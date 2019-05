Made in Denmark

Himmerland Golf & Spa Resort 23 May - 26 May In Progress

Made in Denmark # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total T1 ESP Alejandro Canizares -5 18 -5 66 - - - 66 T1 ITA Edoardo Molinari -5 18 -5 66 - - - 66 T1 ENG Matthew Southgate -5 18 -5 66 - - - 66 T1 ENG Paul Waring -5 18 -5 66 - - - 66 T1 ENG Tom Murray -5 18 -5 66 - - - 66 6 ENG Matt Wallace -4 18 -4 67 - - - 67 T7 SWE Alexander Bjoerk -3 18 -3 68 - - - 68 T7 ENG Andrew Johnston -3 18 -3 68 - - - 68 T7 AUT Bernd Wiesberger -3 18 -3 68 - - - 68 T7 ENG Chris Paisley -3 18 -3 68 - - - 68 T7 NOR Espen Kofstad -3 18 -3 68 - - - 68 T7 NOR Kristian Krogh Johannessen -3 18 -3 68 - - - 68 T7 SCO Marc Warren -3 18 -3 68 - - - 68 T7 ITA Nino Bertasio -3 18 -3 68 - - - 68 T7 IRL Paul Dunne -3 18 -3 68 - - - 68 T7 ENG Sam Horsfield -3 18 -3 68 - - - 68 T7 SCO David Drysdale -3 17 -3 - - - - 0 T7 ESP Pablo Larrazabal -3 6 -3 - - - - 0 T19 ENG David Horsey -2 18 -2 69 - - - 69 T19 RSA Erik Van Rooyen -2 18 -2 69 - - - 69 T19 RSA Haydn Porteous -2 18 -2 69 - - - 69 T19 KOR Jeung-Hun Wang -2 18 -2 69 - - - 69 T19 RSA Justin Walters -2 18 -2 69 - - - 69 T19 NOR Kristoffer Reitan -2 18 -2 69 - - - 69 T19 AUS Lucas Herbert -2 18 -2 69 - - - 69 T19 DEN Mathias Gladbjerg -2 18 -2 69 - - - 69 T19 SWE Niklas Lemke -2 18 -2 69 - - - 69 T19 FRA Romain Langasque -2 17 -2 - - - - 0 T19 WAL Stuart Manley -2 17 -2 - - - - 0 T19 NIR Michael Hoey -2 5 -2 - - - - 0 T19 DEN Soren Kjeldsen -2 5 -2 - - - - 0 T32 SWE Christofer Blomstrand -1 18 -1 70 - - - 70 T32 RSA Darren Fichardt -1 18 -1 70 - - - 70 T32 SCO Grant Forrest -1 18 -1 70 - - - 70 T32 ITA Guido Migliozzi -1 18 -1 70 - - - 70 T32 FIN Kim Koivu -1 18 -1 70 - - - 70 T32 BEL Nicolas Colsaerts -1 18 -1 70 - - - 70 T32 IND Gaganjeet Bhullar -1 17 -1 - - - - 0 T32 JPN Yusaku Miyazato -1 17 -1 - - - - 0 T32 SWE Sebastian Soederberg -1 7 -1 - - - - 0 T32 FRA Victor Dubuisson -1 6 -1 - - - - 0 T32 USA Kurt Kitayama -1 5 -1 - - - - 0 T32 DNK Nicolai Kristensen -1 5 -1 - - - - 0 T32 ENG Oliver Fisher -1 5 -1 - - - - 0 T32 ENG Robert Rock -1 5 -1 - - - - 0 T32 SWE Joakim Lagergren -1 4 -1 - - - - 0 T32 RSA Louis De Jager -1 3 -1 - - - - 0 T32 GER Max Schmitt -1 3 -1 - - - - 0 T32 DEN Nicolai Hoejgaard -1 3 -1 - - - - 0 T32 ENG Max Orrin -1 2 -1 - - - - 0 T32 AUS Adam Bland -1 1 -1 - - - - 0 T32 FRA Benjamin Hebert -1 1 -1 - - - - 0 T32 AUS Deyen Lawson -1 1 -1 - - - - 0 T32 FIN Tapio Pulkkanen -1 1 -1 - - - - 0 T32 BEL Thomas Detry -1 1 -1 - - - - 0 T56 ESP Adrian Otaegui Par 18 Par 71 - - - 71 T56 FRA Clement Sordet Par 18 Par 71 - - - 71 T56 KOR Jin-Ho Choi Par 18 Par 71 - - - 71 T56 SWE Joel Girrbach Par 18 Par 71 - - - 71 T56 DNK Lucas Bjerregaard Par 18 Par 71 - - - 71 T56 DEN Martin Leth Simonsen Par 18 Par 71 - - - 71 T56 ENG Matthew Nixon Par 18 Par 71 - - - 71 T56 SWE Rikard Karlberg Par 18 Par 71 - - - 71 T56 CHI Hugo Leon Par 7 Par - - - - 0 T56 SCO Richie Ramsay Par 7 Par - - - - 0 T56 RSA George Coetzee Par 5 Par - - - - 0 T56 DNK Nicolai Tinning Par 4 Par - - - - 0 T56 THA Thongchai Jaidee Par 4 Par - - - - 0 T56 ESP Gonzalo Fernandez-Castano Par 3 Par - - - - 0 T56 ENG Jack Singh-Brar Par 3 Par - - - - 0 T56 AUS Jason Scrivener Par 3 Par - - - - 0 T56 NZL Ryan Fox Par 3 Par - - - - 0 T56 DEN Thorbjorn Olesen Par 3 Par - - - - 0 T56 SWE Anton Karlsson Par 2 Par - - - - 0 T56 GER Bernd Ritthammer Par 2 Par - - - - 0 T56 SCO Scott Jamieson Par 2 Par - - - - 0 T56 ENG Ashley Chesters Par 1 Par - - - - 0 T56 CAN Austin Connelly Par 1 Par - - - - 0 T56 WAL Bradley Dredge Par 1 Par - - - - 0 T56 ESP Ivan Cantero Par 1 Par - - - - 0 T56 RSA Jaco Van Zyl Par 1 Par - - - - 0 T56 FIN Kalle Samooja Par 1 Par - - - - 0 T56 AUT Matthias Schwab Par 1 Par - - - - 0 T56 FRA Matthieu Pavon Par 1 Par - - - - 0 T56 POR Pedro Figueiredo Par 1 Par - - - - 0 T56 IND Shiv Chawrasia Par 1 Par - - - - 0 T56 AUS Wade Ormsby Par 1 Par - - - - 0 T88 ESP Adria Arnaus 1 18 1 72 - - - 72 T88 CHI Ashun Wu 1 18 1 72 - - - 72 T88 AUS Dimitrios Papadatos 1 18 1 72 - - - 72 T88 SWE Jens Dantorp 1 18 1 72 - - - 72 T88 DEN Joachim B. Hansen 1 18 1 72 - - - 72 T88 DNK Lasse Jensen 1 18 1 72 - - - 72 T88 SWE Marcus Kinhult 1 18 1 72 - - - 72 T88 SCO Stephen Gallacher 1 18 1 72 - - - 72 T88 RSA Zander Lombard 1 17 1 - - - - 0 T88 SCO Adrien Saddier 1 7 1 - - - - 0 T88 ITA Andrea Pavan 1 7 1 - - - - 0 T88 DEN Christian Gloeet 1 7 1 - - - - 0 T88 USA Sean Crocker 1 7 1 - - - - 0 T88 IND Shubhankar Sharma 1 6 1 - - - - 0 T88 ESP Jorge Campillo 1 5 1 - - - - 0 T88 ENG Lee Slattery 1 5 1 - - - - 0 T88 SWE Pelle Edberg 1 5 1 - - - - 0 T88 ENG Callum Shinkwin 1 3 1 - - - - 0 T88 ESP Nacho Elvira 1 3 1 - - - - 0 T88 SWE Jeff Winther 1 3 1 - - - - 0 T88 ENG Lee Westwood 1 3 1 - - - - 0 T88 ITA Matteo Manassero 1 3 1 - - - - 0 T88 ENG Richard McEvoy 1 3 1 - - - - 0 T88 SCO Robert MacIntyre 1 3 1 - - - - 0 T88 RSA Jacques Kruyswijk 1 2 1 - - - - 0 T88 RSA Dean Burmester 1 1 1 - - - - 0 T88 ENG Oliver Wilson 1 1 1 - - - - 0 T115 ENG Andy Sullivan 2 18 2 73 - - - 73 T115 ITA Filippo Bergamaschi 2 18 2 73 - - - 73 T115 SCO Liam Johnston 2 18 2 73 - - - 73 T115 JPN Masahiro Kawamura 2 18 2 73 - - - 73 T115 GER Maximilian Kieffer 2 18 2 73 - - - 73 T115 AUS Nick Cullen 2 18 2 73 - - - 73 T115 SWE Robert Karlsson 2 18 2 73 - - - 73 T115 FRA Romain Wattel 2 18 2 73 - - - 73 T115 ENG Steven Brown 2 18 2 73 - - - 73 T115 ENG David Howell 2 17 2 - - - - 0 T115 ESP Alvaro Quiros 2 5 2 - - - - 0 T115 DEN Anders Hansen 2 5 2 - - - - 0 T115 ISL Gudmundur Kristjansson 2 5 2 - - - - 0 T115 ITA Renato Paratore 2 5 2 - - - - 0 T115 FRA Alexander Levy 2 4 2 - - - - 0 T115 NOR Elias Bertheussen 2 4 2 - - - - 0 T115 DEN Morten Orum Madsen 2 3 2 - - - - 0 T115 BEL Thomas Pieters 2 3 2 - - - - 0 T115 FRA Victor Perez 2 3 2 - - - - 0 T134 ENG Aaron Rai 3 18 3 74 - - - 74 T134 AUS Daniel Gaunt 3 18 3 74 - - - 74 T134 IRL Gavin Moynihan 3 18 3 74 - - - 74 T134 ENG Jack Senior 3 18 3 74 - - - 74 T134 ENG Jordan Smith 3 18 3 74 - - - 74 T134 SWE Per Laengfors 3 18 3 74 - - - 74 T134 ITA Lorenzo Gagli 3 17 3 - - - - 0 T134 SCO David Law 3 7 3 - - - - 0 T134 FRA Raphael Jacquelin 3 7 3 - - - - 0 T134 WAL Jamie Donaldson 3 5 3 - - - - 0 T134 AUS Scott Hend 3 4 3 - - - - 0 T134 ESP David Borda 3 2 3 - - - - 0 T146 ENG Ben Evans 4 18 4 75 - - - 75 T146 DEN Oliver Jorgensen 4 18 4 75 - - - 75 T146 AUS Jake McLeod 4 17 4 - - - - 0 T149 MAS Gavin Green 5 18 5 76 - - - 76 T149 DNK Jeppe Huldahl 5 18 5 76 - - - 76 151 POR Ricardo Melo Gouveia 6 18 6 77 - - - 77 152 ENG Daniel Gavins 8 18 8 79 - - - 79 RET SWE Peter Hanson Par 7 Par - - - - 0 ENG James Morrison Par 0 Par - - - - 0 USA John Catlin Par 0 Par - - - - 0 KOR Sihwan Kim Par 0 Par - - - - 0

Last updated: Thu May 23 2019 13:42:35

