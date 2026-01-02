World Darts Championship 2026: Schedule, fixtures and results from Alexandra Palace, as Luke Littler and Gian van Veen chase world title
Latest schedule from the World Darts Championship as Luke Littler attempts to defend his crown; watch the final live on Saturday from 7.30pm on Sky Sports Darts and Sky Sports Main Event with the walk-ons from approximately 8.15pm
Friday 2 January 2026 23:24, UK
The World Darts Championship is under way live on Sky Sports, with Luke Littler seeking to defend his title.
The expanded 2026 tournament saw everyone enter the competition from the first round, with 128 players bidding for the top prize.
A bumper £5m prize pot is on offer at Alexandra Palace, with £1m going to the winner - the biggest payday in darts history.
Littler secured his third consecutive world final after thrashing Ryan Searle 6-1 in his semi-final, while European Championship winner Gian van Veen also progressed after a 6-3 win over two-time world champion Gary Anderson.
Coverage of Saturday's final will begin at 7.30pm on Sky Sports Darts and Sky Sports Main Event, with the action scheduled to get under way around 8.15pm.
World Darts Championship schedule and results
Friday January 2
Semi-Finals (first to six sets)
Luke Littler 6-1 Ryan Searle
Gian van Veen 6-3 Gary Anderson
Saturday January 3 (1930 GMT)
Final (first to seven sets)
Luke Littler vs Gian van Veen
World Darts Championship: Latest draw brackets
World Darts Championship: Quarter-finals scores and results
Afternoon Session
Ryan Searle 5-2 Jonny Clayton
Gary Anderson 5-2 Justin Hood
Evening Session
Luke Littler 5-0 Krzysztof Ratajski
Luke Humphries 1-5 Gian van Veen
World Darts Championship: Fourth-round scores and results
Tuesday December 30
Afternoon Session
Luke Woodhouse 2-4 Krzysztof Ratajski
Jonny Clayton 4-2 Andreas Harrysson
Justin Hood 4-0 Josh Rock
Evening Session
Charlie Manby 1-4 Gian van Veen
Michael van Gerwen 1-4 Gary Anderson
Luke Humphries 4-1 Kevin Doets
Monday December 29
Evening session
Luke Littler 4-2 Rob Cross
James Hurrell 0-4 Ryan Searle
World Darts Championship: Third round scores and results
Monday December 29
Afternoon Session
Justin Hood 4-1 Ryan Meikle
Ricky Evans 2-4 Charlie Manby
Nathan Aspinall 3-4 Kevin Doets
Evening Session
Josh Rock 4-1 Callan Rydz
Sunday December 28
Afternoon Session
Martin Schindler 0-4 Ryan Searle
Damon Heta 0-4 Rob Cross
Gary Anderson 4-3 Jermaine Wattimena
Evening session
Gian van Veen 4-1 Madars Razma
Luke Humphries 4-2 Gabriel Clemens
Michael van Gerwen 4-1 Arno Merk
Saturday December 27
Afternoon Session
Wesley Plaisier 3-4 Kryzsztof Ratajski
Andrew Gilding 1-4 Luke Woodhouse (25)
Jonny Clayton (5) 4-3 Niels Zonneveld
Evening Session
Andreas Harrysson 4-3 Ricardo Pietreczko
Stephen Bunting (4) 3-4 James Hurrell
Luke Littler (1) 4-0 Mensur Suljovic
World Darts Championship: Second round scores and results
Tuesday December 23
Afternoon Session
Round Two x4
Jonny Tata 2-3 Ryan Meikle
Daryl Gurney 2-3 Callan Rydz
Jermaine Wattimena 3-2 Scott Williams
Peter Wright 0-3 Arno Merk
Evening Session
Round Two x4
Danny Noppert 2-3 Justin Hood
Gary Anderson 3-1 Connor Scutt
Michael van Gerwen 3-1 William O'Connor
Josh Rock 3-0 Joe Comito
Monday December 22
Afternoon Session
Round Two x4
Darren Beveridge 1-3 Madars Razma
Wessel Nijman 0-3 Gabriel Clemens
David Munyua 0-3 Kevin Doets
James Wade 2-3 Ricky Evans
Evening Session
Round Two x4
Gian Van Veen 3-1 Alan Soutar
Nathan Aspinall 3-0 Leonard Gates
Luke Humphries 3-0 Paul Lim
Charlie Manby 3-0 Adam Sevada
Sunday December 21
Afternoon Session
Round Two x4
Ryan Joyce 1-3 Krzysztof Ratajski
Joe Cullen 1-3 Mensur Suljovic
Luke Woodhouse 3-0 Max Hopp
Rob Cross 3-1 Ian White
Evening session
Round Two x4
Martin Schindler 3-0 Keane Barry
Gerwyn Price 0-3 Wesley Plaisier
Luke Littler 3-0 David Davies
Damon Heta 3-2 Stefan Bellmont
Saturday December 20
Afternoon Session
Round Two x4
Ryan Searle 3-0 Brendan Dolan
Andreas Harrysson 3-0 Motomu Sakai
Dirk van Duijvenbode 2-3 James Hurrell
Dave Chisnall 2-3 Ricardo Pietreczko
Round Two x4
Michael Smith 1-3 Niels Zonneveld
Chris Dobey 1-3 Andrew Gilding
Stephen Bunting 3-0 Nitin Kumar
Jonny Clayton bye (Dom Taylor suspended)
World Darts Championship: First round scores and results
Friday December 19
Afternoon Session
Round One x4
Kevin Doets 3-1 Matthew Dennant
Ryan Meikle 3-0 Jesus Salate
Mickey Mansell 2-3 Leonard Gates
Josh Rock 3-1 Gemma Hayter
Evening Session
Round One x4
William O'Connor 3-0 Krzysztof Kciuk
Daryl Gurney 3-2 Beau Greaves
Nathan Aspinall 3-1 Lourence Ilagan
Keane Barry 3-0 Tim Pusey
Thursday December 18
Afternoon Session
Callan Rydz 3-0 Patrik Kovacs
Thibault Tricole 0-3 Motomu Sakai
Ryan Joyce 3-0 Owen Bates
Mike De Decker 2-3 David Munyua
Evening Session
Jermaine Wattimena 3-2 Dominik Gruellich
Dave Chisnall 3-0 Fallon Sherrock
Michael van Gerwen 3-0 Mitsuhiko Tatsunami
Krzysztof Ratajski 3-0 Alexis Toylo
Wednesday December 17
Evening Session
Matt Campbell 1-3 Adam Sevada
Raymond van Barneveld 0-3 Stefan Bellmont
James Wade 3-0 Ryusei Azemoto
Martin Schindler 3-1 Stephen Burton
Tuesday December 16
Afternoon Session
Round One x4
Alan Soutar 3-2 Teemu Harju
Nick Kenny 0-3 Justin Hood
Scott Williams 3-0 Paolo Nebrida
Chris Dobey 3-1 Xiaochen Zong
Evening Session
Round One x4
Ricardo Pietreczko 3-1 Jose de Sousa
Danny Noppert 3-1 Jurjen van der Velde
Gerwyn Price 3-0 Adam Gawlas
Niko Springer 1-3 Joe Comito
Monday December 15
Afternoon Session
Round One x4
Brendan Dolan 3-1 Tavis Dudeney
Cameron Menzies 2-3 Charlie Manby
Mensur Suljovic 3-1 David Cameron
Peter Wright 3-0 Noa-Lynn van Leuven
Evening Session
Round One x4
Martin Lukeman 1-3 Max Hopp
Dirk van Duijvenbode 3-2 Andy Baetens
Jonny Clayton 3-1 Adam Lipscombe
Connor Scutt 3-2 Simon Whitlock
Sunday December 14
Afternoon Session
Round One x4
Ritchie Edhouse 0-3 Jonny Tata
Dom Taylor 3-0 Oskar Lukasiak
Richard Veenstra 2-3 Nitin Kumar
Joe Cullen 3-0 Bradley Brooks
Evening Session
Round One x4
Lukas Wenig 1-3 Wesley Plaisier
Dimitri Van den Bergh 0-3 Darren Beveridge
Stephen Bunting 3-2 Sebastian Bialecki
James Hurrell 3-1 Stowe Buntz
Saturday December 13
Afternoon Session
Round One
Mario Vandenbogaerde 1-3 David Davies
Andrew Gilding 3-0 Cam Crabtree
Luke Woodhouse 3-1 Boris Krcmar
Gary Anderson 3-2 Adam Hunt
Evening Session
Round One
Jeffrey de Graaf 1-3 Paul Lim
Wessel Nijman 3-0 Karel Sedlacek
Luke Humphries 3-1 Ted Evetts
Gabriel Clemens 3-0 Alex Spellman
Friday December 12
Afternoon Session
Round One
Niels Zonneveld 3-0 Haupai Puha
Ian White 3-2 Mervyn King
Ryan Searle 3-0 Chris Landman
Rob Cross 3-0 Cor Dekker
Evening Session
Round One
Ross Smith 2-3 Andreas Harrysson
Ricky Evans 3-0 Man Lok Leung
Gian van Veen 3-1 Cristo Reyes
Damon Heta 3-1 Steve Lennon
Thursday December 11
Round One
Evening session
Kim Huybrechts 1-3 Arno Merk
Michael Smith 3-0 Lisa Ashton
Luke Littler 3-0 Darius Labanauskas
Madars Razma 3-1 Jamai van den Herik
World Darts Championship format
A format change ahead of this year's contest sees all players entering the tournament at the first-round stage, whereas seeded players have previously been given a bye through to the next round.
The World Championship uses the sets format, with each set being the first to three legs. The deciding set must be won by at least two legs, so if it's 2-2 in the final set, a player must win 4-2 or 5-3. If it's 5-5, a sudden-death leg will take place with no throw for the bull, so the alteration of whoever throws first simply continues.
What is the prize money?
Well, you must have heard by now that there is an almighty prize pot on offer for the World Darts Championship this time around, with the winner taking home a stonking £1m.
The runner-up takes home £400,000, with the semi-finalists earning £200,000 and quarter-finalists £100,000.
If you go out in round four, then it is a £60,000 payday, with round three bringing you £35,000, round two £25,000, and round one £15,000.
That is a total of £5m.
Prize Fund
Winner: £1,000,000
Runner-Up: £400,000
Semi-Finalists: £200,000
Quarter-Finalists: £100,000
Round Four Losers: £60,000
Round Three Losers: £35,000
Round Two Losers: £25,000
Round One Losers: £15,000
