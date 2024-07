Transfer news: Summer transfer window 2024 | Women's Super League ins and outs

The transfer window is now open - and clubs are already signing players. Find out who is on the move across the Women's Super League...

Check below for a comprehensive list of all the Women's Super League ins and outs from the 2024 summer transfer window.

Fees include potential add-ons.

In

Mariona Caldentey - Barcelona, free

Out

Vivianne Miedema - Manchester City, free

Kaylan Marckese - Tampa Bay Sun, free

Sabrina D'Angelo - Released

In

Paula Tomas - Levante, undisclosed

Katie Robinson - Brighton, free

Miri Taylor - Liverpool, free

Jill Baijings - Bayern Munich, loan

Out

Alisha Lehmann - Juventus, undisclosed

Olivia McLaughlin - Rangers, free

Freya Gregory - Southampton, loan

Simone Magill - Released

In

Marit Auee - FC Twente, undisclosed

Aisha Masaka - BK Hacken, undisclosed

Bex Rayner - Sheffield United, undisclosed

Kiko Seike - Urawa Reds, undisclosed

Fran Kirby - Chelsea, free

Rachel McLauchlan - Rangers, free

Marisa Olislagers - FC Twente, free

Hannah Poulter - Unattached, free

Out

Tatiana Pinto - Atletico Madrid, free

Katie Robinson - Aston Villa, free

Elisabeth Terland - Manchester United, free

Lulu Jarvis - Released

Emma Kullberg - Released

Veatriki Sarri - Released

In

Sandy Baltimore - PSG, undisclosed

Oriane Jean-Francois - PSG, undisclosed

Julia Bartel - Barcelona, free

Lucy Bronze, Barcelona, free

Out

Melanie Leupolz - Real Madrid, undisclosed

Nicky Evrard - PSV, free

Fran Kirby - Brighton, free

Reanna Blades - Released

Alsu Abdullina - Released

Maren Mjelde - Released

In

None

Out

Polly Doran - Linkoping, free

Shauna Guyatt - Ipswich, free

Natalia Negri - Ipswich, free

Kirsten Reilly - Hibernian, free

Anna Filbey - Released

Annabel Johnson - Released

Fran Kitching - Released

Ellie Noble - Released

In

Toni Payne - Sevilla, undisclosed

Ines Pereira - Servette, free

Out

Hannah Bennison - Juventus, undisclosed

Eleanor Dale - Sunderland, free

Toni Duggan - Released

Katrine Veje - Released

Annie Wilding - Released

Ines Pereira - Deportivo La Coruna, loan

In

Sari Kees - OH Leuven, undisclosed

Asmita Ale - Tottenham, free

Ruby Mace - Man City, free

Chantelle Swaby - FC Fleury 91, free

Out

Ava Baker - Birmingham, free

Demi Lambourne - Sunderland, free

Josie Green - Released

Aimee Palmer - Released

Monique Robinson - Released

Remy Siemsen - Released

Aileen Whelan - retired

In

Olivia Smith - Sporting, £210,000

Out

Natasha Flint - Tampa Bay Sun, free

Emma Koivisto - AC Milan, free

Miri Taylor - Aston Villa, free

Shanice van de Sanden - Released

Melissa Lawley - Released

In

Vivianne Miedema - Arsenal, free

Risa Shimizu - West Ham, free

Out

Filippa Angeldahl - Real Madrid, free

Ruby Mace - Leicester, free

Esme Morgan - Washington Spirit, free

Ellie Roebuck - Barcelona, free

Demi Stokes - Newcastle, free

Steph Houghton - retired

In

Melvine Malard - Lyon, undisclosed

Dominique Janssen - Wolfsburg, free

Elisabeth Terland - Brighton, free

Out

Fay Al Qaimi - Halifax, free

Eleanor Ashton - Coastal Carolina Chanticleers, free

Mary Earps - Paris Saint-Germain, free

Lucia Garcia - Monterrey, free

Irene Guerrero - Club America, free

Jennifer Handy - Louisiana-Monroe Warhawks, free

Megan Sofield - Arizona State Sun Devils, free

Katie Zelem - Released

In

Amanda Nilden - Juventus, undisclosed

Ella Morris, Southampton, free

Out

Asmita Ale - Leicester, free

Nikola Karczewska - AC Milan, free

Gracie Pearse - Charlton, free

Ellie Brazil - Released

Ria Percival - Released

Ramona Petzelberger - Released

Sheline Zadorsky - Released

In

Camila Saez - Madrid CFF, undisclosed

Shekiera Martinez - Eintracht Frankfurt, free

Kinga Szemik - Reims, free

Out

Mackenzie Arnold - Portland Thorns, free

Mel Filis - Charlton, free

Risa Shimizu - Manchester City, free

Abbey-Leigh Stringer - DC Power, free

Hawa Cissoko - Released

Honoka Hayashi - Released

Emma Snerle - Released

Princess Ademiluyi - Charlton, loan

Shekiera Martinez - Freiburg, loan