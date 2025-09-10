World Cup 2026 European qualifying fixtures, results, groups, full match schedule and kick-off times
UEFA World Cup qualifying runs from March 2025; the 2026 FIFA men's World Cup takes place from June 11 to July 19, 2026; the tournament will be held across 16 cities in three North American countries: the United States, Canada and Mexico
Keep track of the fixtures and schedule for World Cup 2026 European qualifying with England, Scotland, Wales, Northern Ireland and the Republic of Ireland on the road to the USA, Canada and Mexico.
Scroll down for the full fixture list for European qualifying, as well as all you need to know about how qualification works.
World Cup 2026 European qualifiers schedule
Group-stage match dates: October 9-14 and November 13-18, 2025
Play-off match dates: March 26-31 2026
Final tournament dates: June 11 to July 19 2026
2026 World Cup qualifying groups
Group A: Germany, Slovakia, Northern Ireland, Luxembourg
Northern Ireland's fixtures
- Slovakia (H) – October 10
- Germany (H) – October 13
- Slovakia (A) – November 14
- Luxembourg (H) – November 17
Group B: Switzerland, Sweden, Slovenia, Kosovo
Group C: Denmark, Greece, Scotland, Belarus
Scotland's fixtures
- Greece (H) – October 9
- Belarus (H) - October 12
- Greece (A) – November 15
- Denmark (H) – November 18
Group D: France, Ukraine, Iceland, Azerbaijan
Group E: Spain, Turkey, Georgia, Bulgaria
Group F: Portugal, Hungary, Republic of Ireland, Armenia
Republic of Ireland's fixtures
- Portugal (A) – October 11
- Armenia (H) – October 14
- Portugal (H) – November 13
- Hungary (A) – November 16
Group G: Netherlands, Poland, Finland, Lithuania, Malta
Group H: Austria, Romania, Bosnia and Herzegovina, Cyprus, San Marino
Group I: Italy, Norway, Israel, Estonia, Moldova
Group J: Belgium, Wales, North Macedonia, Kazakhstan, Liechtenstein
Wales' fixtures
- Belgium (H) – October 13
- Liechtenstein (A) – November 15
- North Macedonia (H) – November 18
Group K: England, Serbia, Albania, Latvia, Andorra
England's fixtures
- Latvia (A) – October 14
- Serbia (H) – November 13
- Albania (A) – November 16
Group L: Croatia, Czech Republic, Montenegro, Faroe Islands, Gibraltar
2026 World Cup European Qualifiers - full fixture list and results
Matches kick off at 7.45pm unless stated - all times GMT
Matchday 1
March 21, 2025: Malta 0-1 Finland (Group G)
March 21, 2025: Poland 1-0 Lithuania (Group G)
March 21, 2025: Cyprus 2-0 San Marino (Group H)
March 21, 2025: Romania 0-1 Bosnia-Herzegovina (Group H)
March 21, 2025: Andorra 0-1 Latvia (Group K)
March 21, 2025: England 2-0 Albania (Group K)
March 22, 2025: Liechtenstein 0-3 North Macedonia (Group J)
March 22, 2025: Moldova 0-5 Norway (Group I)
March 22, 2025: Montenegro 3-1 Gibraltar (Group L)
March 22, 2025: Israel 2-1 Estonia (Group I)
March 22, 2025: Wales 3-1 Kazakhstan (Group J)
March 22, 2025: Czech Republic 2-1 Faroe Islands (Group L)
Matchday 2
March 24, 2025: Lithuania 2-2 Finland (Group G)
March 24, 2025: Poland 2-0 Malta (Group G)
March 24, 2025: Bosnia-Herzegovina 2-1Cyprus (Group H)
March 24, 2025: San Marino 1-5 Romania (Group H)
March 24, 2025: Albania v3-0 Andorra (Group K)
March 24, 2025: England 3-0 Latvia (Group K)
March 25, 2025: Israel 2-4 Norway (Group I)
March 25, 2025: Moldova 2-3 Estonia (Group I)
March 25, 2025: Liechtenstein 0-2 Kazakhstan (Group J)
March 25, 2025: North Macedonia 1-1 Wales (Group J)
March 25, 2025: Gibraltar 0-4 Czech Republic (Group L)
March 25, 2025: Montenegro 1-0 Faroe Islands (Group L)
Matchday 3
June 6, 2025: Estonia 1-3 Israel (Group I)
June 6, 2025: Norway 3-0 Italy (Group I)
June 6, 2025: North Macedonia 1-1 Belgium (Group J)
June 6, 2025: Wales 3-0 Liechtenstein (Group J)
June 6, 2025: Czech Republic 2-0 Montenegro (Group L)
June 6, 2025: Gibraltar 0-7 Croatia (Group L)
June 7, 2025: Bosnia-Herzegovina 1-0 San Marino (Group H)
June 7, 2025: Malta 0-0 Lithuania (Group G)
June 7, 2025: Andorra 0-1 England (Group K)
June 7, 2025: Finland 0-2 Netherlands (Group G)
June 7, 2025: Austria 2-1 Romania (Group H)
June 7, 2025: Albania 0-0 Serbia (Group K)
Matchday 4
June 9, 2025: Kazakhstan 0-1 North Macedonia (Group J)
June 9, 2025: Estonia 0-1 Norway (Group I)
June 9, 2025: Italy 2-0 Moldova (Group I)
June 9, 2025: Belgium 4-3 Wales (Group J)
June 9, 2025: Faroe Islands 2-1Gibraltar (Group L)
June 9, 2025: Croatia 5-1 Czech Republic (Group L)
June 10, 2025: Finland 2-1 Poland (Group G)
June 10, 2025: Netherlands 8-0 Malta (Group G)
June 10, 2025: Romania 2-0 Cyprus (Group H)
June 10, 2025: San Marino 0-4 Austria (Group H)
June 10, 2025: Latvia 1-1 Albania (Group K)
June 10, 2025: Serbia 3-0 Andorra (Group K)
Matchday 5
September 4, 2025: Kazakhstan 0-1 Wales (Group J)
September 4, 2025: Georgia 2-3 Turkey (Group E)
September 4, 2025: Luxembourg 1-3 Northern Ireland (Group A)
September 4, 2025: Slovakia 2-0 Germany (Group A)
September 4, 2025: Bulgaria 0-3 Spain (Group E)
September 4, 2025: Lithuania 1-1 Malta (Group G)
September 4, 2025: Netherlands 1-1 Poland (Group G)
September 4, 2025: Liechtenstein 0-6 Belgium (Group J)
September 5, 2025: Slovenia 2-2 Sweden (Group B)
September 5, 2025: Switzerland 4-0 Kosovo (Group B)
September 5, 2025: Greece 5-1 Belarus (Group C)
September 5, 2025: Denmark 0-0 Scotland (Group C)
September 5, 2025: Iceland 5-0 Azerbaijan (Group D)
September 5, 2025: Ukraine 0-2 France (Group D)
September 5, 2025: Moldova 0-4 Israel (Group I)
September 5, 2025: Italy 5-0 Estonia (Group I)
September 5, 2025: Faroe Islands 0-1 Croatia (Group L)
September 5, 2025: Montenegro 0-2 Czech Republic (Group L)
September 6, 2025: Latvia 0-1 Serbia (Group K)
September 6, 2025: Armenia 0-5 Portugal (Group F)
September 6, 2025: England 2-0 Andorra (Group K)
September 6, 2025: Republic of Ireland 2-2 Hungary (Group F)
September 6, 2025: Austria 1-0 Cyprus (Group H)
September 6, 2025: San Marino 0-6 Bosnia-Herzegovina (Group H)
Matchday 6
September 7, 2025: Georgia 3-0 Bulgaria (Group E) - kick-off 2pm
September 7, 2025: North Macedonia 5-0 Liechtenstein (Group J)
September 7, 2025: Luxembourg 0-1 Slovakia (Group A)
September 7, 2025: Germany 3-1 Northern Ireland (Group A)
September 7, 2025: Turkey 0-6 Spain (Group E)
September 7, 2025: Lithuania 2-3 Netherlands (Group G)
September 7, 2025: Poland 3-1 Finland (Group G)
September 7, 2025: Belgium 6-0 Kazakhstan (Group J)
September 8, 2025: Kosovo 2-0 Sweden (Group B)
September 8, 2025: Switzerland 3-0 Slovenia (Group B)
September 8, 2025: Belarus 0-2 Scotland (Group C)
September 8, 2025: Greece 0-3 Denmark (Group C)
September 8, 2025: Israel 4-5 Italy (Group I)
September 8, 2025: Gibraltar 0-1 Faroe Islands (Group L)
September 8, 2025: Croatia 4-0 Montenegro (Group L)
September 9, 2025: Norway 11-1 Moldova (Group I)
September 9, 2025: Azerbaijan 1-1 Ukraine (Group D)
September 9, 2025: Armenia 2-1 Republic of Ireland
September 9, 2025: France 2-1 Iceland (Group D)
September 9, 2025: Hungary 2-3 Portugal (Group F)
September 9, 2025: Bosnia-Herzegovina 1-2 Austria (Group H)
September 9, 2025: Cyprus 2-2 Romania (Group H)
September 9, 2025: Albania 1-0 Latvia (Group K)
September 9, 2025: Serbia 0-5 England (Group K)
Matchday 7
October 9, 2025: Belarus vs Denmark (Group C)
October 9, 2025: Scotland vs Greece (Group C)
October 9, 2025: Finland vs Lithuania (Group G)
October 9, 2025: Malta vs Netherlands (Group G)
October 9, 2025: Austria vs San Marino (Group H)
October 9, 2025: Cyprus vs Bosnia-Herzegovina (Group H)
October 9, 2025: Czech Republic vs Croatia (Group L)
October 9, 2025: Faroe Islands vs Montenegro (Group L)
October 10, 2025: Kazakhstan vs Liechtenstein (Group J) - kick-off 3pm
October 10, 2025: Northern Ireland vs Slovakia (Group A)
October 10, 2025: Germany vs Luxembourg (Group A)
October 10, 2025: Kosovo vs Slovenia (Group B)
October 10, 2025: Sweden vs Switzerland (Group B)
October 10, 2025: Iceland vs Ukraine (Group D)
October 10, 2025: France vs Azerbaijan (Group D)
October 10, 2025: Belgium vs North Macedonia (Group J)
October 11, 2025: Latvia vs Andorra (Group K) - kick-off 2pm
October 11, 2025: Hungary vs Armenia (Group F) - kick-off 5pm
October 11, 2025: Norway vs Israel (Group I) - kick-off 5pm
October 11, 2025: Bulgaria vs Turkey (Group E)
October 11, 2025: Spain vs Georgia (Group E)
October 11, 2025: Portugal vs Republic of Ireland (Group F)
October 11, 2025: Estonia vs Italy (Group A)
October 11, 2025: Serbia vs Albania (Group K)
Matchday 8
October 12, 2025: San Marino vs Cyprus (Group H) - kick-off 2pm
October 12, 2025: Scotland vs Belarus (Group C) - kick-off 5pm
October 12, 2025: Faroe Islands vs Czech Republic (Group J) - kick-off 5pm
October 12, 2025: Denmark vs Greece (Group C)
October 12, 2025: Lithuania vs Poland (Group G)
October 12, 2025: Netherlands vs Finland (Group G) - kick-off 7.45pm or 5pm
October 12, 2025: Romania vs Austria (Group H)
October 12, 2025: /Croatia vs Gibraltar (Group L)
October 13, 2025: Northern Ireland vs Germany (Group A)
October 13, 2025: Slovakia vs Luxembourg (Group A)
October 13, 2025: Slovenia vs Switzerland (Group B)
October 13, 2025: Sweden vs Kosovo (Group B)
October 13, 2025: Iceland vs France (Group D)
October 13, 2025: Ukraine vs Azerbaijan (Group D)
October 13, 2025: North Macedonia vs Kazakhstan (Group J)
October 13, 2025: Wales vs Belgium (Group J)
October 14, 2025: Turkey vs Georgia (Group E)
October 14, 2025: Spain vs Bulgaria (Group E)
October 14, 2025: Republic of Ireland vs Armenia (Group F)
October 14, 2025: Portugal vs Hungary (Group F)
October 14, 2025: Estonia vs Moldova (Group I)
October 14, 2025: Italy vs Israel (Group I)
October 14, 2025: Andorra vs Serbia (Group K)
October 14, 2025: Latvia vs England (Group K)
Matchday 9
November 13 2025: Azerbaijan vs Iceland (Group D) - kick-off 5pm
November 13 2025: Armenia vs Hungary (Group F) - kick-off 5pm
November 13 2025: Norway vs Estonia (Group I) - kick-off 5pm
November 13 2025: France vs Ukraine (Group D)
November 13 2025: Republic of Ireland vs Portugal (Group F)
November 13 2025: Moldova vs Italy (Group I)
November 13 2025: Andorra vs Albania (Group K)
November 13 2025: England vs Serbia (Group K)
November 14 2025: Finland vs Malta (Group G) - kick-off 5pm
November 14 2025: Luxembourg vs Germany (Group A)
November 14 2025: Slovakia vs Northern Ireland (Group A)
November 14 2025: Poland vs Netherlands (Group G)
November 14 2025:Gibraltar vs Montenegro (Group L)
November 14 2025: Croatia vs Faroe Islands (Group L)
November 15 2025: Kazakhstan vs Belgium (Group J) - kick-off 2pm
November 15 2025: Georgia vs Spain (Group E) - kick-off 5pm
November 15 2025: Turkey vs Bulgaria (Group E) - kick-off 5pm
November 15 2025: Cyprus vs Austria (Group H) - kick-off 5pm
November 15 2025: Liechtenstein vs Wales (Group J) - kick-off 5pm
November 15 2025: Slovenia vs Kosovo (Group B)
November 15 2025: Switzerland vs Sweden (Group B)
November 15 2025: Greece vs Scotland (Group C)
November 15 2025: Denmark vs Belarus (Group C)
November 15 2025: Bosnia-Herzegovina vs Romania (Group H)
Matchday 10
November 16, 2025: Hungary vs Republic of Ireland (Group F) - kick-off 2pm
November 16, 2025: Portugal vs Armenia (Group F) - kick-off 2pm
November 16, 2025: Azerbaijan vs France (Group D) - kick-off 5pm
November 16, 2025: Ukraine vs Iceland (Group D) - kick-off 5pm
November 16, 2025: Albania vs England (Group K) - kick-off 5pm
November 16, 2025: Serbia vs Latvia (Group K) - kick-off 5pm
November 16, 2025: Israel vs Moldova (Group I)
November 16, 2025: Italy vs Norway (Group I) - kick-off 7.45pm
November 17, 2025: Northern Ireland vs Luxembourg (Group A)
November 17, 2025: Germany vs Slovakia (Group A)
November 17, 2025: Malta vs Poland (Group G)
November 17, 2025: Netherlands vs Lithuania (Group G)
November 17, 2025: Czech Republic vs Gibraltar (Group L)
November 17, 2025: Montenegro vs Croatia (Group L)
November 18, 2025: Kosovo vs Switzerland (Group B)
November 18, 2025: Sweden vs Slovenia (Group B)
November 18, 2025: Belarus vs Greece (Group C)
November 18, 2025: Scotland vs Denmark (Group C)
November 18, 2025: Bulgaria vs Georgia (Group E)
November 18, 2025: Spain vs Turkey (Group E)
November 18, 2025: Austria vs Bosnia-Herzegovina (Group A)
November 18, 2025: Romania vs San Marino (Group H)
November 18, 2025: Belgium vs Liechtenstein (Group J)
November 18, 2025: Wales vs North Macedonia (Group J)
How does European World Cup qualifying work?
A total of 16 European nations will compete at the 48-team FIFA men's World Cup in the United States, Canada and Mexico.
European qualifiers begin in March 2025, with the play-offs in March 2026.
Teams were drawn into 12 groups of four and five teams, with the groups involving teams in UEFA Nations League quarter-final action finalised after those ties in March, with the four winners placed in groups of four.
Qualifying begins in March, with teams drawn in groups of four starting their campaigns in September. They will play traditional home-and-away matches and "all play all" principles retained. All groups conclude in November 2025.
How many European teams qualify for the 2026 World Cup?
In total, 16 UEFA nations will qualify for the 2026 World Cup. The 12 group winners qualify directly for the World Cup; the four remaining berths are determined by play-offs involving the 12 group runners-up.
How do play-offs for the 2026 World Cup work?
The 12 group runners-up will participate in the play-offs, along with the four best-ranked group winners of the 2024/25 UEFA Nations League that did not finish their European Qualifiers group stage in first or second place.
The 16 teams who enter the play-offs will be drawn into four play-off paths, with four teams in each. Play-off matches will be played in single-leg semi-finals followed by single-leg finals within the same international window in March 2026.
When and where is the 2026 World Cup?
The 2026 FIFA men's World Cup takes place from June 11 to July 19, 2026.
The tournament will take place across 16 cities in three North American countries: the United States, Canada and Mexico. It is the first time a World Cup has been hosted by three nations.
The last time North America hosted the tournament was in 1994, when Brazil triumphed after beating Italy on penalties.
An expanded World Cup will feature 48 teams - 16 more than in Qatar 2022 - and take place across three host nations for the first time.
World Cup 2026 schedule
Group stage: June 11-27
Round of 32: June 28 to July 3
Round of 16: July 4-7
Quarter-finals: July 9-11
Semi-finals: July 14-15
Third-place play-off ('Bronze final'): July 18
Final: July 19
2026 World Cup venues - host cities and stadiums
USA
Dallas Stadium - Arlington, Texas (capacity 94,000)
New York New Jersey Stadium - East Rutherford, New Jersey (capacity 82,500)
Atlanta Stadium - Atlanta, Georgia (capacity 75,000)
Kansas City Stadium - Kansas City, Missouri (73,000)
Houston Stadium - Houston, Texas (capacity 72,000)
San Francisco Bay Area Stadium - Santa Clara, California (71,000)
Los Angeles Stadium - Inglewood, California (70,000)
Philadelphia Stadium - Philadelphia, Pennsylvania (69,000)
Seattle Stadium - Seattle, Washington (capacity 69,000)
Boston Stadium - Foxborough, Massachusetts (65,000)
Miami Stadium - Miami Gardens, Florida (capacity 65,000)
Canada
Toronto Stadium - Toronto (capacity: 45,000)
BC Place Vancouver - Vancouver (capacity 54,000)
Mexico
Estadio Azteca Mexico City - Mexico City (capacity 83,000) Estadio Monterrey - Guadalupe (capacity 53,500) Estadio Guadalajara - Zapopan (capacity 48,000)