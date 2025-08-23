Men's and Women's US Open draw and results with Emma Raducanu, Jack Draper, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner and Aryna Sabalenka playing

The full draw for the men's and women's singles tournament at the US Open at Flushing Meadows, New York.

Men's first round

Top half

(1) Jannik Sinner vs Vit Kopriva

Alexei Popyrin vs Emil Ruusuvuori

Valentin Royer vs Yunchaokete Bu

(27) Denis Shapovalov vs Marton Fucsovics

(23) Aleksandr Bublik vs Marin Cilic

Lorenzo Sonego vs Tristan Schoolkate

Nuno Borges vs Brandon Holt

(14) Tommy Paul vs Elmer Moller

(10) Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard

Quentin Halys vs David Goffin

Jenson Brooksby vs Aleksandar Vukic

(24) Flavio Cobolli vs Francesco Passaro

(31) Gabriel Diallo vs Damir Dzumhur

Jaume Munar vs Jaime Faria

Zizou Bergs vs Tseng Chun-hsin

(5) Jack Draper vs Federico Gomez

(3) Alexander Zverev vs Alejandro Tabilo

Roberto Bautista Agut vs Jacob Fearnley

Gael Monfils vs Roman Safiullin

(25) Felix Auger-Aliassime vs Billy Harris

(22) Ugo Humbert vs Adam Walton

Aleksandar Kovacevic vs Coleman Wong

James Duckworth vs Tristan Boyer

(15) Andrey Rublev vs Dino Prizmic

(9) Karen Khachanov vs Nishesh Basavareddy

Hugo Dellien vs Kamil Majchrzak

Leandro Riedi vs Pedro Martinez

(19) Francisco Cerundolo vs Matteo Arnaldi

(26) Stefanos Tsitsipas vs Alexandre Muller

Daniel Altmaier vs Hamad Medjedovic

Hugo Gaston vs Shintaro Mochizuki

(8) Alex De Minaur vs Christopher O'Connell

Bottom Half

(7) Novak Djokovic vs Learner Tien

Zachary Svajda vs Zsombor Piros

Cameron Norrie vs Sebastian Korda

(28) Alex Michelsen vs Francisco Comesana

(17) Frances Tiafoe vs Yoshoshito Nishioka

Martin Damm Jr vs Darwin Blanch

Jan-Lennard Struff vs Mackenzie McDonald

(11) Holger Rune vs Botic van de Zandschulp

(16) Jakub Mensik vs Nicolas Jarry

Ugo Blanchet vs Fabian Marozsan

Joao Fonseca vs Miomir Kecmanovic

(21) Tomas Machac vs Luca Nardi

(30) Brandon Nakashima vs Jesper De Jong

Jerome Kym vs Ethan Quinn

Sebastian Baez vs Lloyd Harris

(4) Taylor Fritz vs Emilio Nava

(6) Ben Shelton vs Ignacio Buse

Pablo Carreno Busta vs Pablo Llamas Ruiz

Jordan Thompson vs Corentin Moutet

(29) Tallon Griekspoor vs Adrian Mannarino

(20) Jiri Lehecka vs Borna Coric

Camilo Ugo Carabelli vs Tomas Martin Etcheverry

Laslo Djere vs Raphael Collignon

(12) Casper Ruud vs Sebastian Ofner

(13) Daniil Medvedev vs Benjamin Bonzi

Mariano Navone vs Marcos Giron

Roberto Carballes Baena vs Arthur Rinderknech

(18) Alejandro Davidovich Fokina vs Alexander Shevchenko

(32) Luciano Darderi vs Rinky Hijikata

Stefan Dostanic vs Eliot Spizzirri

Mattia Bellucci vs Shang Juncheng

(2) Carlos Alcaraz vs Reilly Opelka

Women's first round

Top Half

(1) Aryna Sabalenka vs Rebeka Masarova

Nuria Parrizas-Diaz vs Polina Kudermetova

Elsa Jacquemot vs Marie Bouzkova

(31) Leylah Fernandez vs Rebecca Marino

(19) Elise Mertens vs Alyssa Ahn

Lulu Sun vs Camila Osorio

Cristina Bucsa vs Claire Liu

(14) Clara Tauson vs Alexandra Eala

(9) Elena Rybakina vs Julieta Pareja

Lucia Bronzetti vs Tereza Valentova

Emma Raducanu vs Ena Shibahara

(24) Veronika Kudermetova vs Janice Tjen

(32) McCartney Kessler vs Magda Linette

Oksana Selekhmeteva vs Marketa Vondrousova

Aliaksandra Sasnovich vs Iva Jovic

(7) Jasmine Paolini vs Destanee Aiava

(4) Jessica Pegula vs Mayar Sherif

Yuliia Starodubtseva vs Anna Blinkova

Victoria Azarenka vs Hina Inoue

(30) Dayana Yastremska vs Anastasia Pavlyuchenkova

(17) Liudmila Samsonova vs Yue Yuan

Leolia Jeanjean vs Priscilla Hon

Ann Li vs Rebecca Sramkova

(16) Belinda Bencic vs Zhang Shuai

(10) Emma Navarro vs Yafan Wang

Jil Teichmann vs Caty McNally

Moyuka Uchijima vs Olga Danilovic

(22) Victoria Mboko vs Barbora Krejcikova

(25) Jelena Ostapenko vs Wang Xiyu

Taylor Townsend vs Antonia Ruzic

Anastasia Potapova vs Zhu Lin

(5) Mirra Andreeva vs Alyicia Parks

Bottom Half

(6) Madison Keys vs Renata Zarazua

Petra Kvitova vs Diane Parry

Katie Volynets vs Zeynep Sonmez

(27) Marta Kostyuk vs Katie Boulter

(21) Linda Noskova vs Dalma Galfi

Fran Jones vs Eva Lys

Sorana Cirstea vs Ann Li

(11) Karolina Muchova vs Venus Williams

(15) Daria Kasatkina vs Elena-Gabriela Ruse

Kamilla Rakhimova vs Caroline Garcia

Hailey Baptiste vs Katerina Siniakova

(23) Naomi Osaka vs Greet Minnen

(28) Magdalena Frech vs Talia Gibson

Darja Semenistaja vs Peyton Stearns

Donna Vekic vs Jessica Bouzas Maneiro

(3) Coco Gauff vs Ajla Tomljanovic

(8) Amanda Anisimova vs Kimberly Birrell

Victoria Jimenez Kasintseva vs Maya Joint

Danielle Collins vs Jaqueline Cristian

(26) Sofia Kenin vs Ashlyn Krueger

(18) Beatriz Haddad Maia vs Sonay Kartal

Lois Boisson vs Viktorija Golubic

Maria Sakkari vs Tatjana Maria

(12) Elina Svitolina vs Anna Bondar

(13) Ekaterina Alexandrova vs Anastasija Sevastova

Caroline Dolehide vs Wang Xinyu

Anastasia Zakharova vs Elina Avanesyan

(20) Diana Shnaider vs Laura Siegemund

(29) Anna Kalinskaya vs Clervie Ngounoue

Yulia Putintseva vs Elisabetta Cocciaretto

Suzan Lamens vs Valerie Glozman

(2) Iga Swiatek vs Emiliana Arango

Watch the US Open in New York, live on Sky Sports or stream with NOW and the Sky Sports app, giving Sky Sports customers access to over 50 per cent more live sport this year at no extra cost. Find out more here.