Open de Espana

Centro Nacional de Golf 3 Oct - 6 Oct In Progress

Open de Espana # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 GER Marcel Siem -4 11 -4 - - - - 0 T2 ESP Alfredo Garcia-Heredia -3 9 -3 - - - - 0 T2 ITA Renato Paratore -3 7 -3 - - - - 0 T2 ESP Adria Arnaus -3 5 -3 - - - - 0 T2 AUS Jason Scrivener -3 5 -3 - - - - 0 T6 ITA Andrea Pavan -2 6 -2 - - - - 0 T6 ESP Jon Rahm -2 6 -2 - - - - 0 T6 ESP Rafael Cabrera Bello -2 6 -2 - - - - 0 T6 AUS Brett Rumford -2 5 -2 - - - - 0 T6 FIN Mikko Korhonen -2 5 -2 - - - - 0 T6 POR Ricardo Melo Gouveia -2 5 -2 - - - - 0 T6 IND Gaganjeet Bhullar -2 4 -2 - - - - 0 T6 AUS Marcus Fraser -2 4 -2 - - - - 0 T14 ARG Andres Romero -1 9 -1 - - - - 0 T14 ESP Borja Virto -1 9 -1 - - - - 0 T14 FRA Clement Sordet -1 9 -1 - - - - 0 T14 USA Johannes Veerman -1 9 -1 - - - - 0 T14 SWE Niklas Lemke -1 9 -1 - - - - 0 T14 IRL Gavin Moynihan -1 8 -1 - - - - 0 T14 ENG Jack Singh-Brar -1 8 -1 - - - - 0 T14 SWE Jeff Winther -1 8 -1 - - - - 0 T14 ESP Pablo Larrazabal -1 8 -1 - - - - 0 T14 SCO David Drysdale -1 7 -1 - - - - 0 T14 RSA Thomas Aiken -1 7 -1 - - - - 0 T14 JPN Yusaku Miyazato -1 6 -1 - - - - 0 T14 ITA Edoardo Molinari -1 5 -1 - - - - 0 T14 BEL Nicolas Colsaerts -1 5 -1 - - - - 0 T14 ENG Scott Gregory -1 5 -1 - - - - 0 T14 RSA Zander Lombard -1 5 -1 - - - - 0 T14 KOR Sihwan Kim -1 4 -1 - - - - 0 T31 USA David Cooke Par 7 Par - - - - 0 T31 AUS Deyen Lawson Par 6 Par - - - - 0 T31 PAR Fabrizio Zanotti Par 5 Par - - - - 0 T31 FRA Gregory Bourdy Par 4 Par - - - - 0 T31 ESP Ivan Cantero Par 4 Par - - - - 0 T31 DEN Nicolai Hoejgaard Par 4 Par - - - - 0 T31 IRL Paul Dunne Par 3 Par - - - - 0 T31 ESP Samuel Del Val Par 3 Par - - - - 0 T31 ENG Ben Evans Par 1 Par - - - - 0 T31 ENG Chris Hanson Par 1 Par - - - - 0 T31 ESP Daniel Berna Par 1 Par - - - - 0 T31 ENG Daniel Gavins Par 1 Par - - - - 0 T31 ENG Jamie Abbott Par 1 Par - - - - 0 T31 USA John Catlin Par 1 Par - - - - 0 T31 NED Koen Kouwenaar Par 1 Par - - - - 0 T31 NOR Kristian Krogh Johannessen Par 1 Par - - - - 0 T31 RSA Louis De Jager Par 1 Par - - - - 0 T31 SCO Marc Warren Par 1 Par - - - - 0 T31 GER Max Schmitt Par 1 Par - - - - 0 T50 Juan Salama 1 7 1 - - - - 0 T50 DNK Lasse Jensen 1 7 1 - - - - 0 T50 ITA Filippo Bergamaschi 1 4 1 - - - - 0 T50 ESP Jose Maria Olazabal 1 4 1 - - - - 0 T50 FRA Alexander Levy 1 3 1 - - - - 0 T50 SCO Liam Johnston 1 3 1 - - - - 0 T50 ITA Matteo Manassero 1 3 1 - - - - 0 T50 ESP Alejandro Del Rey 1 1 1 - - - - 0 T50 SWE Anton Karlsson 1 1 1 - - - - 0 T50 USA Charlie Saxon 1 1 1 - - - - 0 T50 Mario Galiano 1 1 1 - - - - 0 T50 JPN Masahiro Kawamura 1 1 1 - - - - 0 T50 SWE Per Laengfors 1 1 1 - - - - 0 T63 DEN Joachim B. Hansen 2 4 2 - - - - 0 T63 RSA Justin Harding 2 4 2 - - - - 0 T63 AUS Wade Ormsby 2 4 2 - - - - 0 T63 GER Maximilian Kieffer 2 3 2 - - - - 0 67 ESP Alvaro Velasco 8 13 8 - - - - 0 ESP Adrian Otaegui Par 0 Par - - - - 0 SCO Adrien Saddier Par 0 Par - - - - 0 ESP Alejandro Canizares Par 0 Par - - - - 0 SWE Alexander Bjoerk Par 0 Par - - - - 0 ESP Alvaro Quiros Par 0 Par - - - - 0 ESP Antonio Hortal Par 0 Par - - - - 0 CHI Ashun Wu Par 0 Par - - - - 0 CAN Austin Connelly Par 0 Par - - - - 0 GER Bernd Ritthammer Par 0 Par - - - - 0 SCO Calum Hill Par 0 Par - - - - 0 ESP Carlos Del Moral Par 0 Par - - - - 0 ESP David Borda Par 0 Par - - - - 0 ENG David Horsey Par 0 Par - - - - 0 ENG David Howell Par 0 Par - - - - 0 USA David Lipsky Par 0 Par - - - - 0 RSA Dean Burmester Par 0 Par - - - - 0 AUS Dimitrios Papadatos Par 0 Par - - - - 0 ESP Eduardo De La Riva Par 0 Par - - - - 0 ESP Emilio Cuartero Par 0 Par - - - - 0 NOR Espen Kofstad Par 0 Par - - - - 0 ESP Gonzalo Fernandez-Castano Par 0 Par - - - - 0 SCO Grant Forrest Par 0 Par - - - - 0 CHN Haotong Li Par 0 Par - - - - 0 CHI Hugo Leon Par 0 Par - - - - 0 ESP Nacho Elvira Par 0 Par - - - - 0 ESP Jacobo Pastor Par 0 Par - - - - 0 RSA Jacques Kruyswijk Par 0 Par - - - - 0 AUS Jake McLeod Par 0 Par - - - - 0 ENG James Morrison Par 0 Par - - - - 0 WAL Jamie Donaldson Par 0 Par - - - - 0 ESP Javier Colomo Par 0 Par - - - - 0 SWE Jens Dantorp Par 0 Par - - - - 0 KOR Jeung-Hun Wang Par 0 Par - - - - 0 KOR Jin-Ho Choi Par 0 Par - - - - 0 SWE Joel Girrbach Par 0 Par - - - - 0 ESP Jorge Campillo Par 0 Par - - - - 0 Jose Luis Gomez Par 0 Par - - - - 0 USA Julian Suri Par 0 Par - - - - 0 RSA Justin Walters Par 0 Par - - - - 0 FIN Kim Koivu Par 0 Par - - - - 0 NOR Kristoffer Reitan Par 0 Par - - - - 0 ENG Lee Slattery Par 0 Par - - - - 0 ITA Lorenzo Gagli Par 0 Par - - - - 0 ENG Matthew Nixon Par 0 Par - - - - 0 ENG Max Orrin Par 0 Par - - - - 0 NZL Michael Campbell Par 0 Par - - - - 0 NIR Michael Hoey Par 0 Par - - - - 0 ESP Miguel Angel Jimenez Par 0 Par - - - - 0 AUS Nick Cullen Par 0 Par - - - - 0 ENG Nick Mccarthy Par 0 Par - - - - 0 CHI Nico Geyger Par 0 Par - - - - 0 DNK Nicolai Tinning Par 0 Par - - - - 0 ITA Nino Bertasio Par 0 Par - - - - 0 ENG Oliver Wilson Par 0 Par - - - - 0 POR Pedro Figueiredo Par 0 Par - - - - 0 ESP Pedro Oriol Par 0 Par - - - - 0 FRA Raphael Jacquelin Par 0 Par - - - - 0 SWE Rikard Karlberg Par 0 Par - - - - 0 FRA Romain Wattel Par 0 Par - - - - 0 ENG Ross Fisher Par 0 Par - - - - 0 ENG Ross McGowan Par 0 Par - - - - 0 SCO Ryan Lumsden Par 0 Par - - - - 0 ESP Scott Fernandez Par 0 Par - - - - 0 USA Sean Crocker Par 0 Par - - - - 0 ESP Sergio Garcia Par 0 Par - - - - 0 IND Shiv Chawrasia Par 0 Par - - - - 0 ENG Steven Brown Par 0 Par - - - - 0 WAL Stuart Manley Par 0 Par - - - - 0 THA Thongchai Jaidee Par 0 Par - - - - 0 ENG Tom Murray Par 0 Par - - - - 0 Victor Pastor Par 0 Par - - - - 0

Last updated: Thu Oct 03 2019 10:35:24

