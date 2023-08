Rugby World Cup 2023: Squads for this year's tournament in France - news and announcement dates

Michael Hooper has been left out of Australia's squad for this year's Rugby World Cup

Australia are the latest team to name their squad for this year's Rugby World Cup, with Eddie Jones leaving out two of the Wallabies' biggest names.

Long-serving captain Michael Hooper and veteran fly-half Quade Cooper will not be travelling to France for this year's tournament, with head coach Jones putting a heavy emphasis on youth in his 33-player squad.

Keep up to date with all of the latest squad announcements below...

Pool A

New Zealand: Forwards - Dane Coles, Samisoni Taukei'aho, Codie Taylor, Ethan de Groot, Nepo Laulala, Tyrel Lomax, Fletcher Newell, Ofa Tu'ungafasi, Tamaiti Williams, Scott Barrett, Brodie Retallick, Tupou Vaa'I, Sam Whitelock, Sam Cane (captain), Shannon Frizell, Dalton Papalii, Luke Jacobson, Ardie Savea; Backs - Finlay Christie, Cam Roigard, Aaron Smith, Beuden Barrett, Damian McKenzie, Richie Mo'unga, Jordie Barrett, David Havili, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Caleb Clarke, Leicester Fainga'anuku, Emoni Narawa, Mark Telea, Will Jordan.

France: To be announced on August 21.

Italy: To be announced on August 22.

Uruguay: To be announced.

Nambia: To be announced.

Pool B

South Africa: Forwards - Steven Kitshoff, Vincent Koch, Frans Malherbe, Ox Nche, Trevor Nyakane, Bongi Mbonambi, Malcolm Marx, Eben Etzebeth, Jean Kleyn, Marvin Orie, RG Snyman, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi (captain), Kwagga Smith, Marco van Staden, Duane Vermeulen, Jasper Wiese; Backs - Faf de Klerk, Jaden Hendrikse, Cobus Reinach, Grant Williams, Manie Libbok, Damian Willemse, Damian de Allende, Andre Esterhuizen, Jesse Kriel, Kurt-Lee Arendse, Cheslin Kolbe, Willie le Roux, Makazole Mapimpi, Canan Moodie.

Ireland: To be announced late August.

Scotland: To be announced.

Tonga: To be announced.

Romania: To be announced.

Pool C

Wales: To be announced after August 19.

Australia: Forwards - Angus Bell, Pone Fa'amausili, Zane Nonggorr, Blake Schoupp, James Slipper, Taniela Tupou, Matt Faessler, David Porecki, Jordan Uelese, Richie Arnold, Nick Frost, Matt Philip, Will Skelton (captain), Langi Gleeson, Tom Hooper, Rob Leota, Fraser McReight, Rob Valetini; Backs - Issak Fines-Leleiwasa, Tate McDermott, Nic White, Carter Gordon, Lalakai Foketi, Samu Kerevi, Izaia Perese, Jordan Petaia, Max Jorgensen, Andrew Kellaway, Marika Koroibete, Mark Nawaqanitawase, Suliasi Vunivalu, Ben Donaldson, Josh Kemeny.

Fiji: Forwards - Eroni Mawi, Peni Ravai, Jone Koroiduadua, Mesake Doge, Luke Tagi, Samu Tawake, Tevita Ikanivere, Sam Matavesi, Zuriel Togiatama, Isoa Nasilasila, Temo Mayanavanua, Te Ahiwaru Cirikidaveta, Albert Tuisue, Lekima Tagitagivalu, Levani Botia, Vilive Miramira, Meli Derenalagi, Viliame Mata; Backs - Frank Lomani, Simi Kuruvoli, Peni Matawalu, Caleb Muntz, Teti Tela, Josua Tuisova, Semi Radradra, Waisea Nayacalevu, Iosefo Masi, Selesitino Ravutaumada, Vinaya Habosi, Jiuta Wainiqolo, Kalaveti Ravouvou, Sireli Maqala, Ilaisa Droasese.

Georgia: To be announced.

Portugal: To be announced.

Pool D

England: Forwards - Dan Cole, Ellis Genge, Joe Marler, Bevan Rodd, Kyle Sinckler, Will Stuart, Theo Dan, Jamie George, Jack Walker, Ollie Chessum, Maro Itoje, Courtney Lawes, George Martin, Tom Curry, Ben Earl, Lewis Ludlam, David Ribbans, Billy Vunipola, Jack Willis; Backs - Danny Care, Jack van Poortvliet, Ben Youngs, Owen Farrell (captain), George Ford, Marcus Smith, Elliot Daly, Ollie Lawrence, Joe Marchant, Manu Tuilagi, Henry Arundell, Max Malins, Freddie Steward, Anthony Watson.

Japan: To be announced.

Argentina: Forwards - Nahuel Tetaz Chaparro, Francisco Gómez Kodela, Joel Sclavi, Thomas Gallo, Eduardo Bello, Julián Montoya (captain), Agustín Creevy, Ignacio Ruiz, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Guido Petti, Facundo Isa, Pablo Matera, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Rodrigo Bruni, Pedro Rubiolo; Backs - Gonzalo Bertranou, Tomás Cubelli, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras, Nicolás Sánchez, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Emiliano Boffelli, Mateo Carreras, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Martín Bogado, Juan Imhoff.

Samoa: Forwards - Michael Alaalatoa (co-captain), Paul Alo-Emile, Charlie Faumuina, Jordan Lay, Seilala Lam, Sama Malolo, Luteru Tolai, Brian Alainuuese, Theo McFarland, Sam Slade, Chris Vui (co-captain), Sootala Faasoo, Miracle Fai'ilagi, Fritz Lee, Steven Luatua, Alamanda Motuga, Taleni Seu, Sa Jordan Taufua; Backs - Ere Enari, Melani Matavao, Jonathan Taumateine, Christian Leali'ifano, Lima Sopoaga, Alai D'Angelo Leuila, Tumua Manu, Duncan Paiaaua, Ulupano Junior Seuteni, Nigel Ah Wong, Ed Fidow, Neria Fomai, Benjamin Lam, Danny Toala.

Chile: To be announced.