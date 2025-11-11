 Skip to content

Scottish Premiership: Rangers, Hearts, Aberdeen, Dundee & Falkirk live on Sky Sports

Sky Sports offers live coverage of the Scottish Premiership, with up to 60 games available on the home of Scottish football; Hearts currently top the table, seven points ahead of Celtic

Tuesday 11 November 2025 15:33, UK

Scottish Premiership fixtures 2025/26

Hearts' home fixture with Rangers plus trips to Dundee and Falkirk are among the latest Scottish Premiership games to be added to Sky Sports' schedule.

Derek McInnes will be hoping his side are still unbeaten and top of the table when they go to the Falkirk Stadium on December 13.

The Sky cameras will then be at Tynecastle Park on December 21 when they host Rangers, looking to make it back-to-back victories after their 2-0 win at Ibrox in September.

Hearts will be live on Sky again on January 11 when they travel to Dundee at Dens Park, having already beaten them 4-0 this season.

It is a Sky Sports double-header that day, with Rangers away to Aberdeen later that afternoon in what will be the second Premiership meeting between the sides in five days.

Confirmed games live on Sky Sports

Saturday November 22

St Mirren vs Celtic, 8pm

Sunday November 23

Aberdeen vs Hearts, 3pm

Sunday November 30

Hibernian vs Celtic, 12pm

Saturday December 13

Falkirk vs Hearts, 8pm

Wednesday December 17

Dundee United vs Celtic, 8pm

Sunday December 21

Hearts vs Rangers, 1.30pm

Saturday December 27

Hibernian vs Hearts, 12.30pm

Livingston vs Celtic, 3pm

Saturday January 3

Celtic vs Rangers, 12.30pm

Dundee United vs Dundee, 3pm

Tuesday January 6

Rangers vs Aberdeen, 8pm

Sunday January 11

Dundee vs Hearts, 2pm

Aberdeen vs Rangers, 4.30pm

