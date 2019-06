Canadian Open

Glen Abbey Golf Club 6 Jun - 9 Jun In Progress

Canadian Open # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 USA Keegan Bradley -7 18 -7 63 - - - 63 T2 RSA Erik Van Rooyen -6 18 -6 64 - - - 64 T2 CAN Nick Taylor -6 18 -6 64 - - - 64 T2 IRL Shane Lowry -6 18 -6 64 - - - 64 T2 KOR Sung-Jae Im -6 18 -6 64 - - - 64 T6 CAN Adam Hadwin -5 18 -5 65 - - - 65 T6 USA Matt Kuchar -5 18 -5 65 - - - 65 T6 USA Scott Brown -5 18 -5 65 - - - 65 T6 COL Sebastian Munoz -5 18 -5 65 - - - 65 T10 USA Adam Schenk -4 18 -4 66 - - - 66 T10 ENG Danny Willett -4 18 -4 66 - - - 66 T10 CAN David Hearn -4 18 -4 66 - - - 66 T10 CAN Drew Nesbitt -4 18 -4 66 - - - 66 T10 USA Webb Simpson -4 18 -4 66 - - - 66 T10 USA Chad Collins -4 9 -4 - - - - 0 T16 SWE Alexander Noren -3 18 -3 67 - - - 67 T16 USA Colt Knost -3 18 -3 67 - - - 67 T16 USA Daniel Berger -3 18 -3 67 - - - 67 T16 RSA Dylan Frittelli -3 18 -3 67 - - - 67 T16 SWE Jonas Blixt -3 18 -3 67 - - - 67 T16 USA Jonathan Byrd -3 18 -3 67 - - - 67 T16 MEX Jose de Jesus Rodriguez -3 18 -3 67 - - - 67 T16 NIR Rory McIlroy -3 18 -3 67 - - - 67 T16 NZL Danny Lee -3 11 -3 - - - - 0 T16 CAN Mackenzie Hughes -3 9 -3 - - - - 0 T16 USA Ryan Armour -3 8 -3 - - - - 0 T16 USA Roberto Castro -3 7 -3 - - - - 0 T28 USA Bill Haas -2 18 -2 68 - - - 68 T28 USA Cameron Tringale -2 18 -2 68 - - - 68 T28 USA Hudson Swafford -2 18 -2 68 - - - 68 T28 USA Josh Teater -2 18 -2 68 - - - 68 T28 USA Matthew Every -2 18 -2 68 - - - 68 T28 FRA Paul Barjon -2 18 -2 68 - - - 68 T28 CAN Roger Sloan -2 18 -2 68 - - - 68 T28 USA Wes Roach -2 18 -2 68 - - - 68 T28 USA Robert Streb -2 11 -2 - - - - 0 T28 USA Harold Varner III -2 10 -2 - - - - 0 T28 USA Peter Malnati -2 10 -2 - - - - 0 T28 KOR Sang-Moon Bae -2 10 -2 - - - - 0 T28 USA Jimmy Walker -2 9 -2 - - - - 0 T28 USA Russell Henley -2 9 -2 - - - - 0 T28 USA Brandt Snedeker -2 8 -2 - - - - 0 T28 NIR Graeme McDowell -2 8 -2 - - - - 0 T28 SWE Henrik Stenson -2 8 -2 - - - - 0 T28 USA Alex Prugh -2 7 -2 - - - - 0 T28 USA D. J. Trahan -2 7 -2 - - - - 0 T28 AUS Rod Pampling -2 7 -2 - - - - 0 T28 USA Talor Gooch -2 5 -2 - - - - 0 T28 CHI Joaquin Niemann -2 4 -2 - - - - 0 T28 AUT Sepp Straka -2 4 -2 - - - - 0 T51 USA Ben Crane -1 18 -1 69 - - - 69 T51 USA Brian Harman -1 18 -1 69 - - - 69 T51 USA Dominic Bozzelli -1 18 -1 69 - - - 69 T51 USA George McNeill -1 18 -1 69 - - - 69 T51 USA J. J. Henry -1 18 -1 69 - - - 69 T51 USA Jake Knapp -1 18 -1 69 - - - 69 T51 USA Jim Furyk -1 18 -1 69 - - - 69 T51 ENG Luke Donald -1 18 -1 69 - - - 69 T51 SCO Martin Laird -1 18 -1 69 - - - 69 T51 USA Martin Piller -1 18 -1 69 - - - 69 T51 MEX Roberto Diaz -1 18 -1 69 - - - 69 T51 USA Trey Mullinax -1 18 -1 69 - - - 69 T51 USA Zachary Bauchou -1 18 -1 69 - - - 69 T51 USA Kevin Tway -1 9 -1 - - - - 0 T51 USA Peter Uihlein -1 9 -1 - - - - 0 T51 USA Brice Garnett -1 8 -1 - - - - 0 T51 CAN Austin Connelly -1 6 -1 - - - - 0 T51 USA Hank Lebioda -1 6 -1 - - - - 0 T51 KOR Meen-Whee Kim -1 6 -1 - - - - 0 T51 CAN Richard T. Lee -1 5 -1 - - - - 0 T51 USA Scott Stallings -1 5 -1 - - - - 0 T51 USA J. J. Spaun -1 4 -1 - - - - 0 T51 CAN Richard Jung -1 4 -1 - - - - 0 T51 USA Will Claxton -1 4 -1 - - - - 0 T75 USA Collin Morikawa Par 18 Par 70 - - - 70 T75 CAN Corey Conners Par 18 Par 70 - - - 70 T75 USA Denny McCarthy Par 18 Par 70 - - - 70 T75 CAN James Allenby Par 18 Par 70 - - - 70 T75 CAN Mike Weir Par 18 Par 70 - - - 70 T75 USA Nick Watney Par 18 Par 70 - - - 70 T75 USA Ollie Schniederjans Par 18 Par 70 - - - 70 T75 USA Sam Saunders Par 18 Par 70 - - - 70 T75 IRL Seamus Power Par 18 Par 70 - - - 70 T75 USA Billy Hurley III Par 11 Par - - - - 0 T75 USA Harris English Par 11 Par - - - - 0 T75 USA Ricky Barnes Par 11 Par - - - - 0 T75 USA Wyndham Clark Par 10 Par - - - - 0 T75 USA Austin Cook Par 9 Par - - - - 0 T75 USA Scott Langley Par 9 Par - - - - 0 T75 USA Brooks Koepka Par 8 Par - - - - 0 T75 USA Justin Thomas Par 8 Par - - - - 0 T75 USA Zach Johnson Par 7 Par - - - - 0 T75 GER Alex Cejka Par 6 Par - - - - 0 T75 USA Chad Campbell Par 6 Par - - - - 0 T75 USA Kelly Kraft Par 6 Par - - - - 0 T75 CAN Matthew Anderson Par 6 Par - - - - 0 T75 USA Tyler Duncan Par 6 Par - - - - 0 T75 USA Kyle Jones Par 5 Par - - - - 0 T75 CAN Michael Blair Par 4 Par - - - - 0 T75 CAN Michael Gligic Par 4 Par - - - - 0 T75 USA Zack Sucher Par 4 Par - - - - 0 T75 USA Chris Thompson Par 3 Par - - - - 0 T75 USA Jim Knous Par 3 Par - - - - 0 T75 USA Joey Garber Par 3 Par - - - - 0 T75 CAN Ryan Yip Par 3 Par - - - - 0 T75 CAN Thomas DeMarco Par 3 Par - - - - 0 T107 USA Brady Schnell 1 18 1 71 - - - 71 T107 USA Bud Cauley 1 18 1 71 - - - 71 T107 AUS Curtis Luck 1 18 1 71 - - - 71 T107 SWE David Lingmerth 1 18 1 71 - - - 71 T107 USA Dustin Johnson 1 18 1 71 - - - 71 T107 ARG Fabian Gomez 1 18 1 71 - - - 71 T107 USA Jim Herman 1 18 1 71 - - - 71 T107 USA Johnson Wagner 1 18 1 71 - - - 71 T107 IRL Padraig Harrington 1 18 1 71 - - - 71 T107 ESP Sergio Garcia 1 18 1 71 - - - 71 T107 USA Brandon Harkins 1 11 1 - - - - 0 T107 MEX Carlos Ortiz 1 11 1 - - - - 0 T107 USA Tom Hoge 1 10 1 - - - - 0 T107 USA Ryan Palmer 1 9 1 - - - - 0 T107 USA Bubba Watson 1 8 1 - - - - 0 T107 USA Scott Piercy 1 8 1 - - - - 0 T107 USA Cody Gribble 1 7 1 - - - - 0 T107 USA Brandon Hagy 1 5 1 - - - - 0 T107 USA John Chin 1 5 1 - - - - 0 T107 CAN Josh Whalen 1 4 1 - - - - 0 T107 USA Kramer Hickok 1 4 1 - - - - 0 T107 USA Nate Lashley 1 4 1 - - - - 0 T107 GER Stephan Jaeger 1 4 1 - - - - 0 T107 CAN Adam Svensson 1 3 1 - - - - 0 T107 CAN Benjamin Silverman 1 3 1 - - - - 0 T107 ARG Julian Etulain 1 3 1 - - - - 0 T133 USA Brian Gay 2 18 2 72 - - - 72 T133 CAN Chris Crisologo 2 18 2 72 - - - 72 T133 USA Chris Stroud 2 18 2 72 - - - 72 T133 USA Derek Fathauer 2 18 2 72 - - - 72 T133 CAN Etienne Brault 2 18 2 72 - - - 72 T133 USA J. B. Holmes 2 18 2 72 - - - 72 T133 USA Martin Trainer 2 18 2 72 - - - 72 T133 USA Nicholas Lindheim 2 18 2 72 - - - 72 T133 USA Brendon Todd 2 10 2 - - - - 0 T133 RSA Tyrone van Aswegen 2 10 2 - - - - 0 T133 USA Richy Werenski 2 7 2 - - - - 0 T133 AUS Cameron Davis 2 4 2 - - - - 0 T133 USA Chase Wright 2 4 2 - - - - 0 T133 CAN Marc-Etienne Bussieres 2 4 2 - - - - 0 T133 CAN Joey Savoie 2 3 2 - - - - 0 T148 USA Seth Reeves 3 18 3 73 - - - 73 T148 DNK Lucas Bjerregaard 3 10 3 - - - - 0 T150 USA Aaron Wise 4 18 4 74 - - - 74 T150 USA Anders Albertson 4 18 4 74 - - - 74 T150 USA JC Deacon 4 18 4 74 - - - 74 T150 USA Shawn Stefani 4 18 4 74 - - - 74 T150 USA Tom Lovelady 4 18 4 74 - - - 74 155 USA Joseph Deraney 5 18 5 75 - - - 75 156 CAN Albin Choi 6 18 6 76 - - - 76

