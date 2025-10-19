 Skip to content

Owen Farrell left out of England squad for training camp ahead of Autumn Nations Series

England, Ireland, Scotland, Wales, France host southern hemisphere's rugby heavyweights New Zealand, South Africa, Australia, Argentina throughout November; England host Wallabies, All Blacks

Sunday 19 October 2025 19:49, UK

Owen Farrell pictured during training on the 2021 Lions tour
Image: Owen Farrell has been left out of Steve Borthwick's training camp

Owen Farrell has been left out of England's squad ahead of the upcoming Autumn Nations Series.

Despite injury issues at inside centre, the former captain was not included in Steve Borthwick's selection for a three-day training camp at Pennyhill Park ahead of next month's internationals.

England's campaign begins against Australia at Twickenham on 1 November, before matches against Fiji, New Zealand and Argentina.

More to follow.

England's training squad ahead of Autumn Nations Series

Forwards
Fin Baxter (Harlequins)
Ollie Chessum (Leicester Tigers)
Alex Coles (Northampton Saints)
Luke Cowan-Dickie (Sale Sharks)
Chandler Cunningham-South (Harlequins)
Theo Dan (Saracens)
Ben Earl (Saracens)
Ellis Genge (Bristol Bears)
Jamie George (Saracens)
Joe Heyes (Leicester Tigers)
Emeka Ilione (Leicester Tigers)
Maro Itoje (Saracens)
Nick Isiekwe (Saracens)
Asher Opoku-Fordjour (Sale Sharks)
Guy Pepper (Bath Rugby)
Henry Pollock (Northampton Saints)
Bevan Rodd (Sale Sharks)
Will Stuart (Bath Rugby)
Sam Underhill (Bath Rugby)

Backs
Henry Arundell (Bath Rugby)
Fraser Dingwall (Northampton Saints)
Immanuel Feyi-Waboso (Exeter Chiefs)
George Ford (Sale Sharks)
Tommy Freeman (Northampton Saints)
Ollie Lawrence (Bath Rugby)
Alex Mitchell (Northampton Saints)
Cadan Murley (Harlequins)
Max Ojomoh (Bath Rugby)
Raffi Quirke (Sale Sharks)
Adam Radwan (Leicester Tigers)
Tom Roebuck (Sale Sharks)
Henry Slade (Exeter Chiefs)
Fin Smith (Northampton Saints)
Marcus Smith (Harlequins)
Ben Spencer (Bath Rugby)
Freddie Steward (Leicester Tigers)

