Rugby's key dates and schedule 2026: Six Nations, Nations Championship summer and Autumn Tests, Women's Six Nations
Keep across 2026 schedule as England, Ireland, Scotland, Wales, France, Italy battle out Six Nations; Red Roses defend Women's Six Nations crown; southern hemisphere heavyweights New Zealand, South Africa, Australia, Argentina play Europe's best in July and November in Nations Championship
Wednesday 26 November 2025 15:25, UK
From the start of the Six Nations in February through to the inaugural Nations Championship concluding at the end of November, keep across everything coming up in Test rugby in 2026 below:
Men's Six Nations (all kick-off times GMT)
Thursday February 5
- France vs Ireland - Stade de France, Paris (8.10pm kick-off)
Saturday February 7
- Italy vs Scotland - Stadio Olimpico, Rome (2.10pm kick-off)
- England vs Wales - Allianz Stadium, Twickenham (4.40pm kick-off)
Saturday February 14
- Ireland vs Italy - Aviva Stadium, Dublin (2.10pm kick-off)
- Scotland vs England - Murrayfield, Edinburgh (4.40pm kick-off)
Sunday February 15
- Wales vs France - Principality Stadium, Cardiff (3.10pm kick-off)
Saturday February 21
- England vs Ireland - Allianz Stadium, Twickenham (2.10pm kick-off)
- Wales vs Scotland - Principality Stadium, Cardiff (4.40pm kick-off)
Sunday February 22
- France vs Italy - Stade Pierre Mauroy, Lille (3.10pm kick-off)
Friday March 6
- Ireland vs Wales - Aviva Stadium, Dublin (8.10pm kick-off)
Saturday March 7
- Scotland vs France - Murrayfield, Edinburgh (2.10pm kick-off)
- Italy vs England - Stadio Olimpico, Rome (4.40pm kick-off)
Saturday March 14
- Ireland vs Scotland - Aviva Stadium, Dublin (2.10pm kick-off)
- Wales vs Italy - Principality Stadium, Cardiff (4.40pm kick-off)
- France vs England - Stade de France, Paris (8.10pm kick-off)
Women's Six Nations (all kick-off times GMT)
Saturday April 11
- France vs Italy - Venue TBC (12.25pm kick-off)
- England vs Ireland - Allianz Stadium, Twickenham (2.25pm kick-off)
- Wales vs Scotland - Principality Stadium, Cardiff (4.40pm kick-off)
Saturday April 18
- Scotland vs England - Murrayfield, Edinburgh (1.30pm kick-off)
- Wales vs France - Cardiff Arms Park (3.35pm kick-off)
- Ireland vs Italy - Venue TBC (5.40pm kick-off)
Saturday April 25
- England vs Wales - Ashton Gate, Bristol (2.15pm kick-off)
- Italy vs Scotland - Venue TBC (4.30pm kick-off)
- France vs Ireland - Venue TBC (8.10pm kick-off)
Saturday May 9
- Italy vs England - Venue TBC (2pm kick-off)
- Scotland vs France - Venue TBC (4.15pm kick-off)
- Ireland vs Wales - Venue TBC (6.30pm kick-off)
Sunday May 17
- Wales vs Italy - Cardiff Arms Park (12.15pm kick-off)
- Ireland vs Scotland - Aviva Stadium, Dublin (2.30pm kick-off)
- France vs England - Stade Atlantique, Bordeaux (4.45pm kick-off)
Nations Championship - July Tests
Saturday July 4
- South Africa vs England (venue, kick-off time TBC)
- Australia vs Ireland (venue, kick-off time TBC)
- New Zealand vs France (venue, kick-off time TBC)
- Argentina vs Scotland (venue, kick-off time TBC)
- Fiji vs Wales (venue, kick-off time TBC)
- Japan vs Italy (venue, kick-off time TBC)
Saturday July 11
- Fiji vs England (venue, kick-off time TBC)
- Japan vs Ireland (venue, kick-off time TBC)
- South Africa vs Scotland (venue, kick-off time TBC)
- Argentina vs Wales (venue, kick-off time TBC)
- Australia vs France (venue, kick-off time TBC)
- New Zealand vs Italy (venue, kick-off time TBC)
Saturday July 18
- New Zealand vs Ireland (venue, kick-off time TBC)
- Argentina vs England (venue, kick-off time TBC)
- South Africa vs Wales (venue, kick-off time TBC)
- Fiji vs Scotland (venue, kick-off time TBC)
- Japan vs France (venue, kick-off time TBC)
- Australia vs Italy (venue, kick-off time TBC)
Nations Championship - November Tests
Weekend of Friday November 6-Sunday November 8
- England vs Australia (venue, kick-off time TBC)
- Ireland vs Argentina (venue, kick-off time TBC)
- Scotland vs New Zealand (venue, kick-off time TBC)
- Wales vs Japan (venue, kick-off time TBC)
- France vs Fiji (venue, kick-off time TBC)
- Italy vs South Africa (venue, kick-off time TBC)
Weekend of Friday November 13-Sunday November 15
- France vs South Africa (venue, kick-off time TBC)
- Wales vs New Zealand (venue, kick-off time TBC)
- England vs Japan (venue, kick-off time TBC)
- Ireland vs Fiji (venue, kick-off time TBC)
- Scotland vs Australia (venue, kick-off time TBC)
- Italy vs Argentina (venue, kick-off time TBC)
Saturday November 21
- England vs New Zealand (venue, kick-off time TBC)
- Ireland vs South Africa (venue, kick-off time TBC)
- Wales vs Australia (venue, kick-off time TBC)
- Scotland vs Japan (venue, kick-off time TBC)
- France vs Argentina (venue, kick-off time TBC)
- Italy vs Fiji (venue, kick-off time TBC)
Friday November 27 - Nations Champions Finals Weekend
- Sixth-place North vs Sixth-place South - Allianz Stadium, Twickenham (kick-off TBC)
- Third-place North vs Third-place South - Allianz Stadium, Twickenham (kick-off TBC)
Saturday November 28 - Nations Champions Finals Weekend
- Fifth-place North vs Fifth-place South - Allianz Stadium, Twickenham (kick-off TBC)
- Second-place North vs Second-place South - Allianz Stadium, Twickenham (kick-off TBC)
Sunday November 29 - Nations Champions Finals Weekend
- Fourth-place North vs Fourth-place South - Allianz Stadium, Twickenham (kick-off TBC)
- First-place North vs First-place South - Allianz Stadium, Twickenham (kick-off TBC)