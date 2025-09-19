Premier League fixtures on Sky Sports: Man City vs Liverpool and Arsenal hosting Tottenham to be shown on TV in November
Sky Sports to show Man City vs Liverpool, Arsenal vs Tottenham, Newcastle vs Man City and Tottenham vs Chelsea plus other matches in November
Friday 19 September 2025 16:16, UK
Liverpool's trip to face Manchester City and Arsenal hosting Tottenham in the north London derby are among the 21 Premier League games being shown live on Sky Sports in November.
The month includes another London derby for Thomas Frank's side - Tottenham begin by hosting Chelsea on Saturday, November 1, kick off at 4.30pm, before making the trip to the Emirates on Sunday, November 23, kick off 4.30pm.
Man City host Liverpool on Sunday, November 9, kick off at 4.30pm, in a Super Sunday that offers four 2pm kick-offs - including Crystal Palace's game against rivals Brighton at Selhurst Park.
- FREE Premier League highlights from every game this season▶️
- Got Sky? Watch PL games LIVE on your phone📱
- Not got Sky? Get Sky Sports or stream with no contract on NOW📺
Pep Guardiola's side feature three times on Sky Sports in November, notably visiting Newcastle at St. James' Park on November 29, kick off 5.30pm.
That weekend will see another edition of Monday Night Football as Manchester United face David Moyes' Everton on November 24, kick-off 8pm.
Aston Villa will face Wolves on November 30, Nottingham Forest host Brighton and West Ham take on Liverpool, with all games kicking off at 2.05pm, before Chelsea play Arsenal at Stamford Bridge at 4.30pm.
Upcoming Premier League matches live on Sky Sports
Saturday November 1
Tottenham vs Chelsea, kick-off 5.30pm
Sunday November 2
West Ham vs Newcastle, kick-off 2pm
Man City vs Bournemouth, kick-off 4.30pm
Monday November 3
Sunderland vs Everton, kick-off 8pm
Saturday November 8
Sunderland vs Arsenal, kick-off 5.30pm
Chelsea vs Wolves, kick-off 8pm
Sunday November 9
Aston Villa vs Bournemouth, kick-off 2pm
Brentford vs Newcastle, kick-off 2pm
Crystal Palace vs Brighton, kick-off 2pm
Nottingham Forest vs Leeds United, kick-off 2pm
Man City vs Liverpool, kick-off 4.30pm
Saturday November 22
Newcastle vs Man City, kick-off 5.30pm
Sunday November 23
Leeds vs Aston Villa, kick-off 2pm
Arsenal vs Tottenham, kick-off 4.30pm
Monday November 24
Man Utd vs Everton, kick-off 8pm
Saturday November 29
Everton vs Newcastle, kick-off 5.30pm
Tottenham vs Fulham, kick-off 8pm
Sunday November 30
Aston Villa vs Wolves, kick-off 2.05pm
Nottingham Forest vs Brighton, kick-off 2.05pm
West Ham vs Liverpool, kick-off 2.05pm
Chelsea vs Arsenal, kick-off 4.30pm