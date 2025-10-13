Scores & Fixtures
Monday 13th October
FIFA World Cup European Qualifying
Group A
View fixture Northern Ireland, 0. Germany, 1. Full time.
View fixture Slovakia, 2. Luxembourg, 0. Full time.
Group B
View fixture Slovenia, 0. Switzerland, 0. Full time.
View fixture Sweden, 0. Kosovo, 1. Full time.
Group D
View fixture Iceland, 2. France, 2. Full time.
View fixture Ukraine, 2. Azerbaijan, 1. Full time.
Group J
View fixture North Macedonia, 1. Kazakhstan, 1. Full time.
View fixture Wales, 2. Belgium, 4. Full time.
International Match
View fixture Uzbekistan, 1. Uruguay, 2. Full time.
View fixture Montenegro, 2. Liechtenstein, 1. Full time.
European Under-21 Championship Qualifying
Group C
View fixture France U21, 6. Estonia U21, 1. Full time.
Group D
View fixture England U21, 1. Andorra U21, 0. Full time.
League of Ireland Premier Division
View fixture Cork City, 1. Shelbourne, 2. Full time.
League of Ireland First Division
View fixture Finn Harps vs Kerry. Kick-off at 7:45pm
American MLS League
View fixture Austin FC, 1. Los Angeles Football Club, 0. Full time.
Isthmian League
View fixture Carshalton Athletic, 1. Burgess Hill Town, 2. Full time.
Southern Premier League South
View fixture Bracknell Town, 0. Gloucester, 2. Full time.
FIFA World Cup African Qualifying
Group B
View fixture South Sudan, 0. Togo, 0. Full time.
Group H
-
View fixture Equatorial Guinea, 1. Liberia, 1. Full time.
View fixture Sao Tome e Principe, 1. Malawi, 0. Full time.
View fixture Tunisia, 3. Namibia, 0. Full time.
Group D
View fixture Cameroon, 0. Angola, 0. Full time.
View fixture Cape Verde, 3. Swaziland, 0. Full time.
View fixture Mauritius, 0. Libya, 0. Full time.
Group C
View fixture Lesotho, 1. Zimbabwe, 0. Full time.
Southern Premier League Central
View fixture Barwell vs Banbury. Match postponed
German Bundesliga Women
View fixture Carl Zeiss Jena Women, 2. Nürnberg Women, 3. Full time.