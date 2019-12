Hero World Challenge

Albany GC 4 Dec - 7 Dec End of Day

Hero World Challenge # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total T1 USA Gary Woodland -6 18 -6 66 - - - 66 T1 USA Patrick Reed -6 18 -6 66 - - - 66 3 USA Chez Reavie -4 18 -4 68 - - - 68 T4 ENG Justin Rose -3 18 -3 69 - - - 69 T4 USA Justin Thomas -3 18 -3 69 - - - 69 T4 USA Rickie Fowler -3 18 -3 69 - - - 69 T4 SWE Henrik Stenson -3 18 -3 69 - - - 69 8 ESP Jon Rahm -2 18 -2 70 - - - 70 T9 USA Kevin Kisner -1 18 -1 71 - - - 71 T9 USA Matt Kuchar -1 18 -1 71 - - - 71 T11 USA Bubba Watson Par 18 Par 72 - - - 72 T11 USA Tiger Woods Par 18 Par 72 - - - 72 T13 USA Xander Schauffele 1 18 1 73 - - - 73 T13 USA Webb Simpson 1 18 1 73 - - - 73 15 USA Patrick Cantlay 2 18 2 74 - - - 74 16 USA Jordan Spieth 3 18 3 75 - - - 75 17 USA Bryson DeChambeau 4 18 4 76 - - - 76 18 USA Tony Finau 7 18 7 79 - - - 79

Last updated: Wed Dec 04 2019 21:45:28

