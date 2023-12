Novak Djokovic and Iga Swiatek to stay No 1 in 2024? Experts predict the ATP and WTA top eight in the year to come

Can Novak Djokovic continue to command the top spot in men's tennis over the course of 2024? Or will younger stars threaten his domination?

Can Iga Swiatek perform with consistent quality in the year ahead or will rivals like Coco Gauff or Aryna Sabalenka take her place at the summit of the women's rankings?

As the new season gets under way with the Brisbane International beginning on Sunday, former players, Sky Sports pundits and tennis experts make their top-eight predictions for the ATP and WTA Tours in the year to come:

Please use Chrome browser for a more accessible video player Tim Henman, Laura Robson and Katie Boulter believe the new Sky Sports five-year partnerships with the ATP and WTA to show all-year-round tennis will help grow the sport in the UK.

Tim Henman

ATP: 1) Novak Djokovic, 2) Carlos Alcaraz, 3) Jannik Sinner, 4) Daniil Medvedev, 5) Holger Rune, 6) Andrey Rublev, 7) Alexander Zverev, 8) Stefanos Tsitsipas.

WTA: 1) Iga Swiatek, 2) Coco Gauff, 3) Aryna Sabalenka, 4) Elena Rybakina, 5) Jessica Pegula, 6) Ons Jabeur, 7) Karolina Muchova, 8) Qinwen Zheng.

Laura Robson

ATP: 1) Djokovic, 2) Alcaraz, 3) Sinner, 4) Rune, 5) Medvedev, 6) Rublev, 7) Zverev, 8) Taylor Fritz.

WTA: 1) Sabalenka, 2) Swiatek, 3) Gauff, 4) Rybakina, 5) Pegula, 6) Muchova, 7) Marketa Vondrousova, 8) Barbora Krejcikova.

Gigi Salmon

ATP: 1) Djokovic, 2) Medvedev, 3) Alcaraz, 4) Sinner, 5) Rune, 6) Rublev, 7) Arthur Fils, 8) Hubert Hurkacz.

WTA: 1) Sabalenka, 2) Rybakina, 3) Swiatek, 4) Gauff, 5) Zheng, 6) Pegula, 7) Jabeur, 8) Naomi Osaka.

Please use Chrome browser for a more accessible video player Novak Djokovic says he wants 'at least one more match' against Rafael Nadal, following the news Nadal will return from injury having last playing a competitive match in January 2023.

Marion Bartoli

ATP: 1) Djokovic, 2) Alcaraz, 3) Medvedev, 4) Sinner, 5) Zverev, 6) Rublev, 7) Rune, 8) Ben Shelton.

WTA: 1) Swiatek, 2) Sabalenka, 3) Rybakina, 4) Pegula, 5) Gauff, 6) Zheng, 7) Jabeur, 8) Osaka.

Feliciano Lopez

ATP: 1) Sinner, 2) Djokovic, 3) Alcaraz, 4) Medvedev, 5) Rublev, 6) Zverev, 7) Rafael Nadal, 8) Tsitsipas.

WTA: 1) Gauff, 2) Swiatek, 3) Sabalenka, 4) Rybakina, 5) Jabeur, 6) Maria Sakkari, 7) Vondrousova, 8) Madison Keys.

Please use Chrome browser for a more accessible video player Billie Jean King praises US Open champion Coco Gauff and urges Emma Raducanu to put her health first. The Billie Jean King Cup Finals start in Seville in November.

Johanna Konta

ATP: 1) Djokovic, 2) Alcaraz, 3) Sinner, 4) Rune, 5) Medvedev, 6) Tsitsipas, 7) Rublev, 8) Fritz.

WTA: 1) Swiatek, 2) Gauff, 3) Sabalenka, 4) Jabeur, 5) Rybakina, 6) Pegula, 7) Krejcikova, 8) Elina Svitolina.

Naomi Cavaday

ATP: 1) Djokovic, 2) Sinner, 3) Medvedev, 4) Alcaraz, 5) Zverev, 6) Shelton, 7) Rune, 8) Fritz.

WTA: 1) Swiatek, 2) Sabalenka, 3) Gauff, 4) Zheng, 5) Pegula, 6) Danielle Collins, 7) Emma Raducanu, 8) Svitolina.

Naomi Broady

ATP: 1) Djokovic, 2) Sinner, 3) Alcaraz, 4) Medvedev, 5) Rublev, 6) Rune, 7) Zverev, 8) Casper Ruud.

WTA: 1) Sabalenka, 2) Swiatek, 3) Gauff, 4) Muchova, 5) Rybakina, 6) Jabeur, 7) Pegula, 8) Sakkari.

Please use Chrome browser for a more accessible video player Highlights of the US Open final between Coco Gauff against Aryna Sabalenka at Flushing Meadows in New York.

Raz Mirza (tennis writer)

ATP: 1) Djokovic, 2) Alcaraz, 3) Sinner, 4) Medvedev, 5) Rune, 6) Rublev, 7) Zverev, 8) Tsitsipas.

WTA: 1) Swiatek, 2) Gauff, 3) Sabalenka, 4) Pegula, 5) Rybakina, 6) Jabeur, 7) Muchova, 8) Krejcikova.

Adam Moulder (tennis producer)

ATP: 1) Djokovic, 2) Alcaraz, 3) Sinner, 4) Rune, 5) Medvedev, 6) Zverev, 7) Nadal, 8) Shelton.

WTA: 1) Swiatek, 2) Gauff, 3) Sabalenka, 4) Zheng, 5) Pegula, 6) Leylah Fernandez, 7) Svitolina, 8) Jabeur.

How to watch tennis in 2024?

In the UK, Ireland, Italy, Germany, Austria, and Switzerland, Sky Sports will show WTA and ATP 250, 500 and 1000 events (excluding domestic UK events), plus the US Open as part of a new five-year deal.

That means more than 80 tournaments and 4,000 matches - including both season-ending finals - will be shown live on Sky Sports.

Fans will also be able to watch both Tours on NOW and follow extensive coverage of their favourite players across Sky Sports' digital and social platforms.

Watch the WTA and ATP Tours throughout 2024 on Sky Sports. Stream Sky Sports with NOW