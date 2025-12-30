 Skip to content
Update

World Darts Championship 2026: Schedule, fixtures and results from Alexandra Palace with Luke Littler, Luke Humphries, Gary Anderson in action

Follow the schedule, results, fixtures from the World Darts Championship as Luke Littler attempts to defend his crown; watch every session of the World Darts Championship live on Sky Sports Darts

Tuesday 30 December 2025 23:38, UK

Please use Chrome browser for a more accessible video player

We take a look at the Ally Pally wasp's best appearances at the 2026 World Darts Championships so far - and he's made himself known on more than one occasion!

The World Darts Championship is under way live on Sky Sports, with Luke Littler seeking to defend his title.

The expanded 2026 tournament sees everyone enter the competition from the first round as 128 players bid for the top prize.

A bumper £5m prize pot is on offer at Alexandra Palace, with £1m going to the winner - the biggest payday in darts history.

World Darts Championship schedule

Thursday January 1
Quarter-finals (first to five sets)

Afternoon Session (1230 GMT)
Ryan Searle vs Jonny Clayton
Gary Anderson vs Justin Hood

Evening Session (1900 GMT)
Luke Littler vs Krzysztof Ratajski
Luke Humphries vs Gian van Veen

Please use Chrome browser for a more accessible video player

Emma Paton and John Part look ahead to the four World Darts Championship quarter finals

Friday January 2 (1930 GMT)

Also See:

Semi-Finals (first to six sets)
Order of play to be confirmed
Luke Littler/Krzysztof Ratajski vs Ryan Searle/Jonny Clayton
Luke Humphries/Gian van Veen vs Gary Anderson/Justin Hood

Saturday January 3 (2000 GMT)

Final (first to seven sets)

World Darts Championship: Latest draw brackets

World Darts Championship: Fourth-round results

Tuesday December 30

Afternoon Session
Luke Woodhouse 2-4 Krzysztof Ratajski
Jonny Clayton 4-2 Andreas Harrysson
Justin Hood 4-0 Josh Rock

Evening Session
Charlie Manby 1-4 Gian van Veen
Michael van Gerwen 1-4 Gary Anderson
Luke Humphries 4-1 Kevin Doets

Monday December 29

Evening session
Luke Littler 4-2 Rob Cross
James Hurrell 0-4 Ryan Searle

World Darts Championship: Third round scores and results

Monday December 29

Afternoon Session
Justin Hood 4-1 Ryan Meikle
Ricky Evans 2-4 Charlie Manby
Nathan Aspinall 3-4 Kevin Doets

Evening Session
Josh Rock 4-1 Callan Rydz

Sunday December 28

Afternoon Session
Martin Schindler 0-4 Ryan Searle
Damon Heta 0-4 Rob Cross
Gary Anderson 4-3 Jermaine Wattimena

Evening session
Gian van Veen 4-1 Madars Razma
Luke Humphries 4-2 Gabriel Clemens
Michael van Gerwen 4-1 Arno Merk

Saturday December 27

Afternoon Session
Wesley Plaisier 3-4 Kryzsztof Ratajski
Andrew Gilding 1-4 Luke Woodhouse (25)
Jonny Clayton (5) 4-3 Niels Zonneveld

Evening Session
Andreas Harrysson 4-3 Ricardo Pietreczko
Stephen Bunting (4) 3-4 James Hurrell
Luke Littler (1) 4-0 Mensur Suljovic

World Darts Championship: Second round scores and results

Tuesday December 23
Afternoon Session
Round Two x4
Jonny Tata 2-3 Ryan Meikle
Daryl Gurney 2-3 Callan Rydz
Jermaine Wattimena 3-2 Scott Williams
Peter Wright 0-3 Arno Merk

Evening Session
Round Two x4
Danny Noppert 2-3 Justin Hood
Gary Anderson 3-1 Connor Scutt
Michael van Gerwen 3-1 William O'Connor
Josh Rock 3-0 Joe Comito

Monday December 22
Afternoon Session (1230 GMT)
Round Two x4
Darren Beveridge 1-3 Madars Razma
Wessel Nijman 0-3 Gabriel Clemens
David Munyua 0-3 Kevin Doets
James Wade 2-3 Ricky Evans

Evening Session (1900 GMT)
Round Two x4
Gian Van Veen 3-1 Alan Soutar
Nathan Aspinall 3-0 Leonard Gates
Luke Humphries 3-0 Paul Lim
Charlie Manby 3-0 Adam Sevada

Sunday December 21
Afternoon Session
Round Two x4
Ryan Joyce 1-3 Krzysztof Ratajski
Joe Cullen 1-3 Mensur Suljovic
Luke Woodhouse 3-0 Max Hopp
Rob Cross 3-1 Ian White

Evening session
Round Two x4
Martin Schindler 3-0 Keane Barry
Gerwyn Price 0-3 Wesley Plaisier
Luke Littler 3-0 David Davies
Damon Heta 3-2 Stefan Bellmont

Saturday December 20

Afternoon Session
Round Two x4
Ryan Searle 3-0 Brendan Dolan
Andreas Harrysson 3-0 Motomu Sakai
Dirk van Duijvenbode 2-3 James Hurrell
Dave Chisnall 2-3 Ricardo Pietreczko

Round Two x4
Michael Smith 1-3 Niels Zonneveld
Chris Dobey 1-3 Andrew Gilding
Stephen Bunting 3-0 Nitin Kumar
Jonny Clayton bye (Dom Taylor suspended)

World Darts Championship: First round scores and results

Friday December 19

Afternoon Session
Round One x4
Kevin Doets 3-1 Matthew Dennant
Ryan Meikle 3-0 Jesus Salate
Mickey Mansell 2-3 Leonard Gates
Josh Rock 3-1 Gemma Hayter

Evening Session
Round One x4
William O'Connor 3-0 Krzysztof Kciuk
Daryl Gurney 3-2 Beau Greaves
Nathan Aspinall 3-1 Lourence Ilagan
Keane Barry 3-0 Tim Pusey

Please use Chrome browser for a more accessible video player

Daryl Gurney beat Beau Greaves 3-2 as he progressed to round two at the World Darts Championship

Thursday December 18

Afternoon Session
Callan Rydz 3-0 Patrik Kovacs
Thibault Tricole 0-3 Motomu Sakai
Ryan Joyce 3-0 Owen Bates
Mike De Decker 2-3 David Munyua

Evening Session
Jermaine Wattimena 3-2 Dominik Gruellich
Dave Chisnall 3-0 Fallon Sherrock
Michael van Gerwen 3-0 Mitsuhiko Tatsunami
Krzysztof Ratajski 3-0 Alexis Toylo

Please use Chrome browser for a more accessible video player

David Munyua provided one of the biggest shocks in World Darts Championship history after beating Mike De Decker

Wednesday December 17

Evening Session
Matt Campbell 1-3 Adam Sevada
Raymond van Barneveld 0-3 Stefan Bellmont
James Wade 3-0 Ryusei Azemoto
Martin Schindler 3-1 Stephen Burton

Tuesday December 16

Afternoon Session
Round One x4
Alan Soutar 3-2 Teemu Harju
Nick Kenny 0-3 Justin Hood
Scott Williams 3-0 Paolo Nebrida
Chris Dobey 3-1 Xiaochen Zong

Evening Session
Round One x4
Ricardo Pietreczko 3-1 Jose de Sousa
Danny Noppert 3-1 Jurjen van der Velde
Gerwyn Price 3-0 Adam Gawlas
Niko Springer 1-3 Joe Comito

Monday December 15

Afternoon Session
Round One x4
Brendan Dolan 3-1 Tavis Dudeney
Cameron Menzies 2-3 Charlie Manby
Mensur Suljovic 3-1 David Cameron
Peter Wright 3-0 Noa-Lynn van Leuven

Evening Session
Round One x4
Martin Lukeman 1-3 Max Hopp
Dirk van Duijvenbode 3-2 Andy Baetens
Jonny Clayton 3-1 Adam Lipscombe
Connor Scutt 3-2 Simon Whitlock

Please use Chrome browser for a more accessible video player

Cameron Menzies furiously smashed the water table with his fist after suffering a dramatic 3-2 defeat to Charlie Manby

Sunday December 14

Afternoon Session
Round One x4
Ritchie Edhouse 0-3 Jonny Tata
Dom Taylor 3-0 Oskar Lukasiak
Richard Veenstra 2-3 Nitin Kumar
Joe Cullen 3-0 Bradley Brooks

Evening Session
Round One x4
Lukas Wenig 1-3 Wesley Plaisier
Dimitri Van den Bergh 0-3 Darren Beveridge
Stephen Bunting 3-2 Sebastian Bialecki
James Hurrell 3-1 Stowe Buntz

Saturday December 13

Afternoon Session
Round One
Mario Vandenbogaerde 1-3 David Davies
Andrew Gilding 3-0 Cam Crabtree
Luke Woodhouse 3-1 Boris Krcmar
Gary Anderson 3-2 Adam Hunt

Evening Session
Round One
Jeffrey de Graaf 1-3 Paul Lim
Wessel Nijman 3-0 Karel Sedlacek
Luke Humphries 3-1 Ted Evetts
Gabriel Clemens 3-0 Alex Spellman

Please use Chrome browser for a more accessible video player

Ted Evetts may have lost the battle against Luke Humphries in the first round of the World Championship but he did win the battle against the Ally Pally wasp!

Friday December 12

Afternoon Session
Round One
Niels Zonneveld 3-0 Haupai Puha
Ian White 3-2 Mervyn King
Ryan Searle 3-0 Chris Landman
Rob Cross 3-0 Cor Dekker

Evening Session
Round One
Ross Smith 2-3 Andreas Harrysson
Ricky Evans 3-0 Man Lok Leung
Gian van Veen 3-1 Cristo Reyes
Damon Heta 3-1 Steve Lennon

Thursday December 11

Round One
Evening session
Kim Huybrechts 1-3 Arno Merk
Michael Smith 3-0 Lisa Ashton
Luke Littler 3-0 Darius Labanauskas
Madars Razma 3-1 Jamai van den Herik

Please use Chrome browser for a more accessible video player

Highlights of defending champion Luke Littler up against Darius Labanauskas at the World Darts Championship

World Darts Championship format

Please use Chrome browser for a more accessible video player

Speaking on Love The Darts, Abigail Davies and Chris Murphy discuss Luke Litter's rise to world number one and who can challenge him at the World Championship

A format change ahead of this year's contest sees all players entering the tournament at the first-round stage, whereas seeded players have previously been given a bye through to the next round.

The World Championship uses the sets format, with each set being the first to three legs. The deciding set must be won by at least two legs, so if it's 2-2 in the final set, a player must win 4-2 or 5-3. If it's 5-5, a sudden-death leg will take place with no throw for the bull, so the alteration of whoever throws first simply continues.

What is the prize money?

Please use Chrome browser for a more accessible video player

Luke Humphries declared that he's going to war with Luke Littler at the World Darts Championship as the two shared some friendly words after Littler's Grand Slam of Darts win

Well, you must have heard by now that there is an almighty prize pot on offer for the World Darts Championship this time around, with the winner taking home a stonking £1m.

The runner-up takes home £400,000, with the semi-finalists earning £200,000 and quarter-finalists £100,000.

If you go out in round four, then it is a £60,000 payday, with round three bringing you £35,000, round two £25,000, and round one £15,000.

That is a total of £5m.

Prize Fund

Winner: £1,000,000

Runner-Up: £400,000

Semi-Finalists: £200,000

Quarter-Finalists: £100,000

Round Four Losers: £60,000

Round Three Losers: £35,000

Round Two Losers: £25,000

Round One Losers: £15,000

Who will win the Paddy Power World Darts Championship? Watch every match exclusively live all the way through until Saturday January 3 on Sky Sports' dedicated darts channel (Sky channel 407). Stream darts and more top sport with NOW.

Around Sky

Upgrade to Sky Sports to watch over 200 live festive football matches and all the darts

Not got Sky? Get instant access to Sky Sports with no contract