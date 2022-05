French Open 2022: Women's Draw including Emma Raducanu, Iga Swiatek and Naomi Osaka

Barbora Krejcikova is the defending French Open women's singles champion

The full draw for the women's singles tournament at the 2022 French Open in Paris.

First Round

Top Half

Iga Swiatek (Pol) (1) vs Lesia Tsurenko (Ukr)

Alison Riske (USA) vs Dayana Yastremska (Ukr)

Anna Karolina Schmiedlova (Svk) vs Kristina Kucova (Svk)

Danka Kovinic (Mon) vs Liudmila Samsonova (25)

Simona Halep (Rom) (19) vs Nastasja Mariana Schunk (Ger)

Maryna Zanevska (Bel) vs Qinwen Zheng (Chn)

Alize Cornet (Fra) vs Misaki Doi (Jpn)

Lucia Bronzetti (Ita) vs Jelena Ostapenko (Lat) (13)

Jessica Pegula (USA) (11) vs Qiang Wang (Chn)

Anhelina Kalinina (Ukr) vs Hailey Baptiste (USA)

Mayar Sherif (Egp) vs Marta Kostyuk (Ukr)

Claire Liu (USA) vs Tamara Zidansek (Slo) (24)

Ekaterina Alexandrova (30) vs Greet Minnen (Bel)

Irina-Camelia Begu (Rom) vs Jasmine Paolini (Ita)

Leolia Jeanjean (Fra) vs Nuria Parrizas Diaz (Esp)

Tessah Andrianjafitrimo (Fra)vs Karolina Pliskova (Cze) (8)

Paula Badosa (Esp) (3) vs Fiona Ferro (Fra)

Oksana Selekhmeteva vs Kaja Juvan (Slo)

Aleksandra Krunic (Ser) vs Kamilla Rakhimova

Zhu Lin (Cgn) vs Veronika Kudermetova (29)

Madison Keys (USA) (22) vs Anna Kalinskaya

Taylor Townsend (USA) vs Caroline Garcia (Fra)

Katie Volynets (USA) vs Viktorija Golubic (Sui)

Arantxa Rus (Ned) vs Elena Rybakina (Kaz) (16)

Danielle Collins (USA) (9) vs Viktoriya Tomova (Bul)

Shelby Rogers (USA) vs Tereza Martincova (Cze)

Panna Udvardy (Hun) vs Fernanda Contreras Gomez (Mex)

Rebecca Peterson (Swe) vs Daria Kasatkina (20)

Camila Giorgi (Ita) (28) vs Shuai Zhang (Chn)

Irina Bara (Rom) vs Yulia Putintseva (Kaz)

Madison Brengle (USA) vs Mihaela Buzarnescu (Rom)

Chloe Paquet (Fra) vs Aryna Sabalenka (7)

Bottom Half

Ons Jabeur (Tun) (6) vs Magda Linette (Pol)

Martina Trevisan (Ita) vs Harriet Dart (Gbr)

Valentini Grammatikopoulou (Gre) vs Daria Saville (Aus)

Anna Bondar (Hun) vs Petra Kvitova (Cze) (32)

Angelique Kerber (Ger) (21) vs Magdalena Frech (Pol)

Heather Watson (Gbr) vs Elsa Jacquemot (Fra)

Aliaksandra Sasnovich vs Xinyu Wang (Chn)

Linda Noskova (Cze) vs Emma Raducanu (Gbr) (12)

Belinda Bencic (Sui) (14) vs Reka Luca Jani (Hun)

Bianca Andreescu (Can) vs Ysaline Bonaventure (Bel)

Katerina Siniakova (Cze) vs Petra Martic (Cro)

Kristina Mladenovic (Fra) vs Leylah Fernandez (Can) (17)

Amanda Anisimova (USA) (27) vs Naomi Osaka (Jpn)

Mirjam Bjorklund (Swe) vs Donna Vekic (Cro)

Carole Monnet (Fra) vs Karolina Muchova (Cze)

Clara Burell (Fra) vs Maria Sakkari (Gre) (4)

Anett Kontaveit (Est) (5) vs Ajla Tomljanovich (Aus)

Astra Sharma (Aus) vs Varvara Gracheva

Lauren Davis (USA) vs Marie Bouzkova (Cze)

Elena-Gabriela Rus (Rom) vs Elise Mertens (Bel) (31)

Coco Gauff (USA) (18) vs Rebecca Marino (Can)

Alison Van Uytvanck (Bel) vs Ann Li (USA)

Beatriz Haddad Maia (Bra) vs Cristina Bucsa (Esp)

Kaia Kanepi (Est) vs Garbine Muguruza (Esp) (10)

Victoria Azarenka (15) vs Ana Bogdan (Rom)

Oceane Dodin (Fra) vs Andrea Petkovic (Ger)

Olga Danilovic (Ser) vs Dalma Galfi (Hun)

Bernarda Pera (USA) vs Jil Teichmann (Sui) (23)

Sorana Cirstea (Rom) (26) vs Tatjana Maria (Ger)

Sloane Stephens (USA) vs Jule Niemeier (Ger)

Camila Osorio (Col) vs Harmony Tan (Fra)

Dianne Parry (Fra) vs Barbora Krejcikova (Cze) (2)

Don't forget to follow us on skysports.com/tennis, our Twitter account @skysportstennis & Sky Sports - on the go! Available to download now on - iPhone & iPad and Android