Autumn Nations Series 2025: Fixtures, schedule, dates as England, Ireland, Wales welcome All Blacks, Springboks, Wallabies
Keep across full Autumn Nations Series 2025 schedule below as England, Ireland, Scotland, Wales, France host southern hemisphere's rugby heavyweights New Zealand, South Africa, Australia, Argentina throughout November; England host Wallabies, All Blacks; Ireland play All Blacks in Chicago
Tuesday 14 October 2025 13:14, UK
Full fixtures and schedule for the 2025 Autumn Nations Series, as England, Ireland, Scotland, Wales and France welcome New Zealand, South Africa, Australia and Argentina...
Saturday November 1
- England vs Australia - Allianz Stadium, Twickenham (3.10pm)
- South Africa vs Japan - Wembley (4.10pm)
- Scotland vs USA - Murrayfield (5.40pm)
- Ireland vs New Zealand - Soldier Field, Chicago (8pm GMT)
Saturday November 8
- Ireland vs Japan - Aviva Stadium (12.40pm)
- Scotland vs New Zealand - Murrayfield (3.10pm)
- England vs Fiji - Allianz Stadium, Twickenham (5.40pm)
- Italy vs Australia - Bluenergy Stadium, Udine (5.40pm GMT)
- France vs South Africa - Stade de France (8.10pm GMT)
Sunday November 9
- Wales vs Argentina - Principality Stadium (3.10pm)
Saturday November 15
- Italy vs South Africa - Juventus Stadium (12.40pm GMT)
- England vs New Zealand - Allianz Stadium Twickenham (3.10pm)
- Wales vs Japan - Principality Stadium (5.40pm)
- France vs Fiji - Stade Atlantique Bordeaux Metropole (8.10pm GMT)
- Ireland vs Australia - Aviva Stadium (8.10pm)
Sunday November 16
- Scotland vs Argentina - Murrayfield (3.10pm)
Saturday November 22
- Wales vs New Zealand - Principality Stadium (3.10pm)
- Ireland vs South Africa - Aviva Stadium (5.40pm)
- France vs Australia - Stade de France (8.10pm GMT)
- Italy vs Chile - Stadio Luigi Ferraris, Genoa (8.10pm GMT)
Sunday November 23
- Scotland vs Tonga - Murrayfield (1.40pm)
- England vs Argentina - Allianz Stadium, Twickenham (4.10pm)
Saturday November 29
- Wales vs South Africa - Principality Stadium (3.10pm)