The ZOZO Championship

Accordia Golf Narashino CC 24 Oct - 27 Oct In Progress

The ZOZO Championship # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 USA Scott Piercy -1 2 -1 - - - - 0 T2 USA Abraham Ancer Par 3 Par - - - - 0 T2 CAN Adam Hadwin Par 3 Par - - - - 0 T2 USA Harold Varner III Par 3 Par - - - - 0 T2 SVK Rory Sabbatini Par 3 Par - - - - 0 T2 Tomoharu Otsuki Par 3 Par - - - - 0 T2 USA Charles Howell III Par 2 Par - - - - 0 T2 USA Chez Reavie Par 2 Par - - - - 0 T2 USA Kevin Kisner Par 2 Par - - - - 0 T2 USA Andrew Putnam Par 1 Par - - - - 0 T2 CAN Corey Conners Par 1 Par - - - - 0 T2 USA Daniel Berger Par 1 Par - - - - 0 T2 USA Matthew Wolff Par 1 Par - - - - 0 T2 USA Max Homa Par 1 Par - - - - 0 T2 USA Troy Merritt Par 1 Par - - - - 0 T16 JPN Shugo Imahira 1 3 1 - - - - 0 T16 USA Kevin Na 1 2 1 - - - - 0 T16 ENG Paul Casey 1 2 1 - - - - 0 USA Adam Long Par 0 Par - - - - 0 USA Adam Schenk Par 0 Par - - - - 0 AUS Adam Scott Par 0 Par - - - - 0 USA Billy Horschel Par 0 Par - - - - 0 USA Bubba Watson Par 0 Par - - - - 0 KOR Byeong-Hun An Par 0 Par - - - - 0 USA Chan Kim Par 0 Par - - - - 0 TPE Cheng Tsung Pan Par 0 Par - - - - 0 USA Collin Morikawa Par 0 Par - - - - 0 NZL Danny Lee Par 0 Par - - - - 0 RSA Dylan Frittelli Par 0 Par - - - - 0 ARG Emiliano Grillo Par 0 Par - - - - 0 USA Gary Woodland Par 0 Par - - - - 0 NIR Graeme McDowell Par 0 Par - - - - 0 JPN Hideki Matsuyama Par 0 Par - - - - 0 ENG Ian Poulter Par 0 Par - - - - 0 USA J. T. Poston Par 0 Par - - - - 0 AUS Jason Day Par 0 Par - - - - 0 USA Jason Kokrak Par 0 Par - - - - 0 THA Jazz Janewattananond Par 0 Par - - - - 0 Jinichiro Kozuma Par 0 Par - - - - 0 CHI Joaquin Niemann Par 0 Par - - - - 0 USA Joel Dahmen Par 0 Par - - - - 0 USA Jordan Spieth Par 0 Par - - - - 0 USA Justin Thomas Par 0 Par - - - - 0 USA Keegan Bradley Par 0 Par - - - - 0 USA Keith Mitchell Par 0 Par - - - - 0 USA Kevin Streelman Par 0 Par - - - - 0 USA Kevin Tway Par 0 Par - - - - 0 RSA Louis Oosthuizen Par 0 Par - - - - 0 USA Lucas Glover Par 0 Par - - - - 0 AUS Marc Leishman Par 0 Par - - - - 0 ENG Matthew Fitzpatrick Par 0 Par - - - - 0 JPN Mikumu Horikawa Par 0 Par - - - - 0 USA Nate Lashley Par 0 Par - - - - 0 USA Pat Perez Par 0 Par - - - - 0 USA Patrick Reed Par 0 Par - - - - 0 ESP Rafael Cabrera Bello Par 0 Par - - - - 0 JPN Rikuya Hoshino Par 0 Par - - - - 0 NIR Rory McIlroy Par 0 Par - - - - 0 USA Ryan Moore Par 0 Par - - - - 0 USA Ryan Palmer Par 0 Par - - - - 0 JPN Ryo Ishikawa Par 0 Par - - - - 0 KOR Sang-Hyun Park Par 0 Par - - - - 0 JPN Satoshi Kodaira Par 0 Par - - - - 0 ESP Sergio Garcia Par 0 Par - - - - 0 KOR Seung-Su Han Par 0 Par - - - - 0 IRL Shane Lowry Par 0 Par - - - - 0 RSA Shaun Norris Par 0 Par - - - - 0 KOR Si-Woo Kim Par 0 Par - - - - 0 KOR Sung-Hoon Kang Par 0 Par - - - - 0 KOR Sung-Jae Im Par 0 Par - - - - 0 USA Tiger Woods Par 0 Par - - - - 0 ENG Tommy Fleetwood Par 0 Par - - - - 0 USA Tony Finau Par 0 Par - - - - 0 USA Vaughn Taylor Par 0 Par - - - - 0 NOR Viktor Hovland Par 0 Par - - - - 0 USA Wyndham Clark Par 0 Par - - - - 0 USA Xander Schauffele Par 0 Par - - - - 0 JPN Yosuke Asaji Par 0 Par - - - - 0

