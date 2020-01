Tournament of Champions

The Plantation Course at Kapalua 2 Jan - 5 Jan End of Day

Tournament of Champions # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 CHI Joaquin Niemann -7 18 -7 66 - - - 66 2 USA Justin Thomas -6 18 -6 67 - - - 67 T3 USA Matt Kuchar -5 18 -5 68 - - - 68 T3 USA Rickie Fowler -5 18 -5 68 - - - 68 T5 USA Tyler Duncan -4 18 -4 69 - - - 69 T5 USA Matthew Wolff -4 18 -4 69 - - - 69 T5 USA Patrick Cantlay -4 18 -4 69 - - - 69 T5 ESP Jon Rahm -4 18 -4 69 - - - 69 T5 USA Xander Schauffele -4 18 -4 69 - - - 69 10 USA J. T. Poston -3 18 -3 70 - - - 70 T11 USA Brendon Todd -2 18 -2 71 - - - 71 T11 USA Lanto Griffin -2 18 -2 71 - - - 71 T11 USA Collin Morikawa -2 18 -2 71 - - - 71 T11 USA Nate Lashley -2 18 -2 71 - - - 71 T11 USA Ryan Palmer -2 18 -2 71 - - - 71 T16 COL Sebastian Munoz -1 18 -1 72 - - - 72 T16 RSA Dylan Frittelli -1 18 -1 72 - - - 72 T16 KOR Sung-Hoon Kang -1 18 -1 72 - - - 72 T16 USA Dustin Johnson -1 18 -1 72 - - - 72 T16 USA Kevin Kisner -1 18 -1 72 - - - 72 T16 USA Patrick Reed -1 18 -1 72 - - - 72 T22 USA Jim Herman Par 18 Par 73 - - - 73 T22 USA Cameron Champ Par 18 Par 73 - - - 73 T22 CAN Corey Conners Par 18 Par 73 - - - 73 T22 USA Gary Woodland Par 18 Par 73 - - - 73 T26 USA Martin Trainer 1 18 1 74 - - - 74 T26 USA Adam Long 1 18 1 74 - - - 74 T26 NIR Graeme McDowell 1 18 1 74 - - - 74 T26 USA Chez Reavie 1 18 1 74 - - - 74 T26 ENG Paul Casey 1 18 1 74 - - - 74 31 USA Max Homa 2 18 2 75 - - - 75 T32 USA Kevin Na 3 18 3 76 - - - 76 T32 USA Keith Mitchell 3 18 3 76 - - - 76 34 USA J. B. Holmes 5 18 5 78 - - - 78

Last updated: Fri Jan 03 2020 6:03:01

