Nedbank Golf Challenge

Gary Player CC 14 Nov - 17 Nov In Progress

Nedbank Golf Challenge # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total T1 ITA Guido Migliozzi -5 15 -5 - - - - 0 T1 SWE Sebastian Soederberg -5 13 -5 - - - - 0 T1 BEL Thomas Detry -5 10 -5 - - - - 0 T4 DEN Joachim B. Hansen -4 13 -4 - - - - 0 T4 IND Shubhankar Sharma -4 11 -4 - - - - 0 T4 RSA Louis Oosthuizen -4 9 -4 - - - - 0 T7 RSA Ernie Els -3 15 -3 - - - - 0 T7 USA David Lipsky -3 13 -3 - - - - 0 T7 RSA Richard Sterne -3 13 -3 - - - - 0 T7 ESP Jorge Campillo -3 10 -3 - - - - 0 T11 FIN Mikko Korhonen -2 14 -2 - - - - 0 T11 SWE Marcus Kinhult -2 13 -2 - - - - 0 T11 CHN Haotong Li -2 12 -2 - - - - 0 T11 NED Joost Luiten -2 12 -2 - - - - 0 T11 SCO Richie Ramsay -2 12 -2 - - - - 0 T11 RSA George Coetzee -2 11 -2 - - - - 0 T11 ENG Ian Poulter -2 11 -2 - - - - 0 T11 AUS Jason Scrivener -2 11 -2 - - - - 0 T11 ENG Paul Waring -2 10 -2 - - - - 0 T11 FIN Kalle Samooja -2 9 -2 - - - - 0 T11 GER Martin Kaymer -2 9 -2 - - - - 0 T11 ENG Lee Westwood -2 8 -2 - - - - 0 T23 ENG Jordan Smith -1 15 -1 - - - - 0 T23 ENG Aaron Rai -1 14 -1 - - - - 0 T23 ENG Oliver Wilson -1 11 -1 - - - - 0 T23 FRA Benjamin Hebert -1 9 -1 - - - - 0 T23 RSA Christiaan Bezuidenhout -1 9 -1 - - - - 0 T23 MAS Gavin Green -1 9 -1 - - - - 0 T23 ESP Nacho Elvira -1 9 -1 - - - - 0 T23 THA Kiradech Aphibarnrat -1 9 -1 - - - - 0 T23 ESP Alvaro Quiros -1 8 -1 - - - - 0 T23 ENG Matthew Fitzpatrick -1 8 -1 - - - - 0 T23 RSA Zander Lombard -1 8 -1 - - - - 0 T34 ENG Matthew Southgate Par 15 Par - - - - 0 T34 IRL Padraig Harrington Par 15 Par - - - - 0 T34 ENG Tom Lewis Par 15 Par - - - - 0 T34 SWE Henrik Stenson Par 13 Par - - - - 0 T34 JPN Masahiro Kawamura Par 13 Par - - - - 0 T34 FRA Michael Lorenzo-Vera Par 13 Par - - - - 0 T34 NZL Ryan Fox Par 12 Par - - - - 0 T34 SWE Alexander Noren Par 11 Par - - - - 0 T34 RSA Justin Harding Par 11 Par - - - - 0 T34 FRA Romain Langasque Par 11 Par - - - - 0 T34 SCO Scott Jamieson Par 10 Par - - - - 0 T34 RSA Branden Grace Par 9 Par - - - - 0 T34 USA Kurt Kitayama Par 9 Par - - - - 0 T34 ENG Tommy Fleetwood Par 8 Par - - - - 0 T48 ESP Adria Arnaus 1 13 1 - - - - 0 T48 BEL Nicolas Colsaerts 1 12 1 - - - - 0 T48 ESP Pablo Larrazabal 1 11 1 - - - - 0 T48 SCO Robert MacIntyre 1 9 1 - - - - 0 T48 RSA Erik Van Rooyen 1 8 1 - - - - 0 T53 BEL Thomas Pieters 2 15 2 - - - - 0 T53 ITA Andrea Pavan 2 12 2 - - - - 0 T53 SWE Joakim Lagergren 2 9 2 - - - - 0 T53 AUT Bernd Wiesberger 2 8 2 - - - - 0 T53 ENG Matt Wallace 2 8 2 - - - - 0 58 ENG Steven Brown 3 8 3 - - - - 0 T59 ENG Andy Sullivan 4 15 4 - - - - 0 T59 AUS Scott Hend 4 15 4 - - - - 0 T59 ESP Rafael Cabrera Bello 4 10 4 - - - - 0 62 ENG Chris Paisley 6 10 6 - - - - 0 63 DNK Lucas Bjerregaard 8 14 8 - - - - 0

Last updated: Thu Nov 14 2019 11:01:06

