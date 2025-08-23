Men's and Women's US Open draw and results with Emma Raducanu, Jack Draper, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner and Aryna Sabalenka playing
The full draw for the men's and women's singles US Open at Flushing Meadows, New York; The US Open is live on Sky Sports Tennis and Sky Sports+, streaming service NOW and the Sky Sports app from August 24
Saturday 23 August 2025 05:08, UK
The full draw for the men's and women's singles tournament at the US Open at Flushing Meadows, New York.
Men's first round
Top half
(1) Jannik Sinner vs Vit Kopriva
Alexei Popyrin vs Emil Ruusuvuori
Valentin Royer vs Yunchaokete Bu
(27) Denis Shapovalov vs Marton Fucsovics
(23) Aleksandr Bublik vs Marin Cilic
Lorenzo Sonego vs Tristan Schoolkate
Nuno Borges vs Brandon Holt
(14) Tommy Paul vs Elmer Moller
(10) Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard
Quentin Halys vs David Goffin
Jenson Brooksby vs Aleksandar Vukic
(24) Flavio Cobolli vs Francesco Passaro
(31) Gabriel Diallo vs Damir Dzumhur
Jaume Munar vs Jaime Faria
Zizou Bergs vs Tseng Chun-hsin
(5) Jack Draper vs Federico Gomez
(3) Alexander Zverev vs Alejandro Tabilo
Roberto Bautista Agut vs Jacob Fearnley
Gael Monfils vs Roman Safiullin
(25) Felix Auger-Aliassime vs Billy Harris
(22) Ugo Humbert vs Adam Walton
Aleksandar Kovacevic vs Coleman Wong
James Duckworth vs Tristan Boyer
(15) Andrey Rublev vs Dino Prizmic
(9) Karen Khachanov vs Nishesh Basavareddy
Hugo Dellien vs Kamil Majchrzak
Leandro Riedi vs Pedro Martinez
(19) Francisco Cerundolo vs Matteo Arnaldi
(26) Stefanos Tsitsipas vs Alexandre Muller
Daniel Altmaier vs Hamad Medjedovic
Hugo Gaston vs Shintaro Mochizuki
(8) Alex De Minaur vs Christopher O'Connell
Bottom Half
(7) Novak Djokovic vs Learner Tien
Zachary Svajda vs Zsombor Piros
Cameron Norrie vs Sebastian Korda
(28) Alex Michelsen vs Francisco Comesana
(17) Frances Tiafoe vs Yoshoshito Nishioka
Martin Damm Jr vs Darwin Blanch
Jan-Lennard Struff vs Mackenzie McDonald
(11) Holger Rune vs Botic van de Zandschulp
(16) Jakub Mensik vs Nicolas Jarry
Ugo Blanchet vs Fabian Marozsan
Joao Fonseca vs Miomir Kecmanovic
(21) Tomas Machac vs Luca Nardi
(30) Brandon Nakashima vs Jesper De Jong
Jerome Kym vs Ethan Quinn
Sebastian Baez vs Lloyd Harris
(4) Taylor Fritz vs Emilio Nava
(6) Ben Shelton vs Ignacio Buse
Pablo Carreno Busta vs Pablo Llamas Ruiz
Jordan Thompson vs Corentin Moutet
(29) Tallon Griekspoor vs Adrian Mannarino
(20) Jiri Lehecka vs Borna Coric
Camilo Ugo Carabelli vs Tomas Martin Etcheverry
Laslo Djere vs Raphael Collignon
(12) Casper Ruud vs Sebastian Ofner
(13) Daniil Medvedev vs Benjamin Bonzi
Mariano Navone vs Marcos Giron
Roberto Carballes Baena vs Arthur Rinderknech
(18) Alejandro Davidovich Fokina vs Alexander Shevchenko
(32) Luciano Darderi vs Rinky Hijikata
Stefan Dostanic vs Eliot Spizzirri
Mattia Bellucci vs Shang Juncheng
(2) Carlos Alcaraz vs Reilly Opelka
- US Open: Schedule and how to watch on Sky Sports 📝🖥️
- US Open news | Latest US Open scores, results and schedule 🎾
- Download the Sky Sports app for expert analysis, best video & more
- Not got Sky? Get Sky Sports or stream with no contract on NOW📺
Women's first round
Top Half
(1) Aryna Sabalenka vs Rebeka Masarova
Nuria Parrizas-Diaz vs Polina Kudermetova
Elsa Jacquemot vs Marie Bouzkova
(31) Leylah Fernandez vs Rebecca Marino
(19) Elise Mertens vs Alyssa Ahn
Lulu Sun vs Camila Osorio
Cristina Bucsa vs Claire Liu
(14) Clara Tauson vs Alexandra Eala
(9) Elena Rybakina vs Julieta Pareja
Lucia Bronzetti vs Tereza Valentova
Emma Raducanu vs Ena Shibahara
(24) Veronika Kudermetova vs Janice Tjen
(32) McCartney Kessler vs Magda Linette
Oksana Selekhmeteva vs Marketa Vondrousova
Aliaksandra Sasnovich vs Iva Jovic
(7) Jasmine Paolini vs Destanee Aiava
(4) Jessica Pegula vs Mayar Sherif
Yuliia Starodubtseva vs Anna Blinkova
Victoria Azarenka vs Hina Inoue
(30) Dayana Yastremska vs Anastasia Pavlyuchenkova
(17) Liudmila Samsonova vs Yue Yuan
Leolia Jeanjean vs Priscilla Hon
Ann Li vs Rebecca Sramkova
(16) Belinda Bencic vs Zhang Shuai
(10) Emma Navarro vs Yafan Wang
Jil Teichmann vs Caty McNally
Moyuka Uchijima vs Olga Danilovic
(22) Victoria Mboko vs Barbora Krejcikova
(25) Jelena Ostapenko vs Wang Xiyu
Taylor Townsend vs Antonia Ruzic
Anastasia Potapova vs Zhu Lin
(5) Mirra Andreeva vs Alyicia Parks
Bottom Half
(6) Madison Keys vs Renata Zarazua
Petra Kvitova vs Diane Parry
Katie Volynets vs Zeynep Sonmez
(27) Marta Kostyuk vs Katie Boulter
(21) Linda Noskova vs Dalma Galfi
Fran Jones vs Eva Lys
Sorana Cirstea vs Ann Li
(11) Karolina Muchova vs Venus Williams
(15) Daria Kasatkina vs Elena-Gabriela Ruse
Kamilla Rakhimova vs Caroline Garcia
Hailey Baptiste vs Katerina Siniakova
(23) Naomi Osaka vs Greet Minnen
(28) Magdalena Frech vs Talia Gibson
Darja Semenistaja vs Peyton Stearns
Donna Vekic vs Jessica Bouzas Maneiro
(3) Coco Gauff vs Ajla Tomljanovic
(8) Amanda Anisimova vs Kimberly Birrell
Victoria Jimenez Kasintseva vs Maya Joint
Danielle Collins vs Jaqueline Cristian
(26) Sofia Kenin vs Ashlyn Krueger
(18) Beatriz Haddad Maia vs Sonay Kartal
Lois Boisson vs Viktorija Golubic
Maria Sakkari vs Tatjana Maria
(12) Elina Svitolina vs Anna Bondar
(13) Ekaterina Alexandrova vs Anastasija Sevastova
Caroline Dolehide vs Wang Xinyu
Anastasia Zakharova vs Elina Avanesyan
(20) Diana Shnaider vs Laura Siegemund
(29) Anna Kalinskaya vs Clervie Ngounoue
Yulia Putintseva vs Elisabetta Cocciaretto
Suzan Lamens vs Valerie Glozman
(2) Iga Swiatek vs Emiliana Arango
Watch the US Open in New York, live on Sky Sports or stream with NOW and the Sky Sports app, giving Sky Sports customers access to over 50 per cent more live sport this year at no extra cost. Find out more here.