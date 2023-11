Sky Bet League One 2023/24: Why have so many games been postponed this weekend?

International breaks used to give clubs in League One and League Two a chance to take centre stage, with Premier League and Championship clubs out of action for a fortnight every couple of months.

It's rarely the case anymore. In fact, this weekend, there are just two matches in League One, with 10 having been called off as a result of international call-ups.

The EFL rules state that a postponement can be requested when three or more players are called up for their respective national teams so, here, we take a look at each postponed fixture and which players have been called up from either team.

Barnsley vs Carlisle

Barnsley

Devante Cole, Jon Russell (Jamaica) - Canada (h), November 18 & Canada (h), November 22

(h), November 18 & (h), November 22 Fabio Jalo (Portugal U18) - Czech Republic U18 (h), November 18 & Germany U18 (a), November 20

(h), November 18 & (a), November 20 Callum Styles (Hungary) - Bulgaria (a), November 16 & Montenegro (h), November 19

Image: Hungary's Callum Styles

Bristol Rovers vs Fleetwood

Bristol Rovers

Matthew Cox (England U21) - Serbia U21 (a), November 18 & Northern Ireland U21 (h), November 21

Image: England U21s' Matthew Cox

Fleetwood

Stephen McMullan (Northern Ireland) - Finland (a), November 17 & Denmark (h), November 20

(a), November 17 & (h), November 20 Carl Johnston (Northern Ireland U21) - England U21 (a), November 21

(a), November 21 Bosun Lawal (Republic of Ireland U21) - Norway U21 (a), November 17 & Italy U21 (h), November 21

(a), November 17 & (h), November 21 Jack Doherty, Sam Glenfield (Northern Ireland U19) - Hungary U19 (h), November 15 & Czech Republic U19 (h), November 18

Burton vs Cheltenham

Burton

Max Crocombe (New Zealand) - Greece (a), November 17 & Republic of Ireland (a), November 21

Cheltenham

Luke Southwood (Northern Ireland) - Finland (a), November 17 & Denmark (h), November 20

(a), November 17 & (h), November 20 Owen Bevan, Oli Hammond (Wales U21) - Iceland U21 (h), November 16 & Denmark U21 (h), November 20

Cambridge vs Bolton

Bolton

Carlos Mendes Gomes (Guinea-Bissau) - Burkina Faso (a), November 17 & Djibouti (a), November 20

(a), November 17 & (a), November 20 Dion Charles, Eoin Toal (Northern Ireland) - Finland (a), November 17 & Denmark (h), November 20

(a), November 17 & (h), November 20 Josh Sheehan (Wales) - Armenia (a), November 18 & Turkey (h), November 21

Image: Northern Ireland's Dion Charles

Charlton vs Northampton

Charlton

Ashley Maynard-Brewer (Australia) - Bangladesh (h), November 16 & Palestine (a), November 21

(h), November 16 & (a), November 21 Karoy Anderson, Michael Hector (Jamaica) - Canada (h), November 18 & Canada (h), November 22

(h), November 18 & (h), November 22 James Abankwah (Republic of Ireland U21) - Norway U21 (a), November 17 & Italy U21 (h), November 21

(a), November 17 & (h), November 21 Terell Thomas (St Lucia) - St Kitts & Nevis (a), November 16 & Sint Maarten (h), November 19

Northampton

Kieron Bowie (Scotland U21) - Belgium U21 (a), November 17 & Hungary U21 (a), November 21

Exeter vs Peterborough

Exeter

Viljami Sinisalo (Finland) - Northern Ireland (h), November 17 & San Marino (a), November 20

Northern Ireland (h), November 17 & (a), November 20 Admiral Muskwe (Zimbabwe) - Rwanda (a), November 16 & Nigeria (h), November 19

Peterborough

Hector Kyprianou (Cyprus) - Spain (h), November 16 & Lithuania (h), November 19

(h), November 16 & (h), November 19 Ronnie Edwards, Jadel Katongo (England U20) - Italy U20 (h), November 16 & Germany U20 (a), November 20

Please use Chrome browser for a more accessible video player Highlights of the Sky Bet League One match between Peterborough and Cambridge

Oxford vs Portsmouth

Oxford

James Beadle (England U20) - Italy U20 (h), November 16 & Germany U20 (a), November 20

(h), November 16 & (a), November 20 Greg Leigh (Jamaica) - Canada (h), November 18 & Canada (h), November 22

(h), November 18 & (h), November 22 Ciaron Brown (Northern Ireland) - Finland (a), November 17 & Denmark (h), November 20

(a), November 17 & (h), November 20 Fin Stevens (Wales U21) - Iceland U21 (h), November 16 & Denmark U21 (h), November 20

Portsmouth

Kusini Yengi (Australia) - Bangladesh (h), November 16 & Palestine (a), November 21

(h), November 16 & (a), November 21 Terry Devlin (Northern Ireland) - Finland (a), November 17 & Denmark (h), November 20

(a), November 17 & (h), November 20 Joe Morrell (Wales) - Armenia (a), November 18 & Turkey (h), November 21

Image: Wales' Joe Morrell

Port Vale vs Leyton Orient

Port Vale

Ollie Arblaster, Alfie Devine (England U20) - Italy U20 (h), November 16 & Germany U20 (a), November 20

(h), November 16 & (a), November 20 Josh Thomas (Wales U21) - Iceland U21 (h), November 16 & Denmark U21 (h), November 20

Reading vs Derby

Reading

Ben Elliott (Cameroon) - Mauritius (h), November 17 & Libya (a), November 21

(h), November 17 & (a), November 21 Dom Ballard (England U19) - Romania (h), November 15 & Japan (h), November 18 & Mexico (a), November 21

(h), November 15 & (h), November 18 & (a), November 21 Nelson Abbey (England U20) - Italy U20 (h), November 16 & Germany U20 (a), November 20

Italy U20 (h), November 16 & (a), November 20 Tyler Bindon (New Zealand) - Greece (a), November 17 & Republic of Ireland (a), November 21

(a), November 17 & (a), November 21 Charlie Savage (Wales U21) - Iceland U21 (h), November 16 & Denmark U21 (h), November 20

(h), November 16 & (h), November 20 Tivonge Rushesha (Zimbabwe) - Rwanda (a), November 16 & Nigeria (h), November 19

Image: Wales U21s' Charlie Savage

Derby

Ryan Nyambe (Namibia) - Equatorial Guinea (a), November 16 & Sao Tome and Principe (h), November 21

(a), November 16 & (h), November 21 Conor Washington (Northern Ireland) - Finland (a), November 17 & Denmark (h), November 20

(a), November 17 & (h), November 20 Charlie Lindsay, Darren Robinson (Northern Ireland U21) - England (a), November 21

Image: Namibia's Ryan Nyambe

Wigan vs Wycombe

Wigan

Charlie Hughes (England U20) - Italy U20 (h), November 16 & Germany (a), November 20

(h), November 16 & (a), November 20 Sam Tickle (England U21) - Serbia U21 (a), November 18 & Northern Ireland U21 (h), November 21

(a), November 18 & (h), November 21 Josh Magennis (Northern Ireland) - Finland (a), November 17 & Denmark (h), November 20

(a), November 17 & (h), November 20 Baba Adeeko (Republic of Ireland U21) - Norway U21 (a), November 17 & Italy U21 (h), November 21

(a), November 17 & (h), November 21 Liam Morrison (Scotland U21) - Belgium U21 (a), November 17 & Hungary U21 (a), November 21

Image: Northern Ireland's Josh Magennis

Wycombe