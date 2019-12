Australian PGA Championship

RACV Royal Pines Resort 19 Dec - 22 Dec End of Day

Australian PGA Championship # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total T1 AUS Lucas Herbert -5 18 -5 67 - - - 67 T1 AUS Brett Rankin -5 18 -5 67 - - - 67 T3 AUS Nick Cullen -4 18 -4 68 - - - 68 T3 NZL Ryan Chisnall -4 18 -4 68 - - - 68 T3 AUS Travis Smyth -4 18 -4 68 - - - 68 T3 AUS Min-Woo Lee -4 18 -4 68 - - - 68 T3 AUS Wade Ormsby -4 18 -4 68 - - - 68 T8 NZL Ryan Fox -3 18 -3 69 - - - 69 T8 NZL David Smail -3 18 -3 69 - - - 69 T8 NZL Nick Voke -3 18 -3 69 - - - 69 T8 AUS Andrew Dodt -3 18 -3 69 - - - 69 T8 AUS Michael Wright -3 18 -3 69 - - - 69 T8 NZL Harry Bateman -3 18 -3 69 - - - 69 T8 AUS Jason Norris -3 18 -3 69 - - - 69 T15 NZL Michael Hendry -2 18 -2 70 - - - 70 T15 AUS Anthony Quayle -2 18 -2 70 - - - 70 T15 FRA Damien Perrier -2 18 -2 70 - - - 70 T15 CAN Aaron Cockerill -2 18 -2 70 - - - 70 T15 CHN Carl Yuan -2 18 -2 70 - - - 70 T15 AUS Kade McBride -2 18 -2 70 - - - 70 T15 AUS Steve Allan -2 18 -2 70 - - - 70 T15 AUS Jordan Mullaney -2 18 -2 70 - - - 70 T15 AUS Samuel Eaves -2 18 -2 70 - - - 70 T15 AUS Adam Scott -2 18 -2 70 - - - 70 T15 USA Stewart Cink -2 18 -2 70 - - - 70 T15 ENG Jack Senior -2 18 -2 70 - - - 70 T15 USA Johannes Veerman -2 18 -2 70 - - - 70 T15 SCO Calum Hill -2 18 -2 70 - - - 70 T15 AUS Rod Pampling -2 18 -2 70 - - - 70 T15 AUS Terry Pilkadaris -2 18 -2 70 - - - 70 T31 USA Cameron Champ -1 18 -1 71 - - - 71 T31 AUS Steven Jeffress -1 18 -1 71 - - - 71 T31 AUS Brad Kennedy -1 18 -1 71 - - - 71 T31 ENG Dale Whitnell -1 18 -1 71 - - - 71 T31 AUS Zach Murray -1 18 -1 71 - - - 71 T31 AUS Sam Brazel -1 18 -1 71 - - - 71 T31 AUS Ben Eccles -1 18 -1 71 - - - 71 T31 AUS Gavin Fairfax -1 18 -1 71 - - - 71 T31 Justin Warren -1 18 -1 71 - - - 71 T31 AUS Rhein Gibson -1 18 -1 71 - - - 71 T31 AUS Richard Green -1 18 -1 71 - - - 71 T31 RSA Bryce Easton -1 18 -1 71 - - - 71 T43 DEN Nicolai Hoejgaard Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Cameron Davis Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Nick Flanagan Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Peter Fowler Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Simon Hawkes Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Tom Power-Horan Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Brett Rumford Par 18 Par 72 - - - 72 T43 Mark R. Brown Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Ashley Hall Par 18 Par 72 - - - 72 T43 KOR Min-Kyu Kim Par 18 Par 72 - - - 72 T43 NZL Daniel Pearce Par 18 Par 72 - - - 72 T43 Fraser MacLachlan Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Tim Stewart Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Dimitrios Papadatos Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Callan O'Reilly Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Jake McLeod Par 18 Par 72 - - - 72 T43 JPN Mikumu Horikawa Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Daniel Gale Par 18 Par 72 - - - 72 T43 FIN Sami Vaelimaeki Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Jack Wilson Par 18 Par 72 - - - 72 T43 ENG David Coupland Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Blake Windred Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS Brady Watt Par 18 Par 72 - - - 72 T43 POR Pedro Figueiredo Par 18 Par 72 - - - 72 T43 AUS James Marchesani Par 18 Par 72 - - - 72 T68 USA Smylie Kaufman 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS Peter Lonard 1 18 1 73 - - - 73 T68 NZL Josh Geary 1 18 1 73 - - - 73 T68 ESP Alejandro Canizares 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS Maverick Antcliff 1 18 1 73 - - - 73 T68 FRA Romain Wattel 1 18 1 73 - - - 73 T68 Chase Hanna 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS Lincoln Tighe 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS John Senden 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS Harrison Endycott 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS Adam Bland 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS Marcus Fraser 1 18 1 73 - - - 73 T68 ENG Toby Tree 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS Daniel Nisbet 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS Dylan Perry 1 18 1 73 - - - 73 T68 KOR Jeong-Woo Ham 1 18 1 73 - - - 73 T68 ENG Ross McGowan 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS Jamie Arnold 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS Michael Sim 1 18 1 73 - - - 73 T68 AUS Nathan Green 1 18 1 73 - - - 73 T68 FJI Taylor MacDonald 1 18 1 73 - - - 73 T89 AUS Cameron Smith 2 18 2 74 - - - 74 T89 AUS David Micheluzzi 2 18 2 74 - - - 74 T89 CHI Hugo Leon 2 18 2 74 - - - 74 T89 ENG Marcus Armitage 2 18 2 74 - - - 74 T89 NZL Daniel Hillier 2 18 2 74 - - - 74 T89 AUS Cameron John 2 18 2 74 - - - 74 T89 SCO Daniel Young 2 18 2 74 - - - 74 T89 GER Hurly Long 2 18 2 74 - - - 74 T89 ITA Aaron Zemmer 2 18 2 74 - - - 74 T89 AUS Greg Chalmers 2 18 2 74 - - - 74 T89 RSA Louis De Jager 2 18 2 74 - - - 74 T89 AUS Matthew Stieger 2 18 2 74 - - - 74 T89 AUS Andrew Martin 2 18 2 74 - - - 74 T89 FRA Clement Sordet 2 18 2 74 - - - 74 T89 AUS Adam Burdett 2 18 2 74 - - - 74 T89 AUS Andrew Evans 2 18 2 74 - - - 74 T89 FIN Janne Kaske 2 18 2 74 - - - 74 T89 AUS Antonio Murdaca 2 18 2 74 - - - 74 T107 AUS Deyen Lawson 3 18 3 75 - - - 75 T107 AUS David Bransdon 3 18 3 75 - - - 75 T107 ENG David Howell 3 18 3 75 - - - 75 T107 AUS Matthew Griffin 3 18 3 75 - - - 75 T107 Hyung-Seok Seo 3 18 3 75 - - - 75 T107 AUS James Nitties 3 18 3 75 - - - 75 T107 AUS Christopher Wood 3 18 3 75 - - - 75 T107 AUS Rick Kulacz 3 18 3 75 - - - 75 T107 AUS Jarryd Felton 3 18 3 75 - - - 75 T107 AUS Braden Becker 3 18 3 75 - - - 75 T107 AUS Matt Jager 3 18 3 75 - - - 75 T107 AUS Vernon Sexton-Finck 3 18 3 75 - - - 75 T107 AUS Scott Strange 3 18 3 75 - - - 75 T107 Shae Wools-Cobb 3 18 3 75 - - - 75 T107 AUS Troy Moses 3 18 3 75 - - - 75 T122 NZL Gareth Paddison 4 18 4 76 - - - 76 T122 AUS Cory Crawford 4 18 4 76 - - - 76 T122 Blake Collyer 4 18 4 76 - - - 76 T122 RSA Peter Cooke 4 18 4 76 - - - 76 T122 NZL Michael Long 4 18 4 76 - - - 76 T122 Robin Petersson 4 18 4 76 - - - 76 T122 NZL Campbell Rawson 4 18 4 76 - - - 76 T122 FRA Gary Stal 4 18 4 76 - - - 76 T122 AUS Max McCardle 4 18 4 76 - - - 76 T122 ENG Daniel Gavins 4 18 4 76 - - - 76 T122 Brody Martin 4 18 4 76 - - - 76 T122 NZL James Anstiss 4 18 4 76 - - - 76 T122 AUS Peter Wilson 4 18 4 76 - - - 76 T135 AUS David McKenzie 5 18 5 77 - - - 77 T135 AUS Nick O'Hern 5 18 5 77 - - - 77 T135 AUS Peter Senior 5 18 5 77 - - - 77 T135 Brad Burns 5 18 5 77 - - - 77 T135 AUS Damien Jordan 5 18 5 77 - - - 77 T135 AUS Jake Higginbottom 5 18 5 77 - - - 77 T135 ESP Sebastian Garcia 5 18 5 77 - - - 77 T135 AUS Aaron Pike 5 18 5 77 - - - 77 T135 Denzel Ieremia 5 18 5 77 - - - 77 T135 AUS Matthew Millar 5 18 5 77 - - - 77 T135 AUS Dale Brandt-Richards 5 18 5 77 - - - 77 T146 AUS Peter O'Malley 6 18 6 78 - - - 78 T146 CHN Zihao Chen 6 18 6 78 - - - 78 T146 AUS Darren Beck 6 18 6 78 - - - 78 T146 AUS Scott Laycock 6 18 6 78 - - - 78 T150 Jesper Sandborg 7 18 7 79 - - - 79 T150 AUS Steven Bowditch 7 18 7 79 - - - 79 T150 AUS Aaron Townsend 7 18 7 79 - - - 79 153 AUS Blake Proverbs 8 18 8 80 - - - 80 154 Andrew Campbell 10 18 10 82 - - - 82 155 AUS Robert Allenby 13 18 13 85 - - - 85 RET AUS Jason Scrivener Par 0 Par 75 - - - 75

Last updated: Thu Dec 19 2019 10:17:10

Refresh the page to update players and scores