Premier League fixtures on Sky Sports: Man City vs Liverpool and Arsenal hosting Tottenham to be shown on TV in November

Liverpool's trip to face Manchester City and Arsenal hosting Tottenham in the north London derby are among the 21 Premier League games being shown live on Sky Sports in November.

The month includes another London derby for Thomas Frank's side - Tottenham begin by hosting Chelsea on Saturday, November 1, kick off at 4.30pm, before making the trip to the Emirates on Sunday, November 23, kick off 4.30pm.

Man City host Liverpool on Sunday, November 9, kick off at 4.30pm, in a Super Sunday that offers four 2pm kick-offs - including Crystal Palace's game against rivals Brighton at Selhurst Park.

Pep Guardiola's side feature three times on Sky Sports in November, notably visiting Newcastle at St. James' Park on November 29, kick off 5.30pm.

That weekend will see another edition of Monday Night Football as Manchester United face David Moyes' Everton on November 24, kick-off 8pm.

Aston Villa will face Wolves on November 30, Nottingham Forest host Brighton and West Ham take on Liverpool, with all games kicking off at 2.05pm, before Chelsea play Arsenal at Stamford Bridge at 4.30pm.

Saturday November 1

Tottenham vs Chelsea, kick-off 5.30pm

Sunday November 2

West Ham vs Newcastle, kick-off 2pm

Man City vs Bournemouth, kick-off 4.30pm

Monday November 3

Sunderland vs Everton, kick-off 8pm

Saturday November 8

Sunderland vs Arsenal, kick-off 5.30pm

Chelsea vs Wolves, kick-off 8pm

Sunday November 9

Aston Villa vs Bournemouth, kick-off 2pm

Brentford vs Newcastle, kick-off 2pm

Crystal Palace vs Brighton, kick-off 2pm

Nottingham Forest vs Leeds United, kick-off 2pm

Man City vs Liverpool, kick-off 4.30pm

Saturday November 22

Newcastle vs Man City, kick-off 5.30pm

Sunday November 23

Leeds vs Aston Villa, kick-off 2pm

Arsenal vs Tottenham, kick-off 4.30pm

Monday November 24

Man Utd vs Everton, kick-off 8pm

Saturday November 29

Everton vs Newcastle, kick-off 5.30pm

Tottenham vs Fulham, kick-off 8pm

Sunday November 30

Aston Villa vs Wolves, kick-off 2.05pm

Nottingham Forest vs Brighton, kick-off 2.05pm

West Ham vs Liverpool, kick-off 2.05pm

Chelsea vs Arsenal, kick-off 4.30pm