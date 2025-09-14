Full Time After Extra Time This is a live match. Extra Time Half Time
Aston Villa Women vs Chelsea Women. Women's Super League.
Villa ParkAttendance4,994.
Aston Villa Women 1
- E Salmon (34th minute)
Chelsea Women 3
- A Beever-Jones (22nd minute)
- M Kearns (55th minute own goal)
- S Kerr (93rd minute)
WSL LIVE! Chelsea vs Aston Villa, London City Lionesses vs Man Utd and more match updates, news, score, stream and highlights
Follow live updates from Sunday's WSL games with three matches live on Sky Sports.
Sunday 14 September 2025 14:01, UK