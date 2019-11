Alfred Dunhill Championship

Leopard Creek GC 28 Nov - 1 Dec In Progress

Alfred Dunhill Championship # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total T1 ENG Garrick Porteous -6 18 -6 66 - - - 66 T1 ESP Pablo Larrazabal -6 18 -6 66 - - - 66 T1 NED Wil Besseling -6 15 -6 - - - - 0 4 ESP Alejandro Canizares -5 18 -5 67 - - - 67 T5 RSA Branden Grace -4 18 -4 68 - - - 68 T5 RSA Danie van Tonder -4 18 -4 68 - - - 68 T5 SCO David Drysdale -4 18 -4 68 - - - 68 T5 ENG Jack Singh-Brar -4 18 -4 68 - - - 68 T9 RSA Jaco Van Zyl -3 18 -3 69 - - - 69 T9 SCO Grant Forrest -3 17 -3 - - - - 0 T9 RSA Martin Rohwer -3 16 -3 - - - - 0 T9 WAL Rhys Enoch -3 16 -3 - - - - 0 T9 POL Adrian Meronk -3 15 -3 - - - - 0 T14 RSA Charl Schwartzel -2 18 -2 70 - - - 70 T14 FRA Robin Roussel -2 17 -2 - - - - 0 T16 ENG Eddie Pepperell -1 18 -1 71 - - - 71 T16 ITA Francesco Laporta -1 18 -1 71 - - - 71 T16 RSA Hennie Du Plessis -1 18 -1 71 - - - 71 T16 ENG Laurie Canter -1 18 -1 71 - - - 71 T16 RSA James Du Preez -1 16 -1 - - - - 0 T16 RSA JC Ritchie -1 15 -1 - - - - 0 T16 USA Johannes Veerman -1 14 -1 - - - - 0 T16 RSA Chris Swanepoel -1 4 -1 - - - - 0 T16 ENG Marcus Armitage -1 3 -1 - - - - 0 T16 FRA Matthieu Pavon -1 3 -1 - - - - 0 T16 ITA Renato Paratore -1 3 -1 - - - - 0 T16 ESP Adrian Otaegui -1 2 -1 - - - - 0 T16 ENG Richard McEvoy -1 2 -1 - - - - 0 T16 RSA George Coetzee -1 1 -1 - - - - 0 T30 FRA Clement Sordet Par 18 Par 72 - - - 72 T30 RSA Daniel Greene Par 18 Par 72 - - - 72 T30 SCO David Law Par 18 Par 72 - - - 72 T30 RSA Doug McGuigan Par 18 Par 72 - - - 72 T30 RSA Garrick Higgo Par 18 Par 72 - - - 72 T30 ENG Lee Slattery Par 18 Par 72 - - - 72 T30 RSA MJ Viljoen Par 18 Par 72 - - - 72 T30 POR Pedro Figueiredo Par 18 Par 72 - - - 72 T30 RSA Wilco Nienaber Par 18 Par 72 - - - 72 T30 CAN Aaron Cockerill Par 17 Par - - - - 0 T30 RSA Jean Hugo Par 17 Par - - - - 0 T30 RSA Vaughn Groenewald Par 16 Par - - - - 0 T30 RSA Alex Haindl Par 14 Par - - - - 0 T30 Basil Wright Par 4 Par - - - - 0 T30 ENG Ben Stow Par 4 Par - - - - 0 T30 RSA Dylan Naidoo Par 4 Par - - - - 0 T30 RSA Clinton Grobler Par 3 Par - - - - 0 T30 ENG Jack Harrison Par 3 Par - - - - 0 T30 Jacques P. de Villiers Par 3 Par - - - - 0 T30 DEN Rasmus Hoejgaard Par 3 Par - - - - 0 T30 RSA Dean Burmester Par 2 Par - - - - 0 T30 RSA Oliver Bekker Par 2 Par - - - - 0 T30 ENG Oliver Fisher Par 2 Par - - - - 0 T30 RSA Thomas Aiken Par 2 Par - - - - 0 T30 RSA Ernie Els Par 1 Par - - - - 0 T30 RSA Justin Harding Par 1 Par - - - - 0 T30 RSA Zander Lombard Par 1 Par - - - - 0 T57 SCO Calum Hill 1 18 1 73 - - - 73 T57 RSA Jacques Blaauw 1 18 1 73 - - - 73 T57 Jayden Schaper 1 18 1 73 - - - 73 T57 ENG Oliver Wilson 1 18 1 73 - - - 73 T57 RSA Jean-Paul Strydom 1 17 1 - - - - 0 T57 RSA Jake Redman 1 16 1 - - - - 0 T57 POR Stephen Ferreira 1 14 1 - - - - 0 T57 POR Jose-Filipe Lima 1 4 1 - - - - 0 T57 RSA Justin Walters 1 3 1 - - - - 0 T57 NED Lars van Meijel 1 3 1 - - - - 0 T57 ENG Matthew Jordan 1 3 1 - - - - 0 T57 RSA Peter Karmis 1 3 1 - - - - 0 T57 FRA Gregory Havret 1 2 1 - - - - 0 T57 FRA Antoine Rozner 1 1 1 - - - - 0 T57 RSA Richard Sterne 1 1 1 - - - - 0 T57 ENG Ross Fisher 1 1 1 - - - - 0 T73 RSA Bryce Easton 2 18 2 74 - - - 74 T73 AUS Jake McLeod 2 18 2 74 - - - 74 T73 NIR Jonathan Caldwell 2 18 2 74 - - - 74 T73 RSA Neil Schietekat 2 18 2 74 - - - 74 T73 DEN Thomas Bjorn 2 18 2 74 - - - 74 T73 RSA Toto Thimba Jr. 2 17 2 - - - - 0 T73 ITA Lorenzo Gagli 2 16 2 - - - - 0 T73 ENG Steve Surry 2 14 2 - - - - 0 T73 Caylum Boon 2 3 2 - - - - 0 T73 ESP Sebastian Garcia 2 3 2 - - - - 0 T73 RSA Michael Palmer 2 2 2 - - - - 0 T73 DNK Benjamin Poke 2 1 2 - - - - 0 T73 Kyle Barker 2 1 2 - - - - 0 T86 SWE Jeff Winther 3 18 3 75 - - - 75 T86 CHI Matias Calderon 3 18 3 75 - - - 75 T86 RSA Trevor Fisher Jnr 3 18 3 75 - - - 75 T86 GER Marcel Siem 3 17 3 - - - - 0 T86 RSA Tyrone Ferreira 3 15 3 - - - - 0 T86 RSA Jaco Prinsloo 3 14 3 - - - - 0 T86 ENG Jack Senior 3 3 3 - - - - 0 T86 RSA Keenan Davidse 3 3 3 - - - - 0 T86 RSA Rourke Van Der Spuy 3 2 3 - - - - 0 T95 RSA Jake Roos 4 18 4 76 - - - 76 T95 WAL Oliver Farr 4 18 4 76 - - - 76 T95 RSA Louis De Jager 4 17 4 - - - - 0 T95 SWE Philip Eriksson 4 17 4 - - - - 0 T95 RSA Ruan De Smidt 4 17 4 - - - - 0 T95 ENG David Howell 4 15 4 - - - - 0 T95 RSA Heinrich Bruiners 4 15 4 - - - - 0 T95 RSA Luke Jerling 4 15 4 - - - - 0 T103 CHI Hugo Leon 5 18 5 77 - - - 77 T103 FRA Robin Sciot-Siegrist 5 18 5 77 - - - 77 T103 RSA Combrinck Smit 5 14 5 - - - - 0 T103 Dylan Kok 5 14 5 - - - - 0 T103 RSA Yubin Jung 5 14 5 - - - - 0 T108 ZIM Benjamin Follett-Smith 6 18 6 78 - - - 78 T108 RSA Christiaan Bezuidenhout 6 18 6 78 - - - 78 T108 ENG Dale Whitnell 6 18 6 78 - - - 78 T108 RSA Ockie Strydom 6 18 6 78 - - - 78 T108 RSA Jacquin Hess 6 4 6 - - - - 0 T113 RSA Garth Mulroy 7 18 7 79 - - - 79 T113 POR Ricardo Santos 7 18 7 79 - - - 79 T113 NIR Cormac Sharvin 7 17 7 - - - - 0 T116 RSA Lyle Rowe 8 18 8 80 - - - 80 T116 RSA J. Senekal 8 17 8 - - - - 0 BRA Adilson Da Silva Par 0 Par - - - - 0 SCO Adrien Saddier Par 0 Par - - - - 0 SWE Alexander Bjoerk Par 0 Par - - - - 0 RSA Andre de Decker Par 0 Par - - - - 0 RSA Anthony Michael Par 0 Par - - - - 0 RSA Anton Haig Par 0 Par - - - - 0 RSA Brandon Stone Par 0 Par - - - - 0 RSA Callum Mowat Par 0 Par - - - - 0 ESP Carlos Pigem Par 0 Par - - - - 0 RSA Christiaan Basson Par 0 Par - - - - 0 SCO Connor Syme Par 0 Par - - - - 0 NED Darius van Driel Par 0 Par - - - - 0 RSA Darren Fichardt Par 0 Par - - - - 0 Deon Germishuys Par 0 Par - - - - 0 ITA Edoardo Molinari Par 0 Par - - - - 0 ESP Gonzalo Fernandez-Castano Par 0 Par - - - - 0 RSA Haydn Porteous Par 0 Par - - - - 0 RSA Hennie Otto Par 0 Par - - - - 0 RSA Jaco Ahlers Par 0 Par - - - - 0 ENG James Morrison Par 0 Par - - - - 0 SWE Joel Sjoeholm Par 0 Par - - - - 0 FRA Julien Guerrier Par 0 Par - - - - 0 Keelan van Wyk Par 0 Par - - - - 0 RSA Keith Horne Par 0 Par - - - - 0 ZMB Madalitso Muthiya Par 0 Par - - - - 0 RSA Mark Williams Par 0 Par - - - - 0 RSA Merrick Bremner Par 0 Par - - - - 0 SWE Niklas Lemke Par 0 Par - - - - 0 RSA Pieter Moolman Par 0 Par - - - - 0 ENG Richard Bland Par 0 Par - - - - 0 RSA Riekus Nortje Par 0 Par - - - - 0 Ruan Conradie Par 0 Par - - - - 0 Rupert Kaminski Par 0 Par - - - - 0 Sami Vaelimaeki Par 0 Par - - - - 0 DEN Soren Kjeldsen Par 0 Par - - - - 0 RSA Teaghan Gauche Par 0 Par - - - - 0 RSA Thriston Lawrence Par 0 Par - - - - 0 ENG Toby Tree Par 0 Par - - - - 0 RSA Tyrone Ryan Par 0 Par - - - - 0

Last updated: Thu Nov 28 2019 10:39:27

