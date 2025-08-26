Men's and Women's US Open draw and results with Emma Raducanu, Jack Draper, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner and Aryna Sabalenka playing

The full draw for the men's and women's singles tournament at the US Open at Flushing Meadows, New York.

Men's first round

Top half

(1) Jannik Sinner vs Vit Kopriva

Alexei Popyrin vs Emil Ruusuvuori

Valentin Royer vs Yunchaokete Bu

(27) Denis Shapovalov vs Marton Fucsovics

(23) Aleksandr Bublik vs Marin Cilic

Lorenzo Sonego vs Tristan Schoolkate

Nuno Borges vs Brandon Holt

(14) Tommy Paul vs Elmer Moller

(10) Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard

Quentin Halys vs David Goffin

Jenson Brooksby bt Aleksandar Vukic 6-3 6-7 (4-7) 6-4 3-6 6-4

(24) Flavio Cobolli bt Francesco Passaro 7-5 4-6 6-4 3-6 6-3

(31) Gabriel Diallo bt Damir Dzumhur 7-6 (7-4) 4-6 7-5 7-5

Jaume Munar bt Jaime Faria 6-0 6-3 5-7 6-2

Zizou Bergs bt Tseng Chun-hsin 6-3 6-4 6-3

(5) Jack Draper bt Federico Gomez 6-4 7-5 6-7 (7-9) 6-2

(3) Alexander Zverev vs Alejandro Tabilo

Roberto Bautista Agut vs Jacob Fearnley

Gael Monfils vs Roman Safiullin

(25) Felix Auger-Aliassime vs Billy Harris

Adam Walton bt (22) Ugo Humbert 6-4 7-6 (7-4) 5-7 6-1

Coleman Wong bt Aleksandar Kovacevic 6-4 7-5 7-6 (7-4)

Tristan Boyer bt James Duckworth 6-3 7-5 6-4

(15) Andrey Rublev bt Dino Prizmic 6-4 6-4 6-4

(9) Karen Khachanov bt Nishesh Basavareddy 6-7 (5-7) 6-3 7-5 6-1

Kamil Majchrzak bt Hugo Dellien 6-1 6-4 6-7 (5-7) 6-4

Leandro Riedi vs Pedro Martinez

(19) Francisco Cerundolo vs Matteo Arnaldi

(26) Stefanos Tsitsipas vs Alexandre Muller

Daniel Altmaier vs Hamad Medjedovic

Hugo Gaston vs Shintaro Mochizuki

(8) Alex De Minaur vs Christopher O'Connell

Bottom Half

(7) Novak Djokovic bt Learner Tien 6-1 7-6 (7-3) 6-2

Zachary Svajda bt Zsombor Piros 6-4 6-2 7-5

Cameron Norrie bt Sebastian Korda 7-5 6-4 ret

Francisco Comesana bt (28) Alex Michelsen 1-6 6-3 6-4 6-4

(17) Frances Tiafoe bt Yoshoshito Nishioka 6-3 7-6 (8-6) 6-3

Martin Damm Jr bt Darwin Blanch 6-3 6-4 6-4

Jan-Lennard Struff bt Mackenzie McDonald 3-6 7-6 (7-4) 6-3 6-3

(11) Holger Rune bt Botic van de Zandschulp 6-3 7-6 (7-4) 7-6 (7-2)

(16) Jakub Mensik bt Nicolas Jarry 7-6 (7-5) 6-3 6-4

Ugo Blanchet bt Fabian Marozsan 6-4 3-6 7-6 (9-7) 6-2

Joao Fonseca bt Miomir Kecmanovic 7-6 (7-3) 7-6 (7-5) 6-3

(21) Tomas Machac bt Luca Nardi 6-3 6-1 6-1

(30) Brandon Nakashima bt Jesper De Jong 6-2 6-7 (5-7) 2-6 6-2 7-6 (10-7)

Jerome Kym bt Ethan Quinn 6-3 6-2 3-6 7-6 (7-5)

Lloyd Harris bt Sebastian Baez 6-3 7-5 6-4

(4) Taylor Fritz bt Emilio Nava 7-5 6-2 6-3

(6) Ben Shelton bt Ignacio Buse 6-3 6-2 6-4

Pablo Carreno Busta bt Pablo Llamas Ruiz 7-6 (9-7) 6-4 6-2

Jordan Thompson bt Corentin Moutet 6-2 6-4 1-6 6-3

Adrian Mannarino bt (29) Tallon Griekspoor 7-5 6-4 6-0

(20) Jiri Lehecka bt Borna Coric 3-6 6-4 7-6 (7-5) 6-1

Tomas Martin Etcheverry bt Camilo Ugo Carabelli 6-3 6-2 6-0

Raphael Collignon bt Daniel Elahi Galan 6-4 6-4 6-4

(12) Casper Ruud bt Sebastian Ofner 6-1 6-2 7-6 (7-5)

(13) Daniil Medvedev bt Benjamin Bonzi 3-6 5-7 7-6 6-0 4-6

Marcos Giron bt Mariano Navone 6-0 7-5 4-6 5-7 6-4

Arthur Rinderknech bt Roberto Carballes Baena 7-6 (7-2) 7-5 4-6 6-2

(18) Alejandro Davidovich Fokina bt Alexander Shevchenko 6-1 6-1 6-2

(32) Luciano Darderi bt Rinky Hijikata 6-2 6-1 6-2

Eliot Spizzirri bt Stefan Dostanic 7-5 6-4 7-6 (7-4)

Mattia Bellucci bt Shang Juncheng 7-6 (7-0) 1-6 6-3 3-0 ret

(2) Carlos Alcaraz bt Reilly Opelka 6-4 7-5 6-4

Women's first round

Top Half

(1) Aryna Sabalenka bt Rebeka Masarova 7-5 6-1

Polina Kudermetova bt Nuria Parrizas-Diaz 2-2 ret

Elsa Jacquemot bt Marie Bouzkova 6-4 6-3

(31) Leylah Fernandez bt Rebecca Marino 6-2 6-1

(19) Elise Mertens bt Alyssa Ahn 6-1 6-0

Lulu Sun bt Camila Osorio 6-4 2-6 6-0

Cristina Bucsa bt Claire Liu 6-2 6-1

Alexandra Eala bt (14) Clara Tauson 6-3 2-6 7-6 (13-11)

(9) Elena Rybakina bt Julieta Pareja 6-3 6-0

Tereza Valentova bt Lucia Bronzetti 6-3 3-6 6-4

Emma Raducanu bt Ena Shibahara 6-1 6-2

Janice Tjen bt (24) Veronika Kudermetova 6-4 4-6 6-4

(32) McCartney Kessler bt Magda Linette 7-5 7-5

Marketa Vondrousova bt Oksana Selekhmeteva 6-3 7-6 (7-3)

Iva Jovic bt Aliaksandra Sasnovich 7-6 (8-6) 6-3

(7) Jasmine Paolini bt Destanee Aiava 6-2 7-6 (7-4)

(4) Jessica Pegula bt Mayar Sherif 6-0 6-4

Anna Blinkova bt Yuliia Starodubtseva 6-3 6-1

Victoria Azarenka bt Hina Inoue 7-6 (7-0) 6-4

Anastasia Pavlyuchenkova bt (30) Dayana Yastremska 6-7 (5-7) 7-6 (7-5) 6-4

(17) Liudmila Samsonova bt Yue Yuan 2-6 6-4 6-4

Priscilla Hon bt Leolia Jeanjean 6-3 7-5

Ann Li bt Rebecca Sramkova 4-6 6-2 6-4

(16) Belinda Bencic bt Zhang Shuai 6-3 6-3

(10) Emma Navarro bt Yafan Wang 7-6 (11-9) 6-3

Caty McNally bt Jil Teichmann 6-2 6-2

Moyuka Uchijima bt Olga Danilovic 7-6 (7-2) 4-6 7-6 (11-9)

Barbora Krejcikova bt (22) Victoria Mboko 6-3 6-2

(25) Jelena Ostapenko bt Wang Xiyu 6-4 6-3

Taylor Townsend bt Antonia Ruzic 6-4 6-4

Anastasia Potapova bt Zhu Lin 6-4 4-6 6-2

(5) Mirra Andreeva bt Alyicia Parks 6-0 6-1

Bottom Half

(6) Madison Keys bt Renata Zarazua 6-7 (10-12) 7-6 (7-3) 7-5

Diane Parry bt Petra Kvitova 6-1 6-0

Zeynep Sonmez bt Katie Volynets 6-3 6-4

(27) Marta Kostyuk vs Katie Boulter

(21) Linda Noskova vs Dalma Galfi

Fran Jones vs Eva Lys

Sorana Cirstea vs Solana Sierra

(11) Karolina Muchova bt Venus Williams 6-3 2-6 6-1

(15) Daria Kasatkina bt Elena-Gabriela Ruse 7-5 6-1

Kamilla Rakhimova bt Caroline Garcia 6-4 4-6 6-3

Hailey Baptiste vs Katerina Siniakova

(23) Naomi Osaka vs Greet Minnen

(28) Magdalena Frech bt Talia Gibson 6-2 6-2

Peyton Stearns bt Darja Semenistaja 7-5 6-0

Donna Vekic vs Jessica Bouzas Maneiro

(3) Coco Gauff vs Ajla Tomljanovic

(8) Amanda Anisimova vs Kimberly Birrell

Victoria Jimenez Kasintseva vs Maya Joint

Danielle Collins vs Jaqueline Cristian

(26) Sofia Kenin vs Ashlyn Krueger

(18) Beatriz Haddad Maia vs Sonay Kartal

Lois Boisson vs Viktorija Golubic

Maria Sakkari bt Tatjana Maria 6-3 6-2

Anna Bondar bt (12) Elina Svitolina 6-2 6-4

(13) Ekaterina Alexandrova vs Anastasija Sevastova

Caroline Dolehide vs Wang Xinyu

Anastasia Zakharova vs Elina Avanesyan

(20) Diana Shnaider vs Laura Siegemund

(29) Anna Kalinskaya bt Clervie Ngounoue 6-0 5-7 6-4

Yulia Putintseva bt Elisabetta Cocciaretto 6-4 7-6 (7-4)

Suzan Lamens vs Valerie Glozman

(2) Iga Swiatek vs Emiliana Arango

