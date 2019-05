The Memorial Tournament

Muirfield Village Golf Club 30 May - 2 Jun In Progress

The Memorial Tournament # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 USA Ryan Moore -5 7 -5 - - - - 0 2 USA Gary Woodland -4 5 -4 - - - - 0 3 USA Brice Garnett -3 6 -3 - - - - 0 T4 KOR Kyoung-Hoon Lee -2 8 -2 - - - - 0 T4 USA Scott Stallings -2 7 -2 - - - - 0 T4 IND Anirban Lahiri -2 6 -2 - - - - 0 T4 USA J. J. Spaun -2 6 -2 - - - - 0 T4 USA Ted Potter Jr. -2 6 -2 - - - - 0 T9 CHI Joaquin Niemann -1 8 -1 - - - - 0 T9 USA Sam Burns -1 8 -1 - - - - 0 T9 THA Kiradech Aphibarnrat -1 7 -1 - - - - 0 T9 USA Lucas Glover -1 6 -1 - - - - 0 T9 USA Peter Malnati -1 6 -1 - - - - 0 T9 SWE Henrik Stenson -1 5 -1 - - - - 0 T9 AUS Marc Leishman -1 5 -1 - - - - 0 T9 USA Jordan Spieth -1 4 -1 - - - - 0 T9 USA Martin Trainer -1 4 -1 - - - - 0 T9 NIR Rory McIlroy -1 4 -1 - - - - 0 T9 GER Martin Kaymer -1 3 -1 - - - - 0 T9 SCO Russell Knox -1 3 -1 - - - - 0 T9 USA Tiger Woods -1 3 -1 - - - - 0 T9 USA Bronson Burgoon -1 2 -1 - - - - 0 T9 ENG Tyrrell Hatton -1 2 -1 - - - - 0 T9 AUS Aaron Baddeley -1 1 -1 - - - - 0 T9 USA Peter Uihlein -1 1 -1 - - - - 0 T26 USA Adam Schenk Par 8 Par - - - - 0 T26 USA Charley Hoffman Par 8 Par - - - - 0 T26 MEX Carlos Ortiz Par 7 Par - - - - 0 T26 USA Joel Dahmen Par 7 Par - - - - 0 T26 USA Kelly Kraft Par 7 Par - - - - 0 T26 USA Charles Howell III Par 6 Par - - - - 0 T26 USA Max Homa Par 5 Par - - - - 0 T26 USA Jason Dufner Par 4 Par - - - - 0 T26 VEN Jhonattan Vegas Par 3 Par - - - - 0 T26 ENG Justin Rose Par 3 Par - - - - 0 T26 KOR Michael Kim Par 3 Par - - - - 0 T26 USA Xander Schauffele Par 3 Par - - - - 0 T26 USA Chesson Hadley Par 2 Par - - - - 0 T26 USA Jason Kokrak Par 2 Par - - - - 0 T26 MEX Alvaro Ortiz Par 1 Par - - - - 0 T26 USA David Lipsky Par 1 Par - - - - 0 T26 USA Norman Xiong Par 1 Par - - - - 0 T26 ESP Rafael Cabrera Bello Par 1 Par - - - - 0 T26 SVK Rory Sabbatini Par 1 Par - - - - 0 T45 AUS Cameron Smith 1 5 1 - - - - 0 T45 RSA Ernie Els 1 5 1 - - - - 0 T45 USA Austin Cook 1 4 1 - - - - 0 T45 USA Justin Thomas 1 4 1 - - - - 0 T45 USA Bryson DeChambeau 1 3 1 - - - - 0 T45 USA Ryan Armour 1 3 1 - - - - 0 T45 USA Robert Streb 1 1 1 - - - - 0 T52 NZL Danny Lee 2 6 2 - - - - 0 T52 USA Luke List 2 6 2 - - - - 0 T52 KOR Sung-Hoon Kang 2 5 2 - - - - 0 T52 USA Adam Long 2 4 2 - - - - 0 T52 USA Pat Perez 2 4 2 - - - - 0 T52 CAN Corey Conners 2 2 2 - - - - 0 T52 USA J. B. Holmes 2 2 2 - - - - 0 59 USA Matthew Every 3 1 3 - - - - 0 60 USA Boo Weekley 4 8 4 - - - - 0 USA Aaron Wise Par 0 Par - - - - 0 USA Abraham Ancer Par 0 Par - - - - 0 CAN Adam Hadwin Par 0 Par - - - - 0 AUS Adam Scott Par 0 Par - - - - 0 SWE Alexander Noren Par 0 Par - - - - 0 USA Andrew Landry Par 0 Par - - - - 0 USA Andrew Putnam Par 0 Par - - - - 0 USA Beau Hossler Par 0 Par - - - - 0 USA Bill Haas Par 0 Par - - - - 0 USA Billy Horschel Par 0 Par - - - - 0 RSA Branden Grace Par 0 Par - - - - 0 USA Brendan Steele Par 0 Par - - - - 0 USA Brian Gay Par 0 Par - - - - 0 USA Brian Harman Par 0 Par - - - - 0 USA Brian Stuard Par 0 Par - - - - 0 USA Bud Cauley Par 0 Par - - - - 0 KOR Byeong-Hun An Par 0 Par - - - - 0 USA Cameron Champ Par 0 Par - - - - 0 ENG Danny Willett Par 0 Par - - - - 0 SWE David Lingmerth Par 0 Par - - - - 0 ARG Emiliano Grillo Par 0 Par - - - - 0 CHN Haotong Li Par 0 Par - - - - 0 USA Harold Varner III Par 0 Par - - - - 0 JPN Hideki Matsuyama Par 0 Par - - - - 0 USA J. T. Poston Par 0 Par - - - - 0 AUS Jason Day Par 0 Par - - - - 0 USA Jim Furyk Par 0 Par - - - - 0 NED Joost Luiten Par 0 Par - - - - 0 RSA Jovan Rebula Par 0 Par - - - - 0 USA Justin Suh Par 0 Par - - - - 0 KOR K. J. Choi Par 0 Par - - - - 0 USA Keegan Bradley Par 0 Par - - - - 0 USA Keith Mitchell Par 0 Par - - - - 0 USA Kevin Kisner Par 0 Par - - - - 0 USA Kevin Streelman Par 0 Par - - - - 0 USA Kyle Stanley Par 0 Par - - - - 0 RSA Louis Oosthuizen Par 0 Par - - - - 0 ENG Luke Donald Par 0 Par - - - - 0 AUS Matt Jones Par 0 Par - - - - 0 USA Matt Kuchar Par 0 Par - - - - 0 ENG Matthew Fitzpatrick Par 0 Par - - - - 0 KOR Meen-Whee Kim Par 0 Par - - - - 0 USA Michael Thompson Par 0 Par - - - - 0 USA Nick Watney Par 0 Par - - - - 0 USA Patrick Cantlay Par 0 Par - - - - 0 USA Patton Kizzire Par 0 Par - - - - 0 USA Phil Mickelson Par 0 Par - - - - 0 USA Rickie Fowler Par 0 Par - - - - 0 NZL Ryan Fox Par 0 Par - - - - 0 USA Sam Ryder Par 0 Par - - - - 0 USA Scott Brown Par 0 Par - - - - 0 IND Shubhankar Sharma Par 0 Par - - - - 0 KOR Si-Woo Kim Par 0 Par - - - - 0 USA Steve Stricker Par 0 Par - - - - 0 KOR Sung-Jae Im Par 0 Par - - - - 0 USA Talor Gooch Par 0 Par - - - - 0 USA Tony Finau Par 0 Par - - - - 0 USA Troy Merritt Par 0 Par - - - - 0 USA Vaughn Taylor Par 0 Par - - - - 0 USA Will Grimmer Par 0 Par - - - - 0

Last updated: Thu May 30 2019 14:24:54

Refresh the page to update players and scores