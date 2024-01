World Darts Championship schedule and order of play: Luke Littler, Luke Humphries, Rob Cross and Scott Williams in semi-finals

Full schedule and fixtures for the 2024 World Darts Championship as a new champion will be crowned at Alexandra Palace.

The battle continues for the coveted Sid Waddell Trophy has reached the semi-finals, with the final being held on January 3.

World Darts Championship schedule - every match live on Sky Sports Darts

Semi-Finals

Tuesday January 2 (7.30pm)

Rob Cross vs Luke Littler

Scott Williams vs Luke Humphries

Final

Wednesday January 3 (7.30pm)

Rob Cross or Luke Littler vs Scott Williams or Luke Humphries

Quarter-Finals Results

Monday January 1

Afternoon Session

2x Quarter-Finals

Rob Cross 5-4 Chris Dobey

Brendan Dolan 1-5 Luke Littler

Evening Session

2x Quarter-Finals

Michael van Gerwen 3-5 Scott Williams

Dave Chisnall 1-5 Luke Humphries

Round Three & Four Results

Wednesday December 27

Afternoon Session

Scott Williams 4-3 Martin Schindler

Dave Chisnall 4-1 Gabriel Clemens

Rob Cross 4-2 Jeffrey de Graaf

Evening Session

Matt Campbell 1-4 Luke Littler

Michael van Gerwen 4-0 Richard Veenstra

Michael Smith 4-1 Madars Razma

Thursday December 28

Afternoon Session

Florian Hempel 0-4 Stephen Bunting

Joe Cullen 4-2 Ryan Searle

Ross Smith 2-4 Chris Dobey

Evening Session

Gerwyn Price 2-4 Brendan Dolan

Luke Humphries 4-3 Ricardo Pietreczko

Ricky Evans 2-4 Daryl Gurney

Friday December 29

Afternoon Session

Damon Heta 4-3 Berry van Peer

Jonny Clayton 4-2 Krzysztof Ratajski

Jim Williams 1-4 Raymond van Barneveld

Evening Session

Boris Krcmar 1-4 Gary Anderson (R3)

Michael van Gerwen 4-0 Stephen Bunting (R4)

Michael Smith 0-4 Chris Dobey (R4)

Saturday December 30

Afternoon Session

3x Fourth Round

Scott Williams 4-1 Damon Heta

Daryl Gurney 2-4 Dave Chisnall

Rob Cross 4-0 Jonny Clayton

Evening Session

3x Fourth Round

Brendan Dolan 4-3 Gary Anderson

Raymond van Barneveld 1-4 Luke Littler

Luke Humphries 4-3 Joe Cullen

Round One & Two Results

Friday December 15

Round One: Kevin Doets 3-0 Stowe Buntz

Round One: Cameron Menzies 3-0 Rusty-Jake Rodriguez

Round One: Simon Whitlock 3-2 Paolo Nebrida

Round Two: Michael Smith 3-2 Kevin Doets

Saturday December 16

Afternoon Session

Round One: Lee Evans 3-0 Sandro Eric Sosing

Round One: Connor Scutt 3-0 Krzysztof Kciuk

Round One: Jules van Dongen 1-3 Darren Penhall

Round Two: Dave Chisnall 3-1 Cameron Menzies

Evening Session

Round One: Jamie Hughes 3-1 David Cameron

Round One: Keane Barry 3-1 Reynaldo Rivera

Round One: Scott Williams 3-1 Haruki Muramatsu

Round Two: Gary Anderson 3-0 Simon Whitlock

Sunday December 17

Afternoon Session

Round One: Ricky Evans 3-0 Simon Adams

Round One: Jim Williams 3-0 Norman Madhoo

Round One: Matt Campbell 3-2 Lourence Ilagan

Round Two: Joe Cullen 3-0 Darren Penhall

Evening Session

Round One: Dylan Slevin 1-3 Florian Hempel

Round One: Niels Zonneveld 3-1 Darren Webster

Round One: Jermaine Wattimena 3-1 Fallon Sherrock

Round Two: Luke Humphries 3-0 Lee Evans

Monday December 18

Round One: Mario Vandenbogaerde 1-3 Thibault Tricole

Round One: Gian van Veen 2-3 Man Lok Leung

Round One: Martin Lukeman 3-1 Haupai Puha

Round Two: Gerwyn Price 3-0 Connor Scutt

Tuesday December 19

Afternoon Session

Round One: Ian White 1-3 Tomoya Goto

Round One: Ritchie Edhouse 2-3 Jeffrey de Graa

Round One: Keegan Brown 1-3 Boris Krcmar

Round Two: James Wade 2-3 Matt Campbell

Evening Session

Round One: Steve Beaton 3-1 Wessel Nijman

Round One: Mike De Decker 3-0 Dragutin Horvat

Round One: Ricardo Pietreczko 3-0 Mikuru Suzuki

Round Two: Michael van Gerwen 3-0 Keane Barry

Wednesday December 20

Afternoon Session

Round One: Radek Szaganski 3-2 Marko Kantele

Round One: Steve Lennon 3-2 Owen Bates

Round One: William O'Connor 3-0 Bhav Patel

Round Two: Ross Smith 3-1 Niels Zonneveld

Evening Session

Round One: Ryan Joyce 3-1 Alex Spellman

Round One: Richard Veenstra 3-0 Ben Robb

Round One: Christian Kist 0-3 Luke Littler

Round Two: Peter Wright 0-3 Jim Williams

Thursday December 21

Afternoon Session

Round One: Mickey Mansell 3-0 Xiaochen Zong

Round One: Luke Woodhouse 2-3 Berry van Peer

Round Two: Madars Razma 3-1 Mike De Decker

Round Two: Rob Cross 3-0 Thibault Tricole

Evening Session

Round Two: Andrew Gilding 1-3 Luke Littler

Round Two: Danny Noppert 0-3 Scott Williams

Round Two: Gabriel Clemens 3-1 Man Lok Leung

Round Two: Damon Heta 3-1 Martin Lukeman

Friday December 22

Afternoon Session

Round Two: Brendan Dolan 3-2 Mickey Mansell

Round Two: Jose de Sousa 1-3 Jeffrey de Graaf

Round Two: Krzysztof Ratajski 3-1 Jamie Hughes

Round Two: Dirk van Duijvenbode 1-3 Boris Krcmar

Evening Session

Round Two: Dimitri Van den Bergh 2-3 Florian Hempel

Round Two: Martin Schindler 3-1 Jermaine Wattimena

Round Two: Raymond van Barneveld 3-1 Radek Szaganski

Round Two: Chris Dobey 3-2 William O'Connor

Saturday December 23

Afternoon Session

Round Two: Kim Huybrechts 0-3 Richard Veenstra

Round Two: Callan Rydz 2-3 Ricardo Pietreczko

Round Two: Jonny Clayton 3-1 Steve Lennon

Round Two: Daryl Gurney 3-1 Steve Beaton

Evening Session

Round Two: Ryan Searle 3-1 Tomoya Goto

Round Two: Josh Rock 1-3 Berry van Peer

Round Two: Stephen Bunting 3-0 Ryan Joyce

Round Two: Nathan Aspinall 0-3 Ricky Evans

