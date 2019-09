Alfred Dunhill Links Championship

The Old Course 26 Sep - 29 Sep In Progress

Alfred Dunhill Links Championship # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total T1 Euan Walker -4 8 -4 - - - - 0 T1 JPN Hideto Tanihara -4 8 -4 - - - - 0 T1 SCO Russell Knox -4 8 -4 - - - - 0 T1 RSA Justin Walters -4 7 -4 - - - - 0 T1 ESP Gonzalo Fernandez-Castano -4 6 -4 - - - - 0 T1 IRL Padraig Harrington -4 5 -4 - - - - 0 T7 FRA Alexander Levy -3 9 -3 - - - - 0 T7 ENG Andrew Johnston -3 9 -3 - - - - 0 T7 ESP Pablo Larrazabal -3 8 -3 - - - - 0 T7 AUS Dimitrios Papadatos -3 7 -3 - - - - 0 T7 ENG Tommy Fleetwood -3 7 -3 - - - - 0 T7 RSA Zander Lombard -3 7 -3 - - - - 0 T7 RSA Branden Grace -3 6 -3 - - - - 0 T7 AUT Bernd Wiesberger -3 5 -3 - - - - 0 T7 RSA Jaco Ahlers -3 5 -3 - - - - 0 T7 ENG Jordan Smith -3 5 -3 - - - - 0 T7 ITA Andrea Pavan -3 4 -3 - - - - 0 T7 SWE Jens Dantorp -3 4 -3 - - - - 0 T7 DNK Lucas Bjerregaard -3 4 -3 - - - - 0 T7 IND Gaganjeet Bhullar -3 3 -3 - - - - 0 T21 ENG Matthew Southgate -2 9 -2 - - - - 0 T21 ITA Nino Bertasio -2 9 -2 - - - - 0 T21 ARG Andres Romero -2 8 -2 - - - - 0 T21 ESP Nacho Elvira -2 8 -2 - - - - 0 T21 BEL Nicolas Colsaerts -2 8 -2 - - - - 0 T21 SWE Robert Karlsson -2 8 -2 - - - - 0 T21 RSA George Coetzee -2 7 -2 - - - - 0 T21 SCO Scott Jamieson -2 7 -2 - - - - 0 T21 FRA Raphael Jacquelin -2 6 -2 - - - - 0 T21 FRA Victor Perez -2 6 -2 - - - - 0 T21 AUS Marcus Fraser -2 5 -2 - - - - 0 T21 ENG Matthew Fitzpatrick -2 5 -2 - - - - 0 T21 AUS Min-Woo Lee -2 5 -2 - - - - 0 T21 ESP Rafael Cabrera Bello -2 5 -2 - - - - 0 T21 FIN Tapio Pulkkanen -2 5 -2 - - - - 0 T21 ENG Robert Rock -2 4 -2 - - - - 0 T37 DEN Nicolai Hoejgaard -1 10 -1 - - - - 0 T37 NED Wil Besseling -1 10 -1 - - - - 0 T37 USA D. A. Points -1 9 -1 - - - - 0 T37 WAL Jamie Donaldson -1 9 -1 - - - - 0 T37 ENG Tom Lewis -1 9 -1 - - - - 0 T37 ENG Oliver Fisher -1 8 -1 - - - - 0 T37 ENG Steven Brown -1 8 -1 - - - - 0 T37 RSA Jake Roos -1 7 -1 - - - - 0 T37 THA Kiradech Aphibarnrat -1 7 -1 - - - - 0 T37 AUS Terry Pilkadaris -1 7 -1 - - - - 0 T37 ENG Andy Sullivan -1 6 -1 - - - - 0 T37 USA Berry Henson -1 6 -1 - - - - 0 T37 RSA Christiaan Bezuidenhout -1 6 -1 - - - - 0 T37 USA David Lipsky -1 6 -1 - - - - 0 T37 RSA Ernie Els -1 6 -1 - - - - 0 T37 RSA Darren Fichardt -1 5 -1 - - - - 0 T37 ENG Eddie Pepperell -1 5 -1 - - - - 0 T37 Harry Hall -1 5 -1 - - - - 0 T37 ESP Jon Rahm -1 5 -1 - - - - 0 T37 FRA Julien Guerrier -1 5 -1 - - - - 0 T37 SCO Liam Johnston -1 5 -1 - - - - 0 T37 FRA Matthieu Pavon -1 5 -1 - - - - 0 T37 USA Brandon Wu -1 4 -1 - - - - 0 T37 ENG Chris Paisley -1 4 -1 - - - - 0 T37 NED Joost Luiten -1 4 -1 - - - - 0 T37 NIR Rory McIlroy -1 4 -1 - - - - 0 T37 DEN Thomas Bjorn -1 4 -1 - - - - 0 T37 ENG Aaron Rai -1 3 -1 - - - - 0 T37 ESP Adria Arnaus -1 3 -1 - - - - 0 T37 RSA Erik Van Rooyen -1 3 -1 - - - - 0 T37 ENG Lee Slattery -1 3 -1 - - - - 0 T37 ENG Tyrrell Hatton -1 3 -1 - - - - 0 T37 RSA Haydn Porteous -1 2 -1 - - - - 0 T37 USA Julian Suri -1 2 -1 - - - - 0 T37 SCO Stephen Gallacher -1 2 -1 - - - - 0 T37 FRA Victor Dubuisson -1 2 -1 - - - - 0 T37 SCO David Drysdale -1 1 -1 - - - - 0 T37 AUS Jake McLeod -1 1 -1 - - - - 0 T37 AUS Jarryd Felton -1 1 -1 - - - - 0 T76 FIN Kalle Samooja Par 10 Par - - - - 0 T76 RSA Justin Harding Par 9 Par - - - - 0 T76 ENG Matt Wallace Par 9 Par - - - - 0 T76 ENG Oliver Wilson Par 9 Par - - - - 0 T76 ENG Richard McEvoy Par 8 Par - - - - 0 T76 USA Johannes Veerman Par 7 Par - - - - 0 T76 RSA Richard Sterne Par 7 Par - - - - 0 T76 FRA Romain Langasque Par 7 Par - - - - 0 T76 FRA Romain Wattel Par 7 Par - - - - 0 T76 RSA Brandon Stone Par 6 Par - - - - 0 T76 ENG Matthew Jordan Par 6 Par - - - - 0 T76 AUT Matthias Schwab Par 6 Par - - - - 0 T76 NZL Michael Campbell Par 6 Par - - - - 0 T76 FRA Benjamin Hebert Par 5 Par - - - - 0 T76 PAR Fabrizio Zanotti Par 5 Par - - - - 0 T76 AUS Callan O'Reilly Par 4 Par - - - - 0 T76 ENG Danny Willett Par 4 Par - - - - 0 T76 AUS Harrison Endycott Par 4 Par - - - - 0 T76 ENG Jack Singh-Brar Par 4 Par - - - - 0 T76 ENG James Morrison Par 4 Par - - - - 0 T76 RSA Louis De Jager Par 4 Par - - - - 0 T76 RSA Neil Schietekat Par 4 Par - - - - 0 T76 ENG Sam Horsfield Par 4 Par - - - - 0 T76 BEL Thomas Detry Par 4 Par - - - - 0 T76 AUS Wade Ormsby Par 4 Par - - - - 0 T76 RSA Bryce Easton Par 3 Par - - - - 0 T76 ITA Edoardo Molinari Par 3 Par - - - - 0 T76 RSA Jacques Kruyswijk Par 3 Par - - - - 0 T76 NOR Kristoffer Reitan Par 3 Par - - - - 0 T76 SCO Calum Hill Par 2 Par - - - - 0 T76 NZL Daniel Hillier Par 2 Par - - - - 0 T76 CHI Hugo Leon Par 2 Par - - - - 0 T76 KOR Jeung-Hun Wang Par 2 Par - - - - 0 T76 AUS Lucas Herbert Par 2 Par - - - - 0 T76 RSA Michael Palmer Par 2 Par - - - - 0 T76 IRL Paul Dunne Par 2 Par - - - - 0 T76 ITA Renato Paratore Par 2 Par - - - - 0 T76 SWE Rikard Karlberg Par 2 Par - - - - 0 T76 ENG Ross Fisher Par 2 Par - - - - 0 T76 NZL Ryan Fox Par 2 Par - - - - 0 T76 KOR Sihwan Kim Par 2 Par - - - - 0 T76 RSA Trevor Immelman Par 2 Par - - - - 0 T76 SWE Alexander Noren Par 1 Par - - - - 0 T76 ESP Alvaro Quiros Par 1 Par - - - - 0 T76 ENG David Horsey Par 1 Par - - - - 0 T76 ITA Guido Migliozzi Par 1 Par - - - - 0 T76 CHN Haotong Li Par 1 Par - - - - 0 T76 AUS Jason Scrivener Par 1 Par - - - - 0 T76 JPN Masahiro Kawamura Par 1 Par - - - - 0 T76 THA Thongchai Jaidee Par 1 Par - - - - 0 T126 Jake Burnage 1 10 1 - - - - 0 T126 SWE Marcus Kinhult 1 8 1 - - - - 0 T126 ENG Callum Shinkwin 1 7 1 - - - - 0 T126 RSA Wilco Nienaber 1 7 1 - - - - 0 T126 SCO Grant Forrest 1 6 1 - - - - 0 T126 SWE Sebastian Soederberg 1 6 1 - - - - 0 T126 AUS Simon Hawkes 1 6 1 - - - - 0 T126 JPN Yusaku Miyazato 1 4 1 - - - - 0 T126 ENG Thomas Sloman 1 3 1 - - - - 0 T126 RSA Alex Haindl 1 2 1 - - - - 0 T126 ENG David Howell 1 2 1 - - - - 0 T126 DEN Joachim B. Hansen 1 2 1 - - - - 0 T126 MAS Gavin Green 1 1 1 - - - - 0 T139 NIR Graeme McDowell 2 9 2 - - - - 0 T139 FRA Michael Lorenzo-Vera 2 9 2 - - - - 0 T139 IRL Shane Lowry 2 9 2 - - - - 0 T139 RSA Thomas Aiken 2 7 2 - - - - 0 T139 WAL Bradley Dredge 2 6 2 - - - - 0 T139 RSA Dean Burmester 2 6 2 - - - - 0 T139 USA Sean Crocker 2 6 2 - - - - 0 T139 SWE Alexander Bjoerk 2 5 2 - - - - 0 T147 ENG Chris Wood 3 9 3 - - - - 0 T147 DEN Soren Kjeldsen 3 9 3 - - - - 0 T147 SWE Philip Eriksson 3 8 3 - - - - 0 T147 RSA Thriston Lawrence 3 7 3 - - - - 0 T147 RSA Keenan Davidse 3 5 3 - - - - 0 T147 USA John Catlin 3 4 3 - - - - 0 T153 ESP Adrian Otaegui Par 0 Par - - - - 0 T153 ENG Ashley Chesters Par 0 Par - - - - 0 T153 AUS Daniel Nisbet Par 0 Par - - - - 0 T153 SCO David Law Par 0 Par - - - - 0 T153 RSA JC Ritchie Par 0 Par - - - - 0 T153 SWE Joakim Lagergren Par 0 Par - - - - 0 T153 ENG Justin Rose Par 0 Par - - - - 0 T153 ENG Lee Westwood Par 0 Par - - - - 0 T153 ENG Luke Donald Par 0 Par - - - - 0 T153 GER Martin Kaymer Par 0 Par - - - - 0 T153 ENG Paul Waring Par 0 Par - - - - 0 T153 POR Ricardo Melo Gouveia Par 0 Par - - - - 0 T153 SCO Richie Ramsay Par 0 Par - - - - 0 T153 SCO Robert MacIntyre Par 0 Par - - - - 0 T153 IND Shubhankar Sharma Par 0 Par - - - - 0 T153 USA Tony Finau Par 0 Par - - - - 0

Last updated: Thu Sep 26 2019 11:55:34

Refresh the page to update players and scores