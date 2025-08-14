Live football today on Sky Sports: Fixtures, kick-off times, TV channel and stream for matches this week and weekend
Thursday 14 August 2025 17:09, UK
Live football this weekend on Sky Sports
Friday August 15
Liverpool vs Bournemouth - Premier League, kick-off 8pm
Saturday August 16
Wrexham vs West Brom - Championship, kick-off 12.30pm
Derby vs Coventry - Championship, kick-off 12.30pm
Portsmouth vs Norwich - Championship, kick-off 12.30pm
Burton vs Port Vale - League One, kick-off 12.30pm
Exeter vs Mansfield - League One, kick-off 12.30pm
Chesterfield vs Bristol Rovers - League Two, kick-off 12.30pm
Oldham vs Swindon - League Two, kick-off 12.30pm
Wolves vs Manchester City - Premier League, kick-off 5.30pm
Sunday August 17
Ipswich vs Southampton - Championship, kick-off 12pm
Chelsea vs Crystal Palace - Premier League, kick-off 2pm
Nottingham Forest vs Brentford - Premier League, kick-off 2pm
Manchester United vs Arsenal - Premier League, kick-off 4.30pm
Monday August 18
Leeds vs Everton - Premier League, kick-off 8pm
Tuesday August 19
Tranmere vs Burton - Carabao Cup, kick-off 7.45pm
AFC Wimbledon vs Cardiff - League One, kick-off 7.45pm
Huddersfield vs Doncaster - League One, kick-off 7.45pm
Luton vs Wigan - League One, kick-off 7.45pm
Mansfield vs Blackpool - League One, kick-off 7.45pm
Northampton vs Lincoln - League One, kick-off 7.45pm
Peterborough vs Barnsley - League One, kick-off 7.45pm
Plymouth vs Leyton Orient - League One, kick-off 7.45pm
Port Vale vs Stevenage - League One, kick-off 7.45pm
Stockport vs Bradford - League One, kick-off 7.45pm
Wycombe vs Exeter - League One, kick-off 7.45pm
Newport vs Salford - League Two, kick-off 7.45pm
Bristol Rovers vs Oldham - League Two, kick-off 7.45pm
Cheltenham vs Bromley - League Two, kick-off 7.45pm
Colchester vs Cambridge - League Two, kick-off 7.45pm
Crawley vs MK Dons - League Two, kick-off 7.45pm
Fleetwood vs Crewe - League Two, kick-off 7.45pm
Gillingham vs Chesterfield - League Two, kick-off 7.45pm
Harrogate vs Barrow - League Two, kick-off 7.45pm
Swindon vs Barnet - League Two, kick-off 7.45pm
Walsall vs Grimsby - League Two, kick-off 8pm
Wednesday August 20
Notts County vs Shrewsbury - League Two, kick-off 7.45pm
Bolton vs Reading - League One, kick-off 8pm
Friday August 22
West Ham vs Chelsea - Premier League, kick-off 8pm
Derby vs Bristol City - Championship, kick-off 8pm
Saturday August 23
Charlton vs Leicester - Championship, kick-off 12.30pm
Swansea vs Watford - Championship, kick-off 12.30pm
Hull vs Blackburn - Championship, kick-off 12.30pm
Luton vs Cardiff - League One, kick-off 12.30pm
Rotherham vs Wigan - League One, kick-off 12.30pm
Walsall vs Salford - League Two, kick-off 12.30pm
Newport vs MK Dons - League Two, kick-off 12.30pm
Arsenal vs Leeds - Premier League, kick-off 5.30pm
Sunday August 24
Crystal Palace vs Nottingham Forest - Premier League, kick-off 2pm
Everton vs Brighton - Premier League, kick-off 2pm
Fulham vs Man Utd - Premier League, kick-off 4.30pm
Monday August 25
Newcastle vs Liverpool - Premier League, kick-off 8pm
Friday August 29
Leicester vs Birmingham - Championship, kick-off 8pm
Saturday August 30
Middlesbrough vs Sheffield United - Championship, kick-off 12.30pm
QPR vs Charlton - Championship, kick-off 12.30pm
Stoke vs West Brom - Championship, kick-off 12.30pm
Doncaster vs Rotherham - League One, kick-off 12.30pm
Cardiff vs Plymouth - League One, kick-off 12.30pm
Crewe vs Swindon - League Two, kick-off 12.30pm
Barrow vs Fleetwood - League Two, kick-off 12.30pm
Leeds vs Newcastle - Premier League, kick-off 5.30pm
Sunday August 31
Rangers vs Celtic - Scottish Premiership, kick-off 12pm
Brighton vs Man City - Premier League, kick-off 2pm
Nottingham Forest vs West Ham - Premier League, kick-off 2pm
Liverpool vs Arsenal - Premier League, kick-off 4.30pm
Aston Villa vs Crystal Palace - Premier League, kick-off 7pm
Tuesday September 2
Stockport vs Wolves U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Wigan vs Salford - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Lincoln vs Notts County - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Bolton vs Rotherham - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Fleetwood vs Accrington - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Port Vale vs Leeds U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Burton vs Liverpool U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Crewe vs Chesterfield - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Plymouth vs Cheltenham - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Shrewsbury vs Walsall - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Swindon vs Reading - Vertu Trophy, kick-off 7pm
AFC Wimbledon vs Stevenage - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Bromley vs Crystal Palace U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Peterborough vs Leyton Orient - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Gilingham vs Fulham U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Wycombe vs Colchester - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Bradford vs Grimsby - Vertu Trophy, kick-off 7.30pm
Luton vs Barnet - Vertu Trophy, kick-off 7.30pm
Huddersfield vs Newcastle U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Friday September 5
Chelsea vs Man City - WSL, kick-off 7.30pm
Saturday September 6
Newport vs Bristol Rovers - League Two, kick-off 12.30pm
Bromley vs Gillingham - League Two, kick-off 5.30pm
Sunday September 7
Brighton vs Aston Villa - WSL, kick-off 12pm
Liverpool vs Everton - WSL, kick-off 12pm
Manchester United vs Leicester - WSL, kick-off 12pm
Tottenham vs West Ham - WSL, kick-off 12pm
Tuesday September 9
Tranmere vs Nottingham Forest U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Mansfield vs Harrogate - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Friday September 12
Manchester City vs Brighton - WSL, kick-off 7.30pm
West Ham vs Arsenal - WSL, kick-off 7.30pm
Ipswich vs Sheffield United - Championship, kick-off 8pm
Saturday September 13
Charlton vs Millwall - Championship, kick-off 12.30pm
Oxford vs Leicester - Championship, kick-off 12.30pm
Preston vs Middlesbrough - Championship, kick-off 12.30pm
Bradford vs Huddersfield - League One, kick-off 12.30pm
Northampton vs Blackpool - League One, kick-off 12.30pm
Accrington vs Colchester - League Two, kick-off 12.30pm
Crawley vs Cheltenham - League Two, kick-off 12.30pm
West Ham vs Tottenham - Premier League, kick-off 5.30pm
Brentford vs Chelsea - Premier League, kick-off 8pm
Sunday September 14
Southampton vs Portsmouth - Championship, kick-off 12pm
Burnley vs Liverpool - Premier League, kick-off 2pm
Man City vs Man Utd - Premier League, kick-off 4.30pm
Aston Villa vs Chelsea - WSL, kick-off 12pm
Leicester vs Liverpool - WSL, kick-off 12pm
London City Lionesses vs Manchester United - WSL, kick-off 12pm
Tuesday September 16
Blackpool vs Barrow - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Exeter vs Cardiff - Vertu Trophy, kick-off 7pm
MK Dons vs West Ham U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
AFC Wimbledon vs Crystal Palace U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Crawley vs Aston Villa U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Friday September 19
Tottenham vs Manchester City - WSL, kick-off 7.30pm
Everton vs London City Lionesses - WSL, kick-off 7.30pm
Middlesbrough vs West Brom - Championship, kick-off 8pm
Saturday September 20
Leicester vs Coventry - Championship, kick-off 12.30pm
QPR vs Stoke - Championship, kick-off 12.30pm
Birmingham vs Swansea - Championship, kick-off 12.30pm
Lincoln vs Luton - League One, kick-off 12.30pm
Blackpool vs Barnsley - League One, kick-off 12.30pm
Cambridge vs Fleetwood - League Two, kick-off 12.30pm
Harrogate vs Shrewsbury - League Two, kick-off 12.30pm
Man Utd vs Chelsea - Premier League, kick-off 5.30pm
Fulham vs Brentford - Premier League, kick-off 8pm
Sunday September 21
Sunderland vs Aston Villa - Premier League, kick-off 2pm
Arsenal vs Man City - Premier League, kick-off 4.30pm
Aston Villa vs Liverpool - WSL, kick-off 12pm
Brighton vs West Ham - WSL, kick-off 12pm
Chelsea vs Leicester - WSL, kick-off 12pm
Monday September 22
Millwall vs Watford - Championship, kick-off 8pm
Tuesday September 23
Bolton vs Man City U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Newport vs Arsenal U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Plymouth vs Tottenham U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Northampton vs Chelsea U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Cambridge vs Brighton U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Friday September 26
West Brom vs Leicester - Championship, kick-off 8pm
Saturday September 27
Arsenal vs Aston Villa - WSL, kick-off 12pm
Coventry vs Birmingham - Championship, kick-off 12.30pm
Swansea vs Millwall - Championship, kick-off 12.30pm
Wrexham vs Derby - Championship, kick-off 12.30pm
AFC Wimbledon vs Wycombe - League One, kick-off 12.30pm
Leyton Orient vs Stevenage - League One, kick-off 12.30pm
Oldham vs Barnet - League Two, kick-off 12.30pm
Crewe vs Notts County - League Two, kick-off 12.30pm
Nottingham Forest vs Sunderland - Premier League, kick-off 5.30pm
Sunday September 28
Tottenham vs Wolves - Premier League, kick-off 2pm*
Newcastle vs Arsenal - Premier League, kick-off 4.30pm
Brighton vs Everton - WSL, kick-off 12pm
Leicester vs Tottenham - WSL, kick-off 12pm
Liverpool vs Manchester United - WSL, kick-off 12pm
Manchester City vs London City Lionesses- WSL, kick-off 12pm
*Tottenham vs Wolves is subject to possible movement dependent upon the participation of Tottenham in the Champions League the following Tuesday.
Monday September 29
Everton vs West Ham - Premier League, kick-off 8pm
Tuesday September 30
Lincoln vs Manchester United U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Notts County vs Barnsley - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Peterborough vs Aston Villa U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Bradford vs Everton U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.30pm
Harrogate vs Huddersfield - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Barnet vs Brighton U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Derby vs Charlton - Championship, kick-off 8pm
Wednesday October 1
QPR vs Oxford - Championship, kick-off 8pm
Thursday October 2
Rotherham vs Bradford - League One, kick-off 8pm
Friday October 3
Wrexham vs Birmingham - Championship, kick-off 8pm
Saturday October 4
Hull vs Sheffield United - Championship, kick-off 12.30pm
Sheffield Wednesday vs Coventry - Championship, kick-off 12.30pm
Blackburn vs Stoke - Championship, kick-off 12.30pm
Wycombe vs Barnsley - League One, kick-off 12.30pm
Doncaster vs Burton - League One, kick-off 12.30pm
Newport vs Swindon - League Two, kick-off 12.30pm
MK Dons vs Gillingham - League Two, kick-off 12.30pm
Sunday October 5
Ipswich vs Norwich - Championship, kick-off 12pm
Monday October 6
Harrogate vs Crewe - League Two, kick-off 8pm
Tuesday October 7
Salford vs Stockport - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Wigan vs Wolves U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Grimsby vs Doncaster - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Rotherham vs Oldham - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Fleetwood vs Leeds U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Accrington vs Port Vale - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Chesterfield vs Burton - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Cheltenham vs Bristol Rovers - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Walsall vs Northampton - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Reading vs MK Dons - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Stevenage vs Bromley - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Leyton Orient vs Crawley - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Colchester vs Gillingham - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Wycombe vs Fulham U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Cambridge vs Luton - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Barrow vs Tranmere - Vertu Trophy, kick-off 7.30pm
Cardiff vs Newport - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Saturday October 11
Oldham vs Barrow - League Two, kick-off 5.30pm
Tuesday October 14
Blackpool vs Nottingham Forest U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Wednesday October 15
Mansfield vs Newcastle U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Thursday October 16
Huddersfield vs Bolton - League One, kick-off 8pm
Friday October 17
Middlesbrough vs Ipswich - Championship, kick-off 8pm
Saturday October 18
QPR vs Millwall - Championship, kick-off 12.30pm
Oxford vs Derby - Championship, kick-off 12.30pm
Southampton vs Swansea - Championship, kick-off 12.30pm
Lincoln vs Stevenage - League One, kick-off 12.30pm
Burton vs Peterborough - League One, kick-off 12.30pm
Salford vs Oldham - League Two, kick-off 12.30pm
Cambridge vs Bromley - League Two, kick-off 12.30pm
Tuesday October 21
Stevenage vs Crystal Palace - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Barnet vs Cambridge - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Bristol City vs Southampton - Championship, kick-off 8pm
Wednesday October 22
Sheffield Wednesday vs Middlesbrough - Championship, kick-off 8pm
Thursday October 23
Exeter vs Plymouth - League One, kick-off 8pm
Friday October 24
Preston vs Sheffield United - Championship, kick-off 8pm
Saturday October 25
Ipswich vs West Brom - Championship, kick-off 12.30pm
Portsmouth vs Stoke - Championship, kick-off 12.30pm
Coventry vs Watford - Championship, kick-off 12.30pm
Mansfield vs Wigan - League One, kick-off 12.30pm
Bolton vs Cardiff - League One, kick-off 12.30pm
Fleetwood vs Accrington - League Two, kick-off 12.30pm
Cheltenham vs Walsall - League Two, kick-off 12.30pm
Monday October 27
Port Vale vs Stockport - League One, kick-off 8pm
Tuesday October 28
Barrow vs Nottingham Forest U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Rotherham vs Man City U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Exeter vs Arsenal U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Cheltenham vs Tottenham U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Leyton Orient vs Aston Villa U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Luton vs Brighton U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Friday October 31
Wrexham vs Coventry - Championship, kick-off 8pm
Saturday November 1
Leicester vs Blackburn - Championship, kick-off 12.30pm
Norwich vs Hull - Championship, kick-off 12.30pm
West Brom vs Sheffield Wednesday - kick-off 12.30pm
Tuesday November 4
Notts County vs Manchester United U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Grimsby vs Everton U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.30pm
Huddersfield vs Mansfield - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Coventry vs Sheffield United - Championship, kick-off 8pm
Wednesday November 5
Portsmouth vs Wrexham - Championship, kick-off 8pm
Thursday November 6
Reading vs Stevenage - League One, kick-off 8pm
Friday November 7
Watford vs Bristol City - Championship, kick-off 8pm
Saturday November 8
Blackburn vs Derby - Championship, kick-off 12.30pm
Hull vs Portsmouth - Championship, kick-off 12.30pm
Millwall vs Preston - Championship, kick-off 12.30pm
Wycombe vs Leyton Orient - League One, kick-off 12.30pm
Northampton vs Mansfield - League One, kick-off 12.30pm
Colchester vs Bromley - League Two, kick-off 12.30pm
Crewe vs Shrewsbury - League Two, kick-off 12.30pm
Monday November 10
Cheltenham vs Notts County - League Two, kick-off 8pm
Tuesday November 11
Salford vs Wolves U21- Vertu Trophy, kick-off 7pm
Stockport vs Wigan- Vertu Trophy, kick-off 7pm
Tranmere vs Blackpool - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Doncaster vs Bradford - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Barnsley vs Lincoln - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Oldham vs Bolton - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Accrington vs Leeds U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Port Vale vs Fleetwood - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Burton vs Crewe - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Chesterfield vs Liverpool U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Newport vs Exeter - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Bristol Rovers vs Plymouth - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Northampton vs Shrewsbury - Vertu Trophy, kick-off 7pm
MK Dons vs Swindon - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Gillingham vs Wycombe - Vertu Trophy, kick-off 7pm
Harrogate vs Newcastle U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Bromley vs AFC Wimbledon - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Crawley vs Peterborough - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm
Saturday November 15
Gillingham vs Crawley - League Two, kick-off 5.30pm
Thursday November 20
Peterborough vs Stockport - League One, kick-off 8pm
Friday November 21
Preston vs Blackburn - Championship, kick-off 8pm
Saturday November 22
Coventry vs West Brom - Championship, kick-off 12.30pm
Charlton vs Southampton - Championship, kick-off 12.30pm
Bristol City vs Swansea - Championship, kick-off 12.30pm
Exeter vs Burton - League One, kick-off 12.30pm
Port Vale vs Plymouth - League One, kick-off 12.30pm
Harrogate vs Walsall - League Two, kick-off 12.30pm
Gillingham vs Barnet - League Two, kick-off 12.30pm
Sunday November 23
Sheffield Wednesday vs Sheffield United - Championship, kick-off 12pm
Tuesday November 25
Southampton vs Leicester - Championship, kick-off 8pm
Wednesday November 26
West Brom vs Birmingham - Championship, kick-off 8pm
Thursday November 27
Grimsby vs Tranmere - League Two, kick-off 8pm
Friday November 28
Oxford vs Ipswich - Championship, kick-off 8pm
Saturday November 29
Leicester vs Sheffield United - Championship, kick-off 12.30pm
Stoke vs Hull - Championship, kick-off 12.30pm
Portsmouth vs Bristol City - Championship, kick-off 12.30pm
Blackpool vs Reading - League One, kick-off 12.30pm
Stockport vs Barnsley - League One, kick-off 12.30pm
Accrington vs Oldham - League Two, kick-off 12.30pm
MK Dons vs Fleetwood - League Two, kick-off 12.30pm
Monday December 1
Birmingham vs Watford - Championship, kick-off 12.30pm
Friday December 5
Hull vs Middlesbrough - Championship, kick-off 8pm
Saturday December 6
Derby vs Leicester - Championship, kick-off 12.30pm
Watford vs Norwich - Championship, kick-off 12.30pm
Charlton vs Portsmouth - Championship, kick-off 12.30pm
Tuesday December 9
QPR vs Birmingham - Championship, kick-off 8pm
Wednesday December 10
Hull vs Wrexham - Championship, kick-off 8pm
Friday December 12
West Brom vs Sheffield United, kick-off 8pm
Saturday December 13
Norwich vs Southampton - Championship, kick-off 12.30pm
Oxford vs Preston - Championship, kick-off 12.30pm
Stoke vs Swansea - Championship, kick-off 12.30pm
AFC Wimbledon vs Mansfield - League One, kick-off 12.30pm
Huddersfield vs Wigan - League One, kick-off 12.30pm
Salford vs Colchester - League Two, kick-off 12.30pm
Bristol Rovers vs Swindon - League Two, kick-off 12.30pm
Monday December 15
Sheffield Wednesday vs Derby - Championship, kick-off 8pm
Thursday December 18
Reading vs Luton - League One, kick-off 8pm
Friday December 19
Swansea vs Wrexham - Championship, kick-off 8pm
Saturday December 20
Southampton vs Coventry - Championship, kick-off 12.30pm
Preston vs Norwich - Championship, kick-off 12.30pm
Blackburn vs Millwall - Championship, kick-off 12.30pm
Wigan vs Blackpool - League One, kick-off 12.30pm
Stevenage vs Burton - League One, kick-off 12.30pm
Notts County vs Walsall - League Two, kick-off 12.30pm
Bromley vs Grimsby - League Two, kick-off 12.30pm
Friday December 26
Birmingham vs Derby - Championship, kick-off 12.30pm
Chesterfield vs Notts County - League Two, kick-off 3pm
Wrexham vs Sheffield United - Championship, kick-off 5.30pm
Monday December 29
Coventry vs Ipswich - Championship, kick-off 6pm
Leicester vs Derby - Championship, kick-off 7.45pm
Bradford vs Port Vale - League One, kick-off 7.45pm
Plymouth vs Wycombe - League One, kick-off 7.45pm
Grimsby vs Shrewsbury - League Two, kick-off 7.45pm
Tranmere vs Barrow - League Two, kick-off 7.45pm
Birmingham vs Southampton - Championship, kick-off 8.15pm
Thursday January 1
Blackburn vs Wrexham - Championship, kick-off 12.30pm
Wycombe vs Cardiff - League One, kick-off 3pm
Sheffield United vs Leicester - Championship, kick-off 5.30pm
Sunday January 4
Birmingham vs Coventry - Championship, kick-off 12pm
QPR vs Sheffield Wednesday - Championship, kick-off 12pm
Sheffield United vs Oxford - Championship, kick-off 12pm
Lincoln vs Peterborough - League One, kick-off 12pm
Bolton vs Northampton - League One, kick-off 12pm
MK Dons vs Chesterfield - League Two, kick-off 12pm
Cheltenham vs Crawley - League Two, kick-off 12pm
Monday January 5
Leicester vs West Brom - Championship, kick-off 8pm
