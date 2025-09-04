 Skip to content

England men's cricket results and fixtures 2025: The Ashes, ICC Champions Trophy, Test matches vs India and more

England's busy 2025 ends with Ashes series in Australia - first Test from November 21; Ben Stokes' side drew 2-2 with India in thrilling Test series during home summer; limp Champions Trophy exit in February saw Jos Buttler leave role as white-ball skipper with Harry Brook taking over

Thursday 4 September 2025 22:10, UK

Joe Root, England, cricket (Getty Images)
Image: Will Joe Root help England to Ashes glory against Australia?

Results and fixtures for Tests, one-day internationals and T20 internationals for England men in 2025, a year which ends with an Ashes series in Australia.

All times UK and Ireland

T20 international series in India (January-February)

One-day international series in India (February)

ICC Champions Trophy (February-March)

One-off Test at home to Zimbabwe (May)

One-day international series at home to West Indies (May-June)

T20 international series at home to West Indies (June)

Test series at home to India (June, July and August)

One-day international series at home to South Africa (September)

T20 international series at home to South Africa (September)

  • First T20: Wednesday September 10 (6.30pm) - Sophia Gardens Cardiff
  • Second T20: Friday September 12 (6.30pm) - Emirates Old Trafford
  • Third T20: Sunday September 14 (2.30pm) - Trent Bridge

T20 international series in Ireland (September)

  • First T20: Wednesday September 17 (1.30pm) - Malahide, Dublin
  • Second T20: Friday September 19 (1.30pm) - Malahide, Dublin
  • Third T20: Sunday September 21 (1.30pm) - Malahide, Dublin

T20 international series in New Zealand (October)

  • First T20: Saturday October 18 (7.15am) - Hagley Oval, Christchurch
  • Second T20: Monday October 20 (7.15am) - Hagley Oval, Christchurch
  • Third T20: Thursday October 23 (7.15am) - Eden Park, Auckland

One-day international series in New Zealand (October and November)

  • First ODI: Sunday October 26 (1am) - Bay Oval, Mount Maunganui
  • Second ODI: Wednesday October 29 (1am) - Seddon Park, Hamilton
  • Third ODI: Saturday November 1 (1am) - Sky Stadium, Wellington

The Ashes in Australia (November 2025-January 2026)

  • First Test: Friday November 21-Tuesday November 25 (2.30am) - Optus Stadium, Perth
  • Second Test: Thursday December 4-Monday December 8 (4.30am) - The Gabba, Brisbane
  • Third Test: Wednesday December 17-Sunday December 21 (12am) - Adelaide Oval
  • Fourth Test: Thursday December 25-Monday December 29 (11.30pm) - Melbourne Cricket Ground
  • Fifth Test: Sunday January 3-Thursday January 7 (11.30pm) - Sydney Cricket Ground

