Scottish Premiership: Rangers, Hearts, Aberdeen, Dundee & Falkirk live on Sky Sports
Sky Sports offers live coverage of the Scottish Premiership, with up to 60 games available on the home of Scottish football; Hearts currently top the table, seven points ahead of Celtic
Tuesday 11 November 2025 15:33, UK
Hearts' home fixture with Rangers plus trips to Dundee and Falkirk are among the latest Scottish Premiership games to be added to Sky Sports' schedule.
Derek McInnes will be hoping his side are still unbeaten and top of the table when they go to the Falkirk Stadium on December 13.
The Sky cameras will then be at Tynecastle Park on December 21 when they host Rangers, looking to make it back-to-back victories after their 2-0 win at Ibrox in September.
Hearts will be live on Sky again on January 11 when they travel to Dundee at Dens Park, having already beaten them 4-0 this season.
It is a Sky Sports double-header that day, with Rangers away to Aberdeen later that afternoon in what will be the second Premiership meeting between the sides in five days.
Confirmed games live on Sky Sports
Saturday November 22
St Mirren vs Celtic, 8pm
Sunday November 23
Aberdeen vs Hearts, 3pm
Sunday November 30
Hibernian vs Celtic, 12pm
Saturday December 13
Falkirk vs Hearts, 8pm
Wednesday December 17
Dundee United vs Celtic, 8pm
Sunday December 21
Hearts vs Rangers, 1.30pm
Saturday December 27
Hibernian vs Hearts, 12.30pm
Livingston vs Celtic, 3pm
Saturday January 3
Celtic vs Rangers, 12.30pm
Dundee United vs Dundee, 3pm
Tuesday January 6
Rangers vs Aberdeen, 8pm
Sunday January 11
Dundee vs Hearts, 2pm
Aberdeen vs Rangers, 4.30pm