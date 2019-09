Safeway Open

Silverado CC North Course 26 Sep - 29 Sep In Progress

Safeway Open # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 USA Cameron Tringale -4 12 -4 - - - - 0 T2 USA John Huh -3 12 -3 - - - - 0 T2 CAN Corey Conners -3 11 -3 - - - - 0 T2 USA Cameron Champ -3 10 -3 - - - - 0 T2 USA Chez Reavie -3 10 -3 - - - - 0 T2 AUS Adam Scott -3 9 -3 - - - - 0 T2 USA Michael Thompson -3 7 -3 - - - - 0 T8 AUS Cameron Percy -2 13 -2 - - - - 0 T8 USA Pat Perez -2 11 -2 - - - - 0 T8 USA Bryson DeChambeau -2 9 -2 - - - - 0 T8 ITA Francesco Molinari -2 9 -2 - - - - 0 T8 USA Kevin Tway -2 9 -2 - - - - 0 T8 AUS Aaron Baddeley -2 8 -2 - - - - 0 T8 USA Doc Redman -2 8 -2 - - - - 0 T8 CAN Roger Sloan -2 8 -2 - - - - 0 T8 USA Lanto Griffin -2 7 -2 - - - - 0 T8 USA Matthew NeSmith -2 7 -2 - - - - 0 T8 USA Rob Oppenheim -2 6 -2 - - - - 0 T8 CHN Xinjun Zhang -2 5 -2 - - - - 0 T20 MEX Carlos Ortiz -1 12 -1 - - - - 0 T20 USA Nick Watney -1 12 -1 - - - - 0 T20 USA Bud Cauley -1 11 -1 - - - - 0 T20 TPE Cheng Tsung Pan -1 11 -1 - - - - 0 T20 USA Patrick Rodgers -1 11 -1 - - - - 0 T20 COL Sebastian Munoz -1 9 -1 - - - - 0 T20 KOR Si-Woo Kim -1 9 -1 - - - - 0 T20 ARG Fabian Gomez -1 8 -1 - - - - 0 T20 USA Ricky Barnes -1 8 -1 - - - - 0 T20 USA Adam Schenk -1 7 -1 - - - - 0 T20 USA Brandon Hagy -1 7 -1 - - - - 0 T20 USA Maverick McNealy (a) -1 7 -1 - - - - 0 T20 KOR Sung-Jae Im -1 7 -1 - - - - 0 T20 USA Beau Hossler -1 6 -1 - - - - 0 T20 USA Tyler Duncan -1 6 -1 - - - - 0 T20 USA Vince Covello -1 5 -1 - - - - 0 T36 USA Luke List Par 13 Par - - - - 0 T36 SCO Martin Laird Par 13 Par - - - - 0 T36 AUT Sepp Straka Par 13 Par - - - - 0 T36 USA Mark Hubbard Par 12 Par - - - - 0 T36 USA Brendan Steele Par 11 Par - - - - 0 T36 KOR Sung-Hoon Kang Par 11 Par - - - - 0 T36 JPN Hideki Matsuyama Par 9 Par - - - - 0 T36 USA Kevin Chappell Par 9 Par - - - - 0 T36 USA Hank Lebioda Par 6 Par - - - - 0 T36 USA Tony Romo Par 6 Par - - - - 0 T36 ENG Ben Taylor Par 5 Par - - - - 0 T36 CAN Michael Gligic Par 5 Par - - - - 0 T36 DNK Sebastian Cappelen Par 5 Par - - - - 0 T49 USA Kyle Stanley 1 13 1 - - - - 0 T49 USA Bronson Burgoon 1 12 1 - - - - 0 T49 USA Sam Ryder 1 12 1 - - - - 0 T49 USA George McNeill 1 11 1 - - - - 0 T49 USA Scott Brown 1 11 1 - - - - 0 T49 KOR Michael Kim 1 10 1 - - - - 0 T49 USA Daniel Berger 1 9 1 - - - - 0 T49 USA Kevin Stadler 1 9 1 - - - - 0 T49 USA Martin Trainer 1 9 1 - - - - 0 T49 USA Abraham Ancer 1 8 1 - - - - 0 T49 USA John Daly 1 8 1 - - - - 0 T49 USA Mark Anderson 1 5 1 - - - - 0 T49 USA Stuart Smith 1 5 1 - - - - 0 T62 KOR Byeong-Hun An 2 13 2 - - - - 0 T62 USA Charles Howell III 2 10 2 - - - - 0 T62 USA Grayson Murray 2 9 2 - - - - 0 T62 USA Chris Stroud 2 8 2 - - - - 0 T62 USA Jamie Lovemark 2 7 2 - - - - 0 T62 Michael Gellerman 2 6 2 - - - - 0 T62 Vincent Whaley 2 5 2 - - - - 0 69 Kristoffer Ventura 3 6 3 - - - - 0 T70 KOR Kyoung-Hoon Lee 4 11 4 - - - - 0 T70 USA Robert Streb 4 8 4 - - - - 0 T70 USA Dominic Bozzelli 4 6 4 - - - - 0 CAN Adam Hadwin Par 0 Par - - - - 0 USA Adam Long Par 0 Par - - - - 0 USA Akshay Bhatia Par 0 Par - - - - 0 USA Andres Gonzales Par 0 Par - - - - 0 USA Andrew Landry Par 0 Par - - - - 0 IND Anirban Lahiri Par 0 Par - - - - 0 USA Austin Cook Par 0 Par - - - - 0 USA Ben Martin Par 0 Par - - - - 0 USA Bo Hoag Par 0 Par - - - - 0 USA Bo Van Pelt Par 0 Par - - - - 0 USA Brandt Snedeker Par 0 Par - - - - 0 USA Brendon Todd Par 0 Par - - - - 0 USA Brian Gay Par 0 Par - - - - 0 USA Brian Stuard Par 0 Par - - - - 0 USA Brice Garnett Par 0 Par - - - - 0 AUS Byron Meth Par 0 Par - - - - 0 AUS Cameron Davis Par 0 Par - - - - 0 USA Charley Hoffman Par 0 Par - - - - 0 USA Chase Seiffert Par 0 Par - - - - 0 USA Chesson Hadley Par 0 Par - - - - 0 Chris Baker Par 0 Par - - - - 0 USA Collin Morikawa Par 0 Par - - - - 0 USA Colt Knost Par 0 Par - - - - 0 NZL Danny Lee Par 0 Par - - - - 0 CAN David Hearn Par 0 Par - - - - 0 RSA Dylan Frittelli Par 0 Par - - - - 0 ARG Emiliano Grillo Par 0 Par - - - - 0 USA Fred Couples Par 0 Par - - - - 0 USA Harold Varner III Par 0 Par - - - - 0 USA Harris English Par 0 Par - - - - 0 Harry Higgs Par 0 Par - - - - 0 SWE Henrik Norlander Par 0 Par - - - - 0 Henry Chung Par 0 Par - - - - 0 Isaiah Salinda Par 0 Par - - - - 0 USA J. J. Spaun Par 0 Par - - - - 0 USA Jason Dufner Par 0 Par - - - - 0 VEN Jhonattan Vegas Par 0 Par - - - - 0 USA Jim Furyk Par 0 Par - - - - 0 USA Joel Dahmen Par 0 Par - - - - 0 USA John Oda Par 0 Par - - - - 0 USA Justin Thomas Par 0 Par - - - - 0 USA Kevin Na Par 0 Par - - - - 0 USA Kevin Streelman Par 0 Par - - - - 0 USA Lucas Glover Par 0 Par - - - - 0 CAN Mackenzie Hughes Par 0 Par - - - - 0 AUS Marc Leishman Par 0 Par - - - - 0 USA Matthew Every Par 0 Par - - - - 0 USA Max Homa Par 0 Par - - - - 0 USA Morgan Hoffmann Par 0 Par - - - - 0 USA Nate Lashley Par 0 Par - - - - 0 ARG Nelson Ledesma Par 0 Par - - - - 0 CAN Nick Taylor Par 0 Par - - - - 0 USA Patrick Cantlay Par 0 Par - - - - 0 USA Patton Kizzire Par 0 Par - - - - 0 USA Peter Malnati Par 0 Par - - - - 0 USA Phil Mickelson Par 0 Par - - - - 0 PRI Rafael Campos Par 0 Par - - - - 0 AUS Rhein Gibson Par 0 Par - - - - 0 USA Robby Shelton Par 0 Par - - - - 0 USA Ryan Brehm Par 0 Par - - - - 0 USA Ryan Moore Par 0 Par - - - - 0 KOR Sang-Moon Bae Par 0 Par - - - - 0 JPN Satoshi Kodaira Par 0 Par - - - - 0 USA Scott Harrington Par 0 Par - - - - 0 USA Scott Piercy Par 0 Par - - - - 0 USA Talor Gooch Par 0 Par - - - - 0 USA Tom Hoge Par 0 Par - - - - 0 USA Troy Merritt Par 0 Par - - - - 0 USA Tyler McCumber Par 0 Par - - - - 0 USA Vaughn Taylor Par 0 Par - - - - 0 USA Wyndham Clark Par 0 Par - - - - 0 USA Zac Blair Par 0 Par - - - - 0

Last updated: Thu Sep 26 2019 18:15:46

Refresh the page to update players and scores