UK
Sun 14 Jun: Bradford Bulls v Leigh Leopards, 3pm
Round 15
Thur 18 Jun: Warrington Wolves v Leeds Rhinos, 8pm (Sky Sports)
Fri 19 Jun: Hull KR v Leigh Leopards, 8pm (Sky Sports)
Fri 19 Jun: Hull FC v Wakefield Trinity, 8pm
Sat 20 Jun: York Knights v Wigan Warriors, 3pm
Sat 20 Jun: Castleford Tigers v Toulouse Olympique, 8pm
Sat 20 Jun: Catalans Dragons v Bradford Bulls, 6pm UK
Sun 21 Jun: St Helens v Huddersfield Giants, 3pm
Round 16
Thur 25 Jun: Warrington Wolves v Catalans Dragons, 8pm
Fri 26 Jun: Leeds Rhinos v Hull KR, 8pm
Fri 26 Jun: Castleford Tigers v York Knights, 8pm
Sat 27 Jun: Hull FC v Wigan Warriors, 3pm
Sat 27 Jun: Bradford Bulls v St Helens, 8pm
Sat 27 Jun: Toulouse Olympique v Leigh Leopards, 6pm UK
Sun 28 Jun: Wakefield Trinity v Huddersfield Giants, 3pm
Round 17 (Magic Weekend at Hill Dickinson Stadium)
TBC: Catalans Dragons v Toulouse Olympique
Sat 4 Jul: Huddersfield Giants v York Knights, TBC
Sat 4 Jul: Hull KR v Hull FC, TBC
Sat 4 Jul: Leigh Leopards v Warrington Wolves, TBC
Sun 5 Jul: Wakefield Trinity v Castleford Tigers, TBC
Sun 5 Jul: Leeds Rhinos v Bradford Bulls, TBC
Sun 5 Jul: Wigan Warriors v St Helens, TBC
Round 18
Thur 9 Jul: York Knights v Hull FC, 8pm
Fri 10 Jul: Wigan Warriors v Warrington Wolves, 8pm
Fri 10 Jul: Huddersfield Giants v Bradford Bulls, 8pm
Sat 11 Jul: Catalans Dragons v Leeds Rhinos, 8pm UK
Sat 11 Jul: Hull KR v Wakefield Trinity, 5:30pm
Sat 11 Jul: Leigh Leopards v Castleford Tigers, 3pm
Sun 12 Jul: St Helens v Toulouse Olympique, 3pm
Round 19
Thur 16 Jul: Bradford Bulls v Wakefield Trinity, 8pm
Fri 17 Jul: St Helens v Catalans Dragons, 8pm
Fri 17 Jul: Huddersfield Giants v Wigan Warriors, 8pm
Sat 18 Jul: Hull FC v Leigh Leopards, 5:30pm
Sat 18 Jul: Warrington Wolves v Hull KR, 3pm
Sat 18 Jul: Toulouse Olympique v York Knights, 8pm UK
Sun 19 Jul: Castleford Tigers v Leeds Rhinos, 3pm
Round 20
Thur 23 Jul: Hull FC v Hull KR, 8pm
Fri 24 Jul: Wigan Warriors v St Helens, 8pm
Fri 24 Jul: Wakefield Trinity v Castleford Tigers, 8pm
Sat 25 Jul: York Knights v Huddersfield Giants, 3pm
Sat 25 Jul: Leigh Leopards v Warrington Wolves, 5:30pm
Sat 25 Jul: Toulouse Olympique v Catalans Dragons, 8pm UK
Sun 26 Jul: Leeds Rhinos v Bradford Bulls, 3pm
Round 21
Thur 30 Jul: Huddersfield Giants v Hull FC, 8pm
Fri 31 Jul: Leigh Leopards v Wigan Warriors, 8pm
Fri 31 Jul: Hull KR v Bradford Bulls, 8pm
Fri 31 Jul: Leeds Rhinos v Toulouse Olympique, 8pm
Sat 1 Aug: York Knights v St Helens, 5:30pm
Sat 1 Aug: Castleford Tigers v Warrington Wolves, 3pm
Sat 1 Aug: Catalans Dragons v Wakefield Trinity, 8pm UK
Round 22
Thurs 8 Aug: St Helens v Hull FC, 8pm
Fri 7 Aug: Wakefield Trinity v Leeds Rhinos, 8pm
Fri 7 Aug: Castleford Tigers v Hull KR, 8pm
Fri 7 Aug: Leigh Leopards v York Knights, 8pm
Sat 8 Aug: Bradford Bulls v Warrington Wolves, 3pm
Sat 8 Aug: Wigan Warriors v Toulouse Olympique, 5:30pm
Sun 9 Aug: Huddersfield Giants v Catalans Dragons, 3pm
Round 23
Thur 13 Aug: Leeds Rhinos v Leigh Leopards, 8pm
Fri 14 Aug: Hull FC v Castleford Tigers, 8pm
Fri 14 Aug: Hull KR v Catalans Dragons, 8pm
Fri 14 Aug: Warrington Wolves v York Knights, 8pm
Sat 15 Aug: Toulouse Olympique v Huddersfield Giants, 8pm UK
Sat 15 Aug: Bradford Bulls v Wigan Warriors, 3pm
Sat 15 Aug: Wakefield Trinity v St Helens, 5:30pm
Round 24
Thur 20 Aug: Hull KR v Toulouse Olympique, 8pm
Fri 21 Aug: Wigan Warriors v Wakefield Trinity, 8pm
Fri 21 Aug: Leigh Leopards v Bradford Bulls, 8pm
Sat 22 Aug: St Helens v Castleford Tigers, 3pm
Sat 22 Aug: Catalans Dragons v Hull FC, 8pm UK
Sun 23 Aug: Warrington Wolves v Huddersfield Giants, 3pm
Sun 23 Aug: York Knights v Leeds Rhinos, 3pm
Round 25
Thur 27 Aug: Wigan Warriors v Hull KR, 8pm
Fri 28 Aug: Castleford Tigers v Catalans Dragons, 8pm
Fri 28 Aug: St Helens v Leeds Rhinos, 8pm
Fri 28 Aug: Huddersfield Giants v Leigh Leopards, 8pm
Sat 29 Aug: Toulouse Olympique v Bradford Bulls, 8pm UK
Sat 29 Aug: Hull FC v Warrington Wolves, 5:30pm
Sat 29 Aug: Wakefield Trinity v York Knights, 3pm
Round 26
Thur 3 Sep: Bradford Bulls v Castleford Tigers, 8pm
Fri 4 Sep: Hull KR v Huddersfield Giants, 8pm
Fri 4 Sep: Leigh Leopards v St Helens, 8pm
Fri 4 Sep: Toulouse Olympique v Hull FC, 6pm UK
Sat 5 Sep: Leeds Rhinos v Wigan Warriors, 8pm
Sat 5 Sep: Catalans Dragons v York Knights, 5pm UK
Sat 5 Sep: Wakefield Trinity v Warrington Wolves, 3pm
Round 27
Fri 11 Sep: Huddersfield Giants v Castleford Tigers, 8pm
Fri 11 Sep: Leeds Rhinos v Hull FC, 8pm
Fri 11 Sep: Leigh Leopards v Wakefield Trinity, 8pm
Fri 11 Sep: Warrington Wolves v Toulouse Olympique, 8pm
Fri 11 Sep: York Knights v Bradford Bulls, 8pm
Fri 11 Sep: St Helens v Hull KR, 8pm
Fri 11 Sep: Wigan Warriors v Catalans Dragons, 8pm
Elimination Play-offs
September 19-20: Third vs sixth, fourth versus fifth.
Play-off semi-finals
September 26-27: First vs lowest-placed eliminator winner, second vs highest-placed eliminator winner.
Grand Final
October 3: Old Trafford.
*All fixtures subject to change
