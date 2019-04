Valero Texas Open

TPC San Antonio, AT&T Oaks Course 4 Apr - 7 Apr Scheduled

Valero Texas Open # Nat Player Score Hole To par R1 R2 R3 R4 Total - RSA Ernie Els - - - - - - - 0 - USA Davis Love III - - - - - - - 0 - IRL Padraig Harrington - - - - - - - 0 - SVK Rory Sabbatini - - - - - - - 0 - USA Jonathan Byrd - - - - - - - 0 - AUS Rod Pampling - - - - - - - 0 - USA Brian Gay - - - - - - - 0 - USA Hunter Mahan - - - - - - - 0 - SWE Fredrik Jacobson - - - - - - - 0 - USA Roland Thatcher - - - - - - - 0 - USA Kenny Perry - - - - - - - 0 - NIR Graeme McDowell - - - - - - - 0 - AUS Aaron Baddeley - - - - - - - 0 - AUS John Senden - - - - - - - 0 - USA Lucas Glover - - - - - - - 0 - USA Jim Furyk - - - - - - - 0 - USA Charley Hoffman - - - - - - - 0 - USA Ryan Moore - - - - - - - 0 - USA Jimmy Walker - - - - - - - 0 - USA Nick Watney - - - - - - - 0 - USA Vaughn Taylor - - - - - - - 0 - USA Matt Kuchar - - - - - - - 0 - USA Ryan Palmer - - - - - - - 0 - ENG Luke Donald - - - - - - - 0 - GER Martin Kaymer - - - - - - - 0 - USA Chris Stroud - - - - - - - 0 - USA George McNeill - - - - - - - 0 - SCO Martin Laird - - - - - - - 0 - USA Jason Kokrak - - - - - - - 0 - USA Kyle Stanley - - - - - - - 0 - RSA Dylan Frittelli - - - - - - - 0 - NED Joost Luiten - - - - - - - 0 - NZL Danny Lee - - - - - - - 0 - USA Brady Schnell - - - - - - - 0 - USA Tony Finau - - - - - - - 0 - SWE Jonas Blixt - - - - - - - 0 - AUS Matt Jones - - - - - - - 0 - USA Kevin Streelman - - - - - - - 0 - USA Chris Kirk - - - - - - - 0 - USA Roberto Castro - - - - - - - 0 - CAN Nick Taylor - - - - - - - 0 - USA Rickie Fowler - - - - - - - 0 - KOR Sung-Hoon Kang - - - - - - - 0 - USA Cameron Tringale - - - - - - - 0 - USA Billy Horschel - - - - - - - 0 - USA Brian Stuard - - - - - - - 0 - USA Josh Teater - - - - - - - 0 - USA Bud Cauley - - - - - - - 0 - USA Jordan Spieth - - - - - - - 0 - USA Morgan Hoffmann - - - - - - - 0 - USA Hudson Swafford - - - - - - - 0 - USA Scott Langley - - - - - - - 0 - USA Brian Harman - - - - - - - 0 - USA Jim Herman - - - - - - - 0 - USA Scott Stallings - - - - - - - 0 - USA Brendan Steele - - - - - - - 0 - VEN Jhonattan Vegas - - - - - - - 0 - ARG Fabian Gomez - - - - - - - 0 - USA Peter Uihlein - - - - - - - 0 - USA Russell Henley - - - - - - - 0 - USA Beau Hossler - - - - - - - 0 - USA Martin Trainer - - - - - - - 0 - USA Kelly Kraft - - - - - - - 0 - USA Harris English - - - - - - - 0 - USA Ted Potter Jr. - - - - - - - 0 - USA Scott Brown - - - - - - - 0 - USA Shawn Stefani - - - - - - - 0 - USA Chesson Hadley - - - - - - - 0 - USA Chase Wright - - - - - - - 0 - USA Robert Streb - - - - - - - 0 - USA Zack Fischer - - - - - - - 0 - USA Max Homa - - - - - - - 0 - USA Andrew Putnam - - - - - - - 0 - USA Daniel Berger - - - - - - - 0 - CAN Benjamin Silverman - - - - - - - 0 - USA Denny McCarthy - - - - - - - 0 - USA Ollie Schniederjans - - - - - - - 0 - USA Sam Saunders - - - - - - - 0 - USA Cody Gribble - - - - - - - 0 - USA Tom Hoge - - - - - - - 0 - DNK Lucas Bjerregaard - - - - - - - 0 - USA Tyler Duncan - - - - - - - 0 - USA Kyle Jones - - - - - - - 0 - USA Brandon Hagy - - - - - - - 0 - GER Stephan Jaeger - - - - - - - 0 - USA Ryan Armour - - - - - - - 0 - MEX Carlos Ortiz - - - - - - - 0 - USA Alex Prugh - - - - - - - 0 - CAN Roger Sloan - - - - - - - 0 - USA Trey Mullinax - - - - - - - 0 - CAN Corey Conners - - - - - - - 0 - USA Sam Burns - - - - - - - 0 - USA Austin Cook - - - - - - - 0 - USA Smylie Kaufman - - - - - - - 0 - USA Andrew Landry - - - - - - - 0 - RSA Justin Harding - - - - - - - 0 - AUT Sepp Straka - - - - - - - 0 - USA Peter Malnati - - - - - - - 0 - USA Richy Werenski - - - - - - - 0 - CAN Adam Svensson - - - - - - - 0 - USA Abraham Ancer - - - - - - - 0 - USA Harold Varner III - - - - - - - 0 - USA Luke List - - - - - - - 0 - USA Ryan Blaum - - - - - - - 0 - USA Kramer Hickok - - - - - - - 0 - USA Brandon Harkins - - - - - - - 0 - USA Scottie Scheffler - - - - - - - 0 - USA Kevin Tway - - - - - - - 0 - IRL Seamus Power - - - - - - - 0 - USA Grayson Murray - - - - - - - 0 - USA Joel Dahmen - - - - - - - 0 - COL Sebastian Munoz - - - - - - - 0 - AUS Cameron Davis - - - - - - - 0 - MEX Roberto Diaz - - - - - - - 0 - USA Anders Albertson - - - - - - - 0 - CAN Mackenzie Hughes - - - - - - - 0 - AUS Curtis Luck - - - - - - - 0 - KOR Si-Woo Kim - - - - - - - 0 - KOR K. J. Choi - - - - - - - 0 - USA J. J. Henry - - - - - - - 0 - TPE Cheng Tsung Pan - - - - - - - 0 - USA J. T. Poston - - - - - - - 0 - USA J. J. Spaun - - - - - - - 0 - USA D. A. Points - - - - - - - 0 - KOR Byeong-Hun An - - - - - - - 0 - ARG Julian Etulain - - - - - - - 0 - USA D. J. Trahan - - - - - - - 0 - CHN Haotong Li - - - - - - - 0 - USA J. B. Holmes - - - - - - - 0 - USA Jim Knous - - - - - - - 0 - CHI Joaquin Niemann - - - - - - - 0 - USA Sam Ryder - - - - - - - 0 - USA Wyndham Clark - - - - - - - 0 - USA Adam Schenk - - - - - - - 0 - KOR Kyoung-Hoon Lee - - - - - - - 0 - MEX Jose de Jesus Rodriguez - - - - - - - 0 - KOR Sung-Jae Im - - - - - - - 0 - - Kristoffer Ventura - - - - - - - 0 - USA Chip McDaniel - - - - - - - 0 - USA Hank Lebioda - - - - - - - 0 - USA Adam Long - - - - - - - 0 - USA Seth Reeves - - - - - - - 0 - - Rufus Brijalba - - - - - - - 0 - - Paul Barjon - - - - - - - 0

Last updated: Thu Apr 04 2019 12:24:00

