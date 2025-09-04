England men's cricket results and fixtures 2025: The Ashes, ICC Champions Trophy, Test matches vs India and more
England's busy 2025 ends with Ashes series in Australia - first Test from November 21; Ben Stokes' side drew 2-2 with India in thrilling Test series during home summer; limp Champions Trophy exit in February saw Jos Buttler leave role as white-ball skipper with Harry Brook taking over
Thursday 4 September 2025 22:10, UK
Results and fixtures for Tests, one-day internationals and T20 internationals for England men in 2025, a year which ends with an Ashes series in Australia.
All times UK and Ireland
T20 international series in India (January-February)
- First T20 (Kolkata): January 22 - India won by seven wickets
- Second T20 (Chennai): January 25 - India won by two wickets
- Third T20 (Rajkot): January 28 - England won by 26 runs
- Fourth T20 (Pune): January 31 - India won by 15 runs
- Fifth T20 (Mumbai): February 2 - India won by 150 runs
One-day international series in India (February)
- First ODI (Nagpur): February 6 - India won by four wickets
- Second ODI (Cuttack): February 9 - India won by four wickets
- Third ODI (Ahmedabad): February 12 - India won by 142 runs
ICC Champions Trophy (February-March)
- Group stage (Lahore): February 22 - Australia won by five wickets
- Group stage (Lahore): February 26 - Afghanistan won by eight runs
- Group stage (Karachi): March 1 - South Africa won by seven wickets
One-off Test at home to Zimbabwe (May)
- One-off Test (Trent Bridge): May 22-25 - England won by an innings and 45 runs
One-day international series at home to West Indies (May-June)
- First ODI (Edgbaston): Thursday May 29 - England won by 238 runs
- Second ODI (Cardiff): Sunday June 1 - England won by three wickets
- Third ODI (The Kia Oval): Tuesday June 3 - England won by seven wickets (DLS)
T20 international series at home to West Indies (June)
- First T20 (Chester-le-Street): Friday June 6 - England won by 21 runs
- Second T20 (Bristol): Sunday June 8 - England won by four wickets
- Third T20 (Utilita Bowl): Tuesday June 10 - England won by 37 runs
Test series at home to India (June, July and August)
- First Test (Headingley): Friday June 20-Tuesday June 24 - England won by five wickets
- Second Test (Edgbaston): Wednesday July 2-Sunday July 6 - India win by 336 runs
- Third Test (Lords): Thursday July 10-Monday July 14 - England won by 22 runs
- Fourth Test (Emirates Old Trafford): Wednesday July 23-Sunday July 27 - Match drawn
- Fifth Test (The Kia Oval): Thursday July 31-Monday August 4 - India win by six runs
One-day international series at home to South Africa (September)
- First ODI (Headingley): Tuesday September 2 - South Africa won by seven wickets
- Second ODI (Lord's): Thursday September 4 - South Africa won by five runs
- Third ODI: Sunday September 7 (11am) - Utilita Bowl
T20 international series at home to South Africa (September)
- First T20: Wednesday September 10 (6.30pm) - Sophia Gardens Cardiff
- Second T20: Friday September 12 (6.30pm) - Emirates Old Trafford
- Third T20: Sunday September 14 (2.30pm) - Trent Bridge
T20 international series in Ireland (September)
- First T20: Wednesday September 17 (1.30pm) - Malahide, Dublin
- Second T20: Friday September 19 (1.30pm) - Malahide, Dublin
- Third T20: Sunday September 21 (1.30pm) - Malahide, Dublin
T20 international series in New Zealand (October)
- First T20: Saturday October 18 (7.15am) - Hagley Oval, Christchurch
- Second T20: Monday October 20 (7.15am) - Hagley Oval, Christchurch
- Third T20: Thursday October 23 (7.15am) - Eden Park, Auckland
One-day international series in New Zealand (October and November)
- First ODI: Sunday October 26 (1am) - Bay Oval, Mount Maunganui
- Second ODI: Wednesday October 29 (1am) - Seddon Park, Hamilton
- Third ODI: Saturday November 1 (1am) - Sky Stadium, Wellington
The Ashes in Australia (November 2025-January 2026)
- First Test: Friday November 21-Tuesday November 25 (2.30am) - Optus Stadium, Perth
- Second Test: Thursday December 4-Monday December 8 (4.30am) - The Gabba, Brisbane
- Third Test: Wednesday December 17-Sunday December 21 (12am) - Adelaide Oval
- Fourth Test: Thursday December 25-Monday December 29 (11.30pm) - Melbourne Cricket Ground
- Fifth Test: Sunday January 3-Thursday January 7 (11.30pm) - Sydney Cricket Ground