Full Time After Extra Time This is a live match. Extra Time Half Time

Aston Villa Women vs Chelsea Women. Women's Super League.

Villa ParkAttendance4,994.

Aston Villa Women 1

  • E Salmon (34th minute)

Chelsea Women 3

  • A Beever-Jones (22nd minute)
  • M Kearns (55th minute own goal)
  • S Kerr (93rd minute)

Sunday 14 September 2025 14:01, UK

