WGC-Mexico Championship: Tee times for second round in Mexico

Tee times for the second round of the WGC-Mexico Championship at Chapultepec Golf Club, where nine of the world's top 10 feature.

Gbr & Irl unless stated, all times GMT, (x) denotes amateurs

Starting at hole 1

1703 Gary Woodland (USA), Matthew Fitzpatrick, Jake McLeod (Aus)

1715 Sergio Garcia (Spa), Alex Noren (Swe), Patrick Cantlay (USA)

1727 Keegan Bradley (USA), Branden Grace (Rsa), Lee Westwood

1739 Charles Howell III (USA), Richard Sterne (Rsa), Tom Lewis

1751 Lucas Bjerregaard (Den), Shane Lowry, Kevin Na (USA)

1803 Erik Van Rooyen (Rsa), Emiliano Grillo (Arg), Kyle Stanley (USA)

1815 David Lipsky (USA), Shaun Norris (Rsa), Alexander Bjork (Swe)

1827 Adrian Otaegui (Spa), Billy Horschel (USA), Louis Oosthuizen (Rsa)

1839 Xander Schauffele (USA), Francesco Molinari (Ita), Thorbjorn Olesen (Den)

Molinari makes his first appearance of the year on the European Tour

1851 Bubba Watson (USA), Brooks Koepka (USA), Rory McIlroy

1903 Phil Mickelson (USA), Justin Thomas (USA), Dustin Johnson (USA)

1915 Matt Kuchar (USA), Henrik Stenson (Swe), Tommy Fleetwood

Starting at hole 10

1703 Kevin Kisner (USA), Eddie Pepperell, Kiradech Aphibarnrat (Tha)

1715 Shubhankar Sharma (Ind), Cameron Smith (Aus), Matt Wallace

1727 Marc Leishman (Aus), Tony Finau (USA), Hideki Matsuyama (Jpn)

1739 Jon Rahm (Spa), Rickie Fowler (USA), Patrick Reed (USA)

1751 Tiger Woods (USA), Bryson DeChambeau (USA), Abraham Ancer (Mex)

Woods has won more World Golf Championships than any player in history

1803 Webb Simpson (USA), Rafael Cabrera-Bello (Spa), Paul Casey

1815 Chez Reavie (USA), Tyrrell Hatton, George Coetzee (Rsa)

1827 Aaron Rai, Ryan Fox (Nzl), Byeong-Hun An (Kor)

1839 Matthew Millar (Aus), Shugo Imahira (Jpn), Aaron Wise (USA)

1851 Patton Kizzire (USA), Ian Poulter, Haotong Li (Chn)

Ian Poulter has posted top-six finishes in his past three worldwide starts

1903 Russell Knox, Jordan Spieth (USA), Satoshi Kodaira (Jpn)

1915 Joost Luiten (Ned), Sang Hyun Park (Kor), Danny Willett

