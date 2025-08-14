 Skip to content
Live football today on Sky Sports: Fixtures, kick-off times, TV channel and stream for matches this week and weekend

Thursday 14 August 2025 17:09, UK

All the live football on Sky Sports, including the Premier League and Sky Bet EFL.

See all the live football by competition in our Sky Sports TV guide.

If you are a Sky Sports subscriber, you can watch any of the upcoming football below directly from the Sky Sports app.

Not got Sky? You can still watch or stream live football with a NOW Day or Month membership.

Over 1,000 games from 1,891 matches across the EFL, Carabao Cup and Vertu Trophy will be broadcast throughout the 2025/26 season on Sky Sports Plus.

Live football this weekend on Sky Sports

    Friday August 15

    Liverpool vs Bournemouth - Premier League, kick-off 8pm

    Saturday August 16

    Wrexham vs West Brom - Championship, kick-off 12.30pm

    Derby vs Coventry - Championship, kick-off 12.30pm

    Portsmouth vs Norwich - Championship, kick-off 12.30pm

    Burton vs Port Vale - League One, kick-off 12.30pm

    Exeter vs Mansfield - League One, kick-off 12.30pm

    Chesterfield vs Bristol Rovers - League Two, kick-off 12.30pm

    Oldham vs Swindon - League Two, kick-off 12.30pm

    Wolves vs Manchester City - Premier League, kick-off 5.30pm

    Sunday August 17

    Ipswich vs Southampton - Championship, kick-off 12pm

    Chelsea vs Crystal Palace - Premier League, kick-off 2pm

    Nottingham Forest vs Brentford - Premier League, kick-off 2pm

    Manchester United vs Arsenal - Premier League, kick-off 4.30pm

    Monday August 18

    Leeds vs Everton - Premier League, kick-off 8pm

    Tuesday August 19

    Tranmere vs Burton - Carabao Cup, kick-off 7.45pm

    AFC Wimbledon vs Cardiff - League One, kick-off 7.45pm

    Huddersfield vs Doncaster - League One, kick-off 7.45pm

    Luton vs Wigan - League One, kick-off 7.45pm

    Mansfield vs Blackpool - League One, kick-off 7.45pm

    Northampton vs Lincoln - League One, kick-off 7.45pm

    Peterborough vs Barnsley - League One, kick-off 7.45pm

    Plymouth vs Leyton Orient - League One, kick-off 7.45pm

    Port Vale vs Stevenage - League One, kick-off 7.45pm

    Stockport vs Bradford - League One, kick-off 7.45pm

    Wycombe vs Exeter - League One, kick-off 7.45pm

    Newport vs Salford - League Two, kick-off 7.45pm

    Bristol Rovers vs Oldham - League Two, kick-off 7.45pm

    Cheltenham vs Bromley - League Two, kick-off 7.45pm

    Colchester vs Cambridge - League Two, kick-off 7.45pm

    Crawley vs MK Dons - League Two, kick-off 7.45pm

    Fleetwood vs Crewe - League Two, kick-off 7.45pm

    Gillingham vs Chesterfield - League Two, kick-off 7.45pm

    Harrogate vs Barrow - League Two, kick-off 7.45pm

    Swindon vs Barnet - League Two, kick-off 7.45pm

    Walsall vs Grimsby - League Two, kick-off 8pm

    Wednesday August 20

    Notts County vs Shrewsbury - League Two, kick-off 7.45pm

    Bolton vs Reading - League One, kick-off 8pm

    Friday August 22

    West Ham vs Chelsea - Premier League, kick-off 8pm

    Derby vs Bristol City - Championship, kick-off 8pm

    Saturday August 23

    Charlton vs Leicester - Championship, kick-off 12.30pm

    Swansea vs Watford - Championship, kick-off 12.30pm

    Hull vs Blackburn - Championship, kick-off 12.30pm

    Luton vs Cardiff - League One, kick-off 12.30pm

    Rotherham vs Wigan - League One, kick-off 12.30pm

    Walsall vs Salford - League Two, kick-off 12.30pm

    Newport vs MK Dons - League Two, kick-off 12.30pm

    Arsenal vs Leeds - Premier League, kick-off 5.30pm

    Sunday August 24

    Crystal Palace vs Nottingham Forest - Premier League, kick-off 2pm

    Everton vs Brighton - Premier League, kick-off 2pm

    Fulham vs Man Utd - Premier League, kick-off 4.30pm

    Monday August 25

    Newcastle vs Liverpool - Premier League, kick-off 8pm

    Friday August 29

    Leicester vs Birmingham - Championship, kick-off 8pm

    Saturday August 30

    Middlesbrough vs Sheffield United - Championship, kick-off 12.30pm

    QPR vs Charlton - Championship, kick-off 12.30pm

    Stoke vs West Brom - Championship, kick-off 12.30pm

    Doncaster vs Rotherham - League One, kick-off 12.30pm

    Cardiff vs Plymouth - League One, kick-off 12.30pm

    Crewe vs Swindon - League Two, kick-off 12.30pm

    Barrow vs Fleetwood - League Two, kick-off 12.30pm

    Leeds vs Newcastle - Premier League, kick-off 5.30pm

    Sunday August 31

    Rangers vs Celtic - Scottish Premiership, kick-off 12pm

    Brighton vs Man City - Premier League, kick-off 2pm

    Nottingham Forest vs West Ham - Premier League, kick-off 2pm

    Liverpool vs Arsenal - Premier League, kick-off 4.30pm

    Aston Villa vs Crystal Palace - Premier League, kick-off 7pm

    Tuesday September 2

    Stockport vs Wolves U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Wigan vs Salford - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Lincoln vs Notts County - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Bolton vs Rotherham - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Fleetwood vs Accrington - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Port Vale vs Leeds U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Burton vs Liverpool U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Crewe vs Chesterfield - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Plymouth vs Cheltenham - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Shrewsbury vs Walsall - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Swindon vs Reading - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    AFC Wimbledon vs Stevenage - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Bromley vs Crystal Palace U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Peterborough vs Leyton Orient - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Gilingham vs Fulham U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Wycombe vs Colchester - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Bradford vs Grimsby - Vertu Trophy, kick-off 7.30pm

    Luton vs Barnet - Vertu Trophy, kick-off 7.30pm

    Huddersfield vs Newcastle U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Friday September 5

    Chelsea vs Man City - WSL, kick-off 7.30pm

    Saturday September 6

    Newport vs Bristol Rovers - League Two, kick-off 12.30pm

    Bromley vs Gillingham - League Two, kick-off 5.30pm

    Sunday September 7

    Brighton vs Aston Villa - WSL, kick-off 12pm

    Liverpool vs Everton - WSL, kick-off 12pm

    Manchester United vs Leicester - WSL, kick-off 12pm

    Tottenham vs West Ham - WSL, kick-off 12pm

    Tuesday September 9

    Tranmere vs Nottingham Forest U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Mansfield vs Harrogate - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Friday September 12

    Manchester City vs Brighton - WSL, kick-off 7.30pm

    West Ham vs Arsenal - WSL, kick-off 7.30pm

    Ipswich vs Sheffield United - Championship, kick-off 8pm

    Saturday September 13

    Charlton vs Millwall - Championship, kick-off 12.30pm

    Oxford vs Leicester - Championship, kick-off 12.30pm

    Preston vs Middlesbrough - Championship, kick-off 12.30pm

    Bradford vs Huddersfield - League One, kick-off 12.30pm

    Northampton vs Blackpool - League One, kick-off 12.30pm

    Accrington vs Colchester - League Two, kick-off 12.30pm

    Crawley vs Cheltenham - League Two, kick-off 12.30pm

    West Ham vs Tottenham - Premier League, kick-off 5.30pm

    Brentford vs Chelsea - Premier League, kick-off 8pm

    Sunday September 14

    Southampton vs Portsmouth - Championship, kick-off 12pm

    Burnley vs Liverpool - Premier League, kick-off 2pm

    Man City vs Man Utd - Premier League, kick-off 4.30pm

    Aston Villa vs Chelsea - WSL, kick-off 12pm

    Leicester vs Liverpool - WSL, kick-off 12pm

    London City Lionesses vs Manchester United - WSL, kick-off 12pm

    Tuesday September 16

    Blackpool vs Barrow - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Exeter vs Cardiff - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    MK Dons vs West Ham U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    AFC Wimbledon vs Crystal Palace U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Crawley vs Aston Villa U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Friday September 19

    Tottenham vs Manchester City - WSL, kick-off 7.30pm

    Everton vs London City Lionesses - WSL, kick-off 7.30pm

    Middlesbrough vs West Brom - Championship, kick-off 8pm

    Saturday September 20

    Leicester vs Coventry - Championship, kick-off 12.30pm

    QPR vs Stoke - Championship, kick-off 12.30pm

    Birmingham vs Swansea - Championship, kick-off 12.30pm

    Lincoln vs Luton - League One, kick-off 12.30pm

    Blackpool vs Barnsley - League One, kick-off 12.30pm

    Cambridge vs Fleetwood - League Two, kick-off 12.30pm

    Harrogate vs Shrewsbury - League Two, kick-off 12.30pm

    Man Utd vs Chelsea - Premier League, kick-off 5.30pm

    Fulham vs Brentford - Premier League, kick-off 8pm

    Sunday September 21

    Sunderland vs Aston Villa - Premier League, kick-off 2pm

    Arsenal vs Man City - Premier League, kick-off 4.30pm

    Aston Villa vs Liverpool - WSL, kick-off 12pm

    Brighton vs West Ham - WSL, kick-off 12pm

    Chelsea vs Leicester - WSL, kick-off 12pm

    Monday September 22

    Millwall vs Watford - Championship, kick-off 8pm

    Tuesday September 23

    Bolton vs Man City U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Newport vs Arsenal U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Plymouth vs Tottenham U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Northampton vs Chelsea U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Cambridge vs Brighton U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Friday September 26

    West Brom vs Leicester - Championship, kick-off 8pm

    Saturday September 27

    Arsenal vs Aston Villa - WSL, kick-off 12pm

    Coventry vs Birmingham - Championship, kick-off 12.30pm

    Swansea vs Millwall - Championship, kick-off 12.30pm

    Wrexham vs Derby - Championship, kick-off 12.30pm

    AFC Wimbledon vs Wycombe - League One, kick-off 12.30pm

    Leyton Orient vs Stevenage - League One, kick-off 12.30pm

    Oldham vs Barnet - League Two, kick-off 12.30pm

    Crewe vs Notts County - League Two, kick-off 12.30pm

    Nottingham Forest vs Sunderland - Premier League, kick-off 5.30pm

    Sunday September 28

    Tottenham vs Wolves - Premier League, kick-off 2pm*

    Newcastle vs Arsenal - Premier League, kick-off 4.30pm

    Brighton vs Everton - WSL, kick-off 12pm

    Leicester vs Tottenham - WSL, kick-off 12pm

    Liverpool vs Manchester United - WSL, kick-off 12pm

    Manchester City vs London City Lionesses- WSL, kick-off 12pm

    *Tottenham vs Wolves is subject to possible movement dependent upon the participation of Tottenham in the Champions League the following Tuesday.

    Monday September 29

    Everton vs West Ham - Premier League, kick-off 8pm

    Tuesday September 30

    Lincoln vs Manchester United U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Notts County vs Barnsley - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Peterborough vs Aston Villa U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Bradford vs Everton U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.30pm

    Harrogate vs Huddersfield - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Barnet vs Brighton U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Derby vs Charlton - Championship, kick-off 8pm

    Wednesday October 1

    QPR vs Oxford - Championship, kick-off 8pm

    Thursday October 2

    Rotherham vs Bradford - League One, kick-off 8pm

    Friday October 3

    Wrexham vs Birmingham - Championship, kick-off 8pm

    Saturday October 4

    Hull vs Sheffield United - Championship, kick-off 12.30pm

    Sheffield Wednesday vs Coventry - Championship, kick-off 12.30pm

    Blackburn vs Stoke - Championship, kick-off 12.30pm

    Wycombe vs Barnsley - League One, kick-off 12.30pm

    Doncaster vs Burton - League One, kick-off 12.30pm

    Newport vs Swindon - League Two, kick-off 12.30pm

    MK Dons vs Gillingham - League Two, kick-off 12.30pm

    Sunday October 5

    Ipswich vs Norwich - Championship, kick-off 12pm

    Monday October 6

    Harrogate vs Crewe - League Two, kick-off 8pm

    Tuesday October 7

    Salford vs Stockport - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Wigan vs Wolves U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Grimsby vs Doncaster - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Rotherham vs Oldham - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Fleetwood vs Leeds U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Accrington vs Port Vale - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Chesterfield vs Burton - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Cheltenham vs Bristol Rovers - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Walsall vs Northampton - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Reading vs MK Dons - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Stevenage vs Bromley - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Leyton Orient vs Crawley - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Colchester vs Gillingham - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Wycombe vs Fulham U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Cambridge vs Luton - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Barrow vs Tranmere - Vertu Trophy, kick-off 7.30pm

    Cardiff vs Newport - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Saturday October 11

    Oldham vs Barrow - League Two, kick-off 5.30pm

    Tuesday October 14

    Blackpool vs Nottingham Forest U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Wednesday October 15

    Mansfield vs Newcastle U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Thursday October 16

    Huddersfield vs Bolton - League One, kick-off 8pm

    Friday October 17

    Middlesbrough vs Ipswich - Championship, kick-off 8pm

    Saturday October 18

    QPR vs Millwall - Championship, kick-off 12.30pm

    Oxford vs Derby - Championship, kick-off 12.30pm

    Southampton vs Swansea - Championship, kick-off 12.30pm

    Lincoln vs Stevenage - League One, kick-off 12.30pm

    Burton vs Peterborough - League One, kick-off 12.30pm

    Salford vs Oldham - League Two, kick-off 12.30pm

    Cambridge vs Bromley - League Two, kick-off 12.30pm

    Tuesday October 21

    Stevenage vs Crystal Palace - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Barnet vs Cambridge - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Bristol City vs Southampton - Championship, kick-off 8pm

    Wednesday October 22

    Sheffield Wednesday vs Middlesbrough - Championship, kick-off 8pm

    Thursday October 23

    Exeter vs Plymouth - League One, kick-off 8pm

    Friday October 24

    Preston vs Sheffield United - Championship, kick-off 8pm

    Saturday October 25

    Ipswich vs West Brom - Championship, kick-off 12.30pm

    Portsmouth vs Stoke - Championship, kick-off 12.30pm

    Coventry vs Watford - Championship, kick-off 12.30pm

    Mansfield vs Wigan - League One, kick-off 12.30pm

    Bolton vs Cardiff - League One, kick-off 12.30pm

    Fleetwood vs Accrington - League Two, kick-off 12.30pm

    Cheltenham vs Walsall - League Two, kick-off 12.30pm

    Monday October 27

    Port Vale vs Stockport - League One, kick-off 8pm

    Tuesday October 28

    Barrow vs Nottingham Forest U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Rotherham vs Man City U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Exeter vs Arsenal U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Cheltenham vs Tottenham U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Leyton Orient vs Aston Villa U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Luton vs Brighton U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Friday October 31

    Wrexham vs Coventry - Championship, kick-off 8pm

    Saturday November 1

    Leicester vs Blackburn - Championship, kick-off 12.30pm

    Norwich vs Hull - Championship, kick-off 12.30pm

    West Brom vs Sheffield Wednesday - kick-off 12.30pm

    Tuesday November 4

    Notts County vs Manchester United U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Grimsby vs Everton U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.30pm

    Huddersfield vs Mansfield - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Coventry vs Sheffield United - Championship, kick-off 8pm

    Wednesday November 5

    Portsmouth vs Wrexham - Championship, kick-off 8pm

    Thursday November 6

    Reading vs Stevenage - League One, kick-off 8pm

    Friday November 7

    Watford vs Bristol City - Championship, kick-off 8pm

    Saturday November 8

    Blackburn vs Derby - Championship, kick-off 12.30pm

    Hull vs Portsmouth - Championship, kick-off 12.30pm

    Millwall vs Preston - Championship, kick-off 12.30pm

    Wycombe vs Leyton Orient - League One, kick-off 12.30pm

    Northampton vs Mansfield - League One, kick-off 12.30pm

    Colchester vs Bromley - League Two, kick-off 12.30pm

    Crewe vs Shrewsbury - League Two, kick-off 12.30pm

    Monday November 10

    Cheltenham vs Notts County - League Two, kick-off 8pm

    Tuesday November 11

    Salford vs Wolves U21- Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Stockport vs Wigan- Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Tranmere vs Blackpool - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Doncaster vs Bradford - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Barnsley vs Lincoln - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Oldham vs Bolton - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Accrington vs Leeds U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Port Vale vs Fleetwood - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Burton vs Crewe - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Chesterfield vs Liverpool U21 - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Newport vs Exeter - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Bristol Rovers vs Plymouth - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Northampton vs Shrewsbury - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    MK Dons vs Swindon - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Gillingham vs Wycombe - Vertu Trophy, kick-off 7pm

    Harrogate vs Newcastle U21 - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Bromley vs AFC Wimbledon - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Crawley vs Peterborough - Vertu Trophy, kick-off 7.45pm

    Saturday November 15

    Gillingham vs Crawley - League Two, kick-off 5.30pm

    Thursday November 20

    Peterborough vs Stockport - League One, kick-off 8pm

    Friday November 21

    Preston vs Blackburn - Championship, kick-off 8pm

    Saturday November 22

    Coventry vs West Brom - Championship, kick-off 12.30pm

    Charlton vs Southampton - Championship, kick-off 12.30pm

    Bristol City vs Swansea - Championship, kick-off 12.30pm

    Exeter vs Burton - League One, kick-off 12.30pm

    Port Vale vs Plymouth - League One, kick-off 12.30pm

    Harrogate vs Walsall - League Two, kick-off 12.30pm

    Gillingham vs Barnet - League Two, kick-off 12.30pm

    Sunday November 23

    Sheffield Wednesday vs Sheffield United - Championship, kick-off 12pm

    Tuesday November 25

    Southampton vs Leicester - Championship, kick-off 8pm

    Wednesday November 26

    West Brom vs Birmingham - Championship, kick-off 8pm

    Thursday November 27

    Grimsby vs Tranmere - League Two, kick-off 8pm

    Friday November 28

    Oxford vs Ipswich - Championship, kick-off 8pm

    Saturday November 29

    Leicester vs Sheffield United - Championship, kick-off 12.30pm

    Stoke vs Hull - Championship, kick-off 12.30pm

    Portsmouth vs Bristol City - Championship, kick-off 12.30pm

    Blackpool vs Reading - League One, kick-off 12.30pm

    Stockport vs Barnsley - League One, kick-off 12.30pm

    Accrington vs Oldham - League Two, kick-off 12.30pm

    MK Dons vs Fleetwood - League Two, kick-off 12.30pm

    Monday December 1

    Birmingham vs Watford - Championship, kick-off 12.30pm

    Friday December 5

    Hull vs Middlesbrough - Championship, kick-off 8pm

    Saturday December 6

    Derby vs Leicester - Championship, kick-off 12.30pm

    Watford vs Norwich - Championship, kick-off 12.30pm

    Charlton vs Portsmouth - Championship, kick-off 12.30pm

    Tuesday December 9

    QPR vs Birmingham - Championship, kick-off 8pm

    Wednesday December 10

    Hull vs Wrexham - Championship, kick-off 8pm

    Friday December 12

    West Brom vs Sheffield United, kick-off 8pm

    Saturday December 13

    Norwich vs Southampton - Championship, kick-off 12.30pm

    Oxford vs Preston - Championship, kick-off 12.30pm

    Stoke vs Swansea - Championship, kick-off 12.30pm

    AFC Wimbledon vs Mansfield - League One, kick-off 12.30pm

    Huddersfield vs Wigan - League One, kick-off 12.30pm

    Salford vs Colchester - League Two, kick-off 12.30pm

    Bristol Rovers vs Swindon - League Two, kick-off 12.30pm

    Monday December 15

    Sheffield Wednesday vs Derby - Championship, kick-off 8pm

    Thursday December 18

    Reading vs Luton - League One, kick-off 8pm

    Friday December 19

    Swansea vs Wrexham - Championship, kick-off 8pm

    Saturday December 20

    Southampton vs Coventry - Championship, kick-off 12.30pm

    Preston vs Norwich - Championship, kick-off 12.30pm

    Blackburn vs Millwall - Championship, kick-off 12.30pm

    Wigan vs Blackpool - League One, kick-off 12.30pm

    Stevenage vs Burton - League One, kick-off 12.30pm

    Notts County vs Walsall - League Two, kick-off 12.30pm

    Bromley vs Grimsby - League Two, kick-off 12.30pm

    Friday December 26

    Birmingham vs Derby - Championship, kick-off 12.30pm

    Chesterfield vs Notts County - League Two, kick-off 3pm

    Wrexham vs Sheffield United - Championship, kick-off 5.30pm

    Monday December 29

    Coventry vs Ipswich - Championship, kick-off 6pm

    Leicester vs Derby - Championship, kick-off 7.45pm

    Bradford vs Port Vale - League One, kick-off 7.45pm

    Plymouth vs Wycombe - League One, kick-off 7.45pm

    Grimsby vs Shrewsbury - League Two, kick-off 7.45pm

    Tranmere vs Barrow - League Two, kick-off 7.45pm

    Birmingham vs Southampton - Championship, kick-off 8.15pm

    Thursday January 1

    Blackburn vs Wrexham - Championship, kick-off 12.30pm

    Wycombe vs Cardiff - League One, kick-off 3pm

    Sheffield United vs Leicester - Championship, kick-off 5.30pm

    Sunday January 4

    Birmingham vs Coventry - Championship, kick-off 12pm

    QPR vs Sheffield Wednesday - Championship, kick-off 12pm

    Sheffield United vs Oxford - Championship, kick-off 12pm

    Lincoln vs Peterborough - League One, kick-off 12pm

    Bolton vs Northampton - League One, kick-off 12pm

    MK Dons vs Chesterfield - League Two, kick-off 12pm

    Cheltenham vs Crawley - League Two, kick-off 12pm

    Monday January 5

    Leicester vs West Brom - Championship, kick-off 8pm

    Sky Sports+

    Sky Sports+ gives more choice to sports fans at no extra cost.

    Watch more matches via live streams on Sky TV, streaming service NOW and the improved Sky Sports app on mobile.

    Live Premier League on Sky Sports

    From this season, Sky Sports' Premier League coverage will increase from 128 matches to at least 215 games exclusively live.

    And 80 per cent of all televised Premier League games this season will be on Sky Sports.

    Throughout the 2025/26 season, you can watch Premier League match highlights for free - without being a Sky Sports subscriber.

    You'll find highlights from every Premier League game on the Sky Sports app shortly after full-time.

